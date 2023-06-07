Зампред правительства Ульяновской области решил отправиться добровольцем на СВО

Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что решил отправиться добровольцем в зону спецоперации.

Он подчеркнул, что это решение вызвано исключительно его позицией, а также «долгом как врача, как человека, как офицера», передает РИА «Новости».

Сергею Кучицу 44 года, он уроженец Одессы, окончил Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». До 2008 года работал хирургом в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко, а затем в различных медучреждениях Москвы.

В 2011 году стал заместителем главного врача столичной поликлиники №77, в 2013 году возглавил поликлинику №111 Москвы. В 2016 году был назначен заместителем главврача городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы.

В апреле 2021 года был сначала назначен на должность заместителя министра здравоохранения Ульяновской области, а затем на пост зампреда правительства региона. Кандидат медицинских наук.