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7 июня, среда | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ООН предупредила об ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС в ближайшие часы
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Зампред правительства Ульяновской области решил отправиться добровольцем на СВО
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Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что решил отправиться добровольцем в зону спецоперации.
Он подчеркнул, что это решение вызвано исключительно его позицией, а также «долгом как врача, как человека, как офицера», передает РИА «Новости».
Сергею Кучицу 44 года, он уроженец Одессы, окончил Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». До 2008 года работал хирургом в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко, а затем в различных медучреждениях Москвы.
В 2011 году стал заместителем главного врача столичной поликлиники №77, в 2013 году возглавил поликлинику №111 Москвы. В 2016 году был назначен заместителем главврача городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы.
В апреле 2021 года был сначала назначен на должность заместителя министра здравоохранения Ульяновской области, а затем на пост зампреда правительства региона. Кандидат медицинских наук.
Наемник сообщил, что российские военные дважды уничтожили его взвод на Украине
Наемник с Тайваня рассказал, что на Украине его взвод дважды был почти полностью уничтожен российскими войсками
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Уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.
Ему около 30 лет, он служил во Французском иностранном легионе и был снайпером. В конце мая мужчина вернулся на Тайвань, передает ТАСС со ссылкой на Taiwan News.
Он рассказал, что его взвод «был дважды почти весь уничтожен», ему «единственному два раза повезло остаться невредимым», хотя на их участке «интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, составили 50%, каждый пятый погиб.
По словам наемника, многие «теряли волю» и покидали Украину после артиллерийских обстрелов, физических нагрузок и тягостных условий службы. Как заявил уроженец Тайваня? «легион» не может рассчитывать, что военного «обучат, экипируют и дадут жалованье», а тот «после первого выхода на задачу» уйдет из подразделения, но «так делают многие».
Он призвал тех, кто собирается вступить в украинский «легион», как следует подумать. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», – сказал он.
В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое
Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое
Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ.
Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику.
Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине
Чичваркин решил дать либералам «оплеуху» и заявил, что Путин побеждает на Украине
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Сбежавший в Великобританию российский бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) заявил, что президент России Владимир Путин побеждает на Украине.
В комментарии одному из либеральных YouTube-каналов Чичваркин решил «предельно честно всему нашему сообществу дать неприятную оплеуху». По его словам, Путин «на данный момент побеждает».
В частности, как заявил Чичваркин, Путин побеждает «по балансу земли» на Украине – Россия контролирует «больше земли, чем было» до специальной военной операции.
Кроме того, Путин «побеждает финансово». Как указал Чичваркин, против России «введено самое большое количество санкций» – «рекордное количество за всю историю мира». Однако Россия «не провалилась» и «не упала», отметил Чичваркин. «Ничего не произошло, – сказал он. – Все под контролем на данный момент».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование
Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства
Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу.
Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника.
Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ.
Сальдо: Ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских сил
В результате разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация сложилась в пользу российских военных сил, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных сил, передает ТАСС.
Он также сообщил, что часть минных полей оказалась подтоплена после разрушения Каховской ГЭС. Однако, по его словам, военные знают, где находятся эти минные поля и работают над ситуацией.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тыс. человек. Тем временем уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 метра.
До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Стало известно об ухудшении ситуации из-за затопления в Голой Пристани
Глава правительства Херсонской области Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации в Голой Пристани
В Голой Пристани Херсонской области ухудшилась ситуация после подрыва Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Алексеенко сообщил в Telegram, что «вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани». Еще до захода солнца пойменные районы оказались под водой, после чего уровень воды «стал быстро расти».
Он рассказал, что на оповещение и эвакуацию «было больше времени», но жителей «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы», поскольку многие «не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше». Он сообщил, что жителей «где-то уже и снимают с крыш».
При этом украинские войска ведут обстрел, «хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет». Алексеенко сообщил, что вооруженные силы Украины «бьют не прицельно – просто накрывают залпами «Градов» жилые кварталы».
Напомним, из-за украинского обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции. Организована эвакуация в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка.
CNN: Разрушение Каховской ГЭС может изменить планы Киева по контрнаступлению
CNN: Разрушение Каховской ГЭС приведет к изменению планов Киева по контрнаступлению
Киеву придется менять планы контрнаступления из-за потопа после прорыва дамбы разрушенной Каховской ГЭС, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники.
В частности телеканал CNN со ссылкой на посла европейской страны в Вашингтоне отмечает, что в результате прорыва дамбы затопило мосты и дороги в Херсонской области, из-за чего их нельзя будет использовать так, как планировалось ранее.
При этом дипломат отметил, что американские власти и западное разведывательное сообщество все еще пытаются понять, кто стоит за ракетным ударом по Каховской ГЭС, передает ТАСС.
Ранее внешнеполитический обозреватель Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и считают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.
Украинские власти сообщили о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
Глава военной администрации Харьковской области Синегубов сообщил о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
В районе аммиакопровода Тольятти – Одесса в Купянском районе прозвучали взрывы, сообщил глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов.
Синегубов сообщил о шести взрывах у насосной станции возле села Максютовка. По его словам, «аммиака в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости Украина восстановит аммиакопровод, передает ТАСС.
В апреле в Москве отвергли попытки Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса в рамках зерновой сделки.
Небензя назвал вероятные цели подрыва Каховской ГЭС Украиной
Небензя не исключил попытки провокации в отношении Запорожской АЭС в связи с подрывом Каховской ГЭС Украиной
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Целями подрыва Каховской ГЭС Украиной могли быть провокация против ЗАЭС, попытка отомстить Крыму и оставить регион без воды, а также желание получить возможность для перегруппировки подразделений в условиях «захлебывающегося» контрнаступления, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Украина совершила «немыслимое преступление», нанесла «колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра». Действия Киева можно рассматривать как «военное преступление или теракт», сказал Небензя.
Он отметил, что украинское военное командование еще в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС, о чем писали западные СМИ. Как заявил Небензя, Россия настаивает на установлении всех обстоятельств атаки Киева на Каховскую ГЭС, генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей, передает ТАСС.
По его словам, ООН не должна в расследовании повторить ошибок, которые были допущены в ситуациях с украинской провокацией в Буче и подрывом «Северных потоков». При этом Москва уже наблюдает начало кампании по дезинформации о событиях на Каховской ГЭС со стороны Запада и Украины «в духе той ущербной логики, которая приписывает» России «самообстрелы Запорожской атомной электростанции или подрыв «Северного потока», заявил Небензя.
Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС.
Экономист оценил последствия аварии на Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе
Экономист Лизан назвал способ избежать катастрофы для сельского хозяйства в Херсонской области
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Для того, чтобы масштаб последствий был полностью понятен, необходимо дождаться остановки сброса воды с Каховской ГЭС. Вместе с тем уже можно говорить о том, что сельскому хозяйству в регионе нанесен серьезный ущерб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее на Украине спрогнозировали превращение полей в пустыню из-за подрыва Каховской ГЭС.
«Говоря о последствиях для сельского хозяйства, мы можем ориентироваться только на данные, которые дает украинская сторона. Но их достоверность под вопросом. Очевидно, что при полном обмелении водохранилища ресурсов для орошения пахотных земель просто не останется. Сельскохозяйственная деятельность прекратится», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Но будет ли опустынивание, вопрос спорный. Ведь для этого должен быть нанесен ущерб всей экосистеме. Например, речь может идти о бесконтрольном выпасе огромных отар овец, которые будут выжирать остатки травы и другой зелени. Но я полагаю, что Украина просто бросит подконтрольную ей часть полей», – продолжил собеседник.
«Обрабатывать территорию они не станут из-за того, что урожайность там точно упадет. Ну а жаркий и сухой климат региона приведет к гибели оставшихся посевов. Однако в полной мере оценивать последствия аварии на ГЭС пока рано. Надо дождаться отметки, на которой вода остановится», – призвал эксперт.
«Что касается подконтрольных России земель, им тоже будет нанесен ущерб, ведь оросительная система была единой. Другое дело, что до сих пор нет официальной информации о том, сколько у нас в Херсонской области поливных территорий. Врио главы региона Сальдо говорил о 1,78 млн га, из которых 600 тыс. га под орошением. Но тут возникает вопрос: данные приводятся по административным границам или по фактическим», – рассуждает экономист.
«Также в январе 2023 года местные структуры, ответственные за мелиорацию, готовили 32 тыс. га под полив. Возможно, именно это количество земель в результате мы и потеряем. Что-то там расти будет, но Россия в этом регионе не так вольна в выборе высаживаемых культур», – отмечает собеседник.
«Вообще, если посмотреть на регион в ретроспективе, то ранее на Херсонщине была своего рода пустыня. Причиной опустынивания являлись как раз овцы, которые при постоянном выпасе так выжирали траву, что экосистема просто не успевала восстанавливаться. Однако при обдуманном подходе к обработке земель избежать этого катаклизма вполне возможно», – заключил Лизан.
Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что поля в Причерноморье в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Причина в том, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без источника воды осталось 94% оросительных систем, а в Запорожской области – 74%, еще 30% – в Днепропетровской, пишет РИА «Новости».
Между тем в администрации Новой Каховки разрушение ГЭС назвали актом «экологического геноцида». На фоне разлива воды власти Херсонской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В экстренных службах уточнили, что вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. В них проживали около 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, передает ТАСС.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды. По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах, по которым ВСУ решили подорвать Каховскую ГЭС, а также как теракт связан с украинским контрнаступлением.
Уровень воды в Новой Каховке начал спадать
Администрация Новокаховского городского округа сообщила о снижении уровня воды на затопленных улицах
В Новой Каховке на улицах, затопленных после разрушения Каховской ГЭС в результате украинского обстрела, начал спадать уровень воды, сообщила администрация Новокаховского городского округа.
Об этом сообщается в Telegram администрации.
В оперштабе городского округа уточнили, что вода спала на 35 мм, передает ТАСС.
Вечером во вторник глава администрации города Владимир Леонтьев сообщал, что снижение уровня воды было «совершенно незначительное», «где-то сантиметра на полтора-два» за несколько часов.
Напомним, после того, как в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 м.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на окраинах Артемовска
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Украинские военные попытались провести прорыв российской обороны на Донецком направлении в районе Артемовска, сообщило Министерство обороны России.
В течение суток группировка войск «Южная» отразила восемь попыток нападения штурмовых отрядов 56-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Они пытались прорваться в районах поселков Ягодное, Дубово-Василевка, возле западной окраины Артемовска, у Андреевки, Орехово-Василевки. Возле населенного пункта Клещеевка пытались пройти 24-й механизированная и 3-й штурмовая бригады.
ВСУ не смогли достичь целей наступления, вклинивания в оборону ВС России не допущено.
В ходе боев уничтожено до 415 украинских военных, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что попытки контрнаступления киевского режима, которые тот предпринимал в течение трех дней, не увенчались успехом.
Стала известна судьба самого знаменитого дома Новой Каховки
RT: Самый знаменитый дом Новой Каховки избежал затопления после подрыва Каховской ГЭС
Самый знаменитый дом Новой Каховки со словами из советской песни «Пусть всегда будет солнце» избежал затопления после подрыва ГЭС, рассказали жители Херсонской области телеканалу RT.
По словам одного из жителей Херсонской области, знаменитый дом Новой Каховки со словами из советской песни «Пусть всегда будет солнце» стоит, вода от него далеко, в Новой Каховке она затопила берег и две улицы, после чего начала снижаться. Он также отметил, что ниже по Днепру затопления крупные, передает RT.
Ранее мэр Новой Каховки рассказал, что уровень воды в городе по сравнению с вечером вторника упал на метр. Во вторник утром власти Херсонской области объявили режим ЧС из-за пребывания воды после разрушения Киевом Каховской ГЭС.
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