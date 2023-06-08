Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека

Минздрав: Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21

Число умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 21 человека, сообщили в региональном Минздраве.

Согласно сообщению ведомства, в регионе было выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками, причем в 21 случае отравление привело к летальному исходу, передает ТАСС.

Заведующий токсикологическим отделением Ульяновского областного центра специализированных видов медпомощи им. Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко сообщил, что на данный момент в отделении проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 лет до 61 года, две пациентки до сих пор остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, у остальных отмечается удовлетворительное состояние с положительной динамикой, они находятся в палате для долечивания.

Медик пояснил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение остроты зрения, учащенное дыхание, боли в животе, изжога. Минздрав региона просит воздержаться жителей от употребления сидра и алкогольных коктейлей. Ведомство также попросило сообщать о фактах продажи алкогольсодержащего напитка «Мистер Сидр» по номеру 112.

По информации Министерства здравоохранения Ульяновской области на 7 июня, в регионе было зафиксировано 62 случая отравления суррогатным сидром, в том числе 20 человек умерли.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как можно отравиться сидром. Чаще всего под видом этого напитка продается не изготовленный путем брожения напиток, а, по сути, алкогольный коктейль.