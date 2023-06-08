ФСИН рассказала о количестве встреч Навального с адвокатом и посылках в колонию

ФСИН рассказала о количестве встреч Алексея Навального с адвокатом и посылках в колонию

За все время заключения Алексей Навальный 429 раз встречался с адвокатами, получил 78 посылок и при этом ни разу не работал, сообщил секретарь ОНК Москвы, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников со ссылкой на данные ФСИН.

Мельников в Telegram уточнил, что из-за частого обращения в Общественную наблюдательную комиссию журналистов и представителей НКО, интересующихся условиями содержания Алексея Навального в колонии, сотрудники НКО сделали запрос во ФСИН.

Из прикрепленного к публикации ответа Федеральной службы исполнения наказаний следует, что за время содержания в колонии адвокаты посещали Навального 429 раз при среднестатистическом показателе в 0,29 раз по осужденным в ИК-2 и ИК-6 во Владимирской области. Общее время встреч с юристами заняло более 976 часов (среднестатистический показатель менее 23 минут).

Кроме того, Навальный получил 78 посылок (среднестатистический показатель 1,6) и подал 734 жалобы (среднестатистический показатель 0,01). При этом за все время заключения Навальный ни разу не работал, в то время как среднестатистический показатель у других заключенных составляет 1761 час в год.

Напомним, в феврале 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.