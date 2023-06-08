Полиция Иркутска задержала троих мужчин за поджог снабжающей троллейбусное депо подстанции

В дежурной части Межмуниципального управления МВД «Иркутское» появилось сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на улице Лермонтова, снабжающей электричеством троллейбусное депо, рассказали сотрудники районной полиции и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Иркутской области.

Как установило следствие, подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте 23–26 лет, которые сознались в противоправном деянии. При этом один из задержанных рассказал, что состоял в сообществе популярного мессенджера, где нашел объявление о работе, после чего ему было предложено выполнить задание за денежное вознаграждение, а именно совершить поджог, сообщается на сайте МВД Медиа.

Полиция выяснила, что после выполнения задания мужчины должны были совершить еще несколько подобных противоправных деяний.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Двум фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему предписано обязательство о явке.

Ранее попытку поджога военкомата и диверсию предотвратили в Челябинской области.