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7 июня, среда | Последнее обновление — 09:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Режим ЧС введен в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Стало известно, когда в России могут подешеветь китайские автомобили
Автоэксперт Хайцеэр заявил, что через год цены на китайские автомобили в России начнут падать
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К снижению цен на китайские автомобили в России приведет конкуренция среди автопроизводителей из Китая, выразил мнение вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, количество доступных российскому потребителю моделей растет день ото дня, однако россияне пока не торопятся покупать привезенные из Китая автомобили, машин много, однако рынок еще недостаточно наполнен, автомобили пока не начали дешеветь, передает радио Sputnik.
Хайцеэр добавил, что в Китае те же машины стоят дешевле, есть смысл ожидать корректировку цен в связи с конкуренцией между китайскими производителями.
«Наряду с соперничеством между компаниями к снижению стоимости китайских машин в России могло бы привести уменьшение затрат на их доставку», – отметил эксперт.
Также Хайцеэр подчеркнул, что цена на автомобиль может быть увеличена из-за учета транспортных расходов, достаточно высокой таможенной пошлины и прочих платежей.
«Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться… максимум на 5-10% минимум через полгода-год», – резюмировал автоэксперт.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что китайские автомобили побеждают корейские машины в России.
На Украине крупнейший комбинат остановился из-за разрушения Каховской ГЭС
Украинский комбинат «Арселор Миттал» временно остановил выплавку стали из-за разрушения Каховской ГЭС, комбинат находится в Кривом Роге, сообщила пресс-служба компании в Facebook* (корпорация Meta*, владеющая Facebook и Instagram*, признана экстремистской и запрещена в России).
В компании уточнили, что приостановлена работа оборудования, которое охлаждается водой, но доменное и коксохимическое производство продолжается, также работает горно-обогатительный комбинат, передает «РЕН ТВ».
«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим горно-металлургическим предприятием Украины.
Напомним, Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных под ударами российских дронов
Киев после прорыва Каховской ГЭС начал эвакуацию военных с островов у Херсона под ударами российской артиллерии
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В Сети появилось видео побега украинских военных с островов у Херсона после прорыва Каховской ГЭС, по пытающимся эвакуироваться силам ВСУ наносят огонь российские военные.
После разрушения Каховской ГЭС позиции вооруженных сил Украины затопило на подконтрольных им частях островов на Днепре, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Чтобы спасти свои силы, украинское командование начало срочную эвакуацию военнослужащих на лодках, но это сделало их легкой мишенью для российских артиллерии и беспилотников, которые уже несколько часов атакуют эвакуирующихся. «Лодки сносит течением, они уничтожаются огнем и тонут», – пишут военкоры.
Авторы канала добавляют, что украинское командование постоянно посылает новые плавсредства, пытаясь спасти свои силы под огнем.
В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды разрушились еще три пролета гидроэлектростанции. Удар был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся «российских террористов».
Ходаковский описал новую штурмовую тактику украинской пехоты
Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов
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Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов.
Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале, что противник решил сменить тактику. По словам комбата, вместо бронетанкового «табуна» (большого количества бронированной техники) противник «подскакивает на легкой броне» (легкой бронетехнике) как можно ближе к штурмуемому поселку, высаживает пехоту и возвращает броню за новой «партией» бойцов.
При этом Ходаковский отметил, что при такой тактике противника российская артиллерия дотягивается до вражеской пехоты, в результате кто-то прорывается к домам на окраине штурмуемого населенного пункта, кто-то остается лежать в поле, а кто-то начинает бежать. По словам комбата, через какое-то время к бегущим солдатам противника, когда они уже отбежали на приличное расстояние, «подскакивает броня, грузит их – и отправляет снова в бой».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за три дня боев при наступлении потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 48 орудий, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета и 53 беспилотника.
Рогов: После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут переплыть минные поля на левом берегу Днепра
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Вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Вместе с тем прямой угрозы Запорожской АЭС пока нет. Однако перед нами возникает угроза десантирования противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС.
«В настоящий момент никаких рисков для ЗАЭС нет. Несмотря на то что Каховское водохранилище было важным источником для наполнения пруда-охладителя станции, имеются и другие каналы получения воды. Емкость не пустует. К тому же сама АЭС сейчас энергию не вырабатывает, что в целом снижает количество требуемой для обслуживания объекта воды», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Однако имеется риск форсирования Днепра со стороны ВСУ. Украина не скрывает планов по захвату станции, открыто признается, что она стала бы неплохим плацдармом на левом берегу реки. Кроме того, осуществлять ремонтные работы на Каховской ГЭС сегодня практически невозможно: противник регулярно обстреливает наши бригады», – отмечает эксперт.
«В связи с этим вода в Новой Каховке продолжает подниматься. Может потребоваться отселение порядка 300 домовладений на левом берегу. Необходимые работы уже ведутся. Стоит также отметить, что на острове Большой Потемкин находились солдаты ВСУ. Из-за подтоплений противник был вынужден бежать, попутно попав под огонь ВС РФ», – подчеркивает собеседник.
«Существенный урон нанесен пролетам Каховской ГЭС. В теории, если уровень затопления поднимется еще больше и ВСУ будут использовать небольшие суда с малым водоизмещением, это позволит им переплыть минные поля. Тогда перед нами возникает угроза десантирования противника», – резюмирует Рогов.
Ранее в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС. При этом сама дамба водохранилища не разрушена, однако начался неконтролируемый сброс воды. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В соцсетях появились сообщения о том, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Леонтьев пояснил, что ночью действительно было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». Пострадала та часть, «где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки», «ее снесло». «Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – приводит его слова РИА «Новости».
Позже Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения ГЭС очень серьезные. Он отметил, что восстановление станции потребует «такого же строительства, как в 1950–1956 годах». В администрации округа добавили, что вода сойдет через пару дней. Важно, что угроза обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода, отсутствует.
Леонтьев назвал разрушение ГЭС результатом последовательных ударов по объекту со стороны ВСУ. По его словам, противник долгое время обстреливал город. «Был день, когда около 80 HIMARS прилетело по станции. Сейчас, видимо, мощь не выдержала этих ночных ударов», – сказал он.
Между тем уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Леонтьев подчеркнул, что разрушения нанесли гигантский ущерб экологии «как выше по течению, так и ниже по течению». По данным экстренных служб, половина пролетов Каховской ГЭС разрушена, обрушение продолжается.
Как рассказал информатор, в настоящий момент ущерб получили 14 из 28 пролетов станции. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил ситуацию как «тревожную». Тем не менее он отметил, что ВС РФ продолжают удерживать положение под контролем.
Шойгу назвал потери ВС России при отражении наступления ВСУ
При отражении наступления киевского режима объединенная группировка российских войск потеряла 210 человек ранеными, 71 человек погиб, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
В ходе наступления ВСУ российские военные также потеряли подбитыми 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, сообщил глава ведомства, передает ТАСС.
Ранее во вторник министр сообщал, что украинская сторона в ходе провального наступления 4 июня потеряла 300 военнослужащих, 5 июня – 1,6 тыс. военнослужащих. Также ВСУ потеряли 44 танка и сотни единиц другой боевой техники.
Всего за три дня ВСУ на всех направлениях потеряли до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 48 орудий и семь самолетов и вертолетов.
Наемник сообщил, что российские военные дважды уничтожили его взвод на Украине
Наемник с Тайваня рассказал, что на Украине его взвод дважды был почти полностью уничтожен российскими войсками
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Уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.
Ему около 30 лет, он служил во Французском иностранном легионе и был снайпером. В конце мая мужчина вернулся на Тайвань, передает ТАСС со ссылкой на Taiwan News.
Он рассказал, что его взвод «был дважды почти весь уничтожен», ему «единственному два раза повезло остаться невредимым», хотя на их участке «интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, составили 50%, каждый пятый погиб.
По словам наемника, многие «теряли волю» и покидали Украину после артиллерийских обстрелов, физических нагрузок и тягостных условий службы. Как заявил уроженец Тайваня? «легион» не может рассчитывать, что военного «обучат, экипируют и дадут жалованье», а тот «после первого выхода на задачу» уйдет из подразделения, но «так делают многие».
Он призвал тех, кто собирается вступить в украинский «легион», как следует подумать. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», – сказал он.
В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Военный эксперт: Значительные потери говорят о плохой готовности ВСУ к наступлению
Военный эксперт Бартош: Наступление ВСУ в средней перспективе выдохнется
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ВС РФ удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника. Неудача на Южно-Донецком направлении повлияет на атакующий потенциал ВСУ и боевой дух солдат. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ВСУ потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 ББМ.
«Уничтожение 28 танков и 109 боевых бронированных машин (ББМ) ослабит атакующий потенциал противника. Важно отметить, что ВС РФ удалось поразить большое число западных моделей, на которые в офисе Зеленского делали особую ставку», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.
«Кроме того, ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Этот факт непременно окажет негативное воздействие на моральное состояние украинских солдат и ударит по позициям Зеленского. Более того, именно Вашингтон требовал от ВСУ скорейшего перехода в атаку», – отмечает эксперт.
«Бесцеремонное давление США и НАТО вынудило Украину начать наступление, которое заведомо обречено. Даже разведслужбы страны давали трезвые прогнозы о том, что вооруженные силы не готовы к масштабной атаке на российские позиции. Мы, конечно, ожидали подобных выпадов, поэтому встретили ВСУ в полной боеготовности», – считает Бартош.
«Руководством ВС РФ была выбрана правильная стратегия ответных действий в отношении атак противника. Кроме того, мы улучшили системы снабжения наших войск на местах и провели серию ударов по важным стратегическим объектам Украины. Освобождение Артемовска также существенно усилило позиции России в текущем конфликте», – акцентирует эксперт.
«Таким образом, наступление ВСУ, скорее всего, в средней перспективе выдохнется. Оно не окажет существенного влияния на текущее положение дел на фронте, однако небольшие тактические изменения на поле боя будут», – резюмирует Бартош.
Ранее ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 боевых бронированных машин. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны.
Отмечается, что в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад противника переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки войск РФ «Восток» позволили остановить противника, который не смог добиться поставленных задач и «понес существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
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Шойгу: Три дня ВСУ пытались перейти в наступление, но не добились успеха
Министр обороны Шойгу рассказал о проваленных попытках наступления ВСУ
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В последние три дня украинская сторона попыталась провести обещанное наступление на разных участках фронта, но не преуспела, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
В течение трех суток киевский режим предпринял наступление, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы, сказал глава ведомства, передает ТАСС.
Силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ 4 июня противник попытался наступать на пяти направлениях, ни на одном из них он не добился успеха и понес значительные потери.
Украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей, указал министр.
На следующий день киевский режим попытался провести наступление на семи направлениях силами пяти бригад, но был остановлен. Его потери за 5 июня составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь немецких Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из которой – иностранная.
Глава ведомства указал, что в боях против наступавших отличились российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, передает РИА «Новости».
Они проявили упорство и стойкость, указал Шойгу.
Ранее военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВС России удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника.
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Глава Крыма Аксенов рассказал о ситуации с водой после подрыва Каховской ГЭС
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В данный момент нет угрозы подтопления в Крыму, а Северо-Крымский канал может обмелеть, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент запасы воды в канале составляет порядка 40 млн кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения.
Также Аксенов добавил, что питьевой воды более чем достаточно, уже проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.
По словам главы Крыма, в ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски.
Ранее стало известно, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров, затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки.
В ночь на вторник в результате украинского обстрела «снесло» верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба водохранилища не разрушена, но начался неконтролируемый сброс воды. Масштабы разрушения Каховской гидроэлектростанции очень серьезные, ГЭС практически придется отстраивать заново.
Медведев назвал процент не умеющих говорить на русском языке школьников
Медведев призвал создать механизмы для обучения детей мигрантов русскому языку
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В российских учебных заведениях доля школьников, не умеющих говорить на русском языке, может доходить до 10-20%, такие ученики нередко собираются в этнические группы и агрессивно себя ведут, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
В школы попадают ученики, которые не могут обучаться на русском языке, они обособлены от остальных и нередко становятся агрессивны, заявил Медведев, передает ТАСС.
Иногда они собираются в группы по этническому признаку, и последствия этого получают негативный резонанс. Особенно остро это заметно, где живет и работает много трудовых мигрантов. По его словам, в таких классах иногда бывает 10-20% и даже более учеников, которые почти не говорят по-русски.
Многие мигранты живут замкнутыми общинами, что не способствует распространению знания языка. Выучить русский язык детям иностранцев подчас негде, главная проблема – отсутствие специальных механизмов, с помощью которых можно организовать обучение таких детей.
Руководство страны должно принять меры для помощи детям иностранцев, чтобы те смогли «догнать» остальных учеников по уровню знания русского.
Уровень знаний русского языка у этих детей должен быть достаточным для освоения образовательных программ, подчеркнул зампред Совбеза России.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Зеленский передумал выступать на заседании СБ ООН по Каховской ГЭС
Украина отозвала запрос на выступление Зеленского в рамках заседания СБ ООН по Каховской ГЭС
Киев отозвал свой запрос на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС, сообщили источники в Совбезе.
Украина просила разрешить Зеленскому выступить по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не раз указывала, что правила СБ требуют личного присутствия Зеленского, но для него делались исключения. При этом Зеленский лично посещал США и страны Европы.
В результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на вторник была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции.
Россиянам назвали лекарства, после которых нельзя садиться за руль
После употребления некоторых лекарственных препаратов запрещено управлять автомобилем, рассказала врач Ольга Шуппо.
По ее словам, некоторые препараты вызывают ощущение, схожие с опьянением, пишут «Известия» со ссылкой на слова медика.
Садиться за руль не рекомендуется после приема нейроактивных лекарств – антиконвульсантов, анестетиков и психотропных препаратов. Некоторой нейротоксичностью могут обладать антибиотики, глюкокортикостероиды и противовирусные средства.
Она добавила, что такие препараты снижают когнитивные способности, а некоторые могут стать причиной суицидальных мыслей.
В Кремле объяснили диверсию Украины на Каховской ГЭС неудачным контрнаступлением
Диверсия Украины на Каховской ГЭС обусловлена провальным наступлением ВСУ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, украинское контрнаступление захлебывается. «Судя по всему, связана диверсия с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Наступательные действия захлебываются», – сказал Песков, передает ТАСС.
При этом одной из целей Киева было лишение Крыма воды, поскольку подача воды в Северо-Крымский канал резко сокращается.
Ранее Песков заявил, что подрыв Каховской ГЭС является диверсией.
Лондон назвал удар по Каховской ГЭС военным преступлением
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назвал удар по Каховской ГЭС военным преступлением
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал удар, приведший к разрушению Каховской ГЭС, военным преступлением и пообещал оказать помощь Украине.
Британский министр в своем Twitter (заблокирован в России) назвал разрушение Каховской ГЭС «чудовищным деянием», а целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре – военным преступлением. Клеверли также заявил о готовности Лондона оказать поддержку Киеву и тем, кого коснулась эта катастрофа.
Ранее во вторник Клеверли заявил, что ГЭС не была бы разрушена, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС. Началась эвакуация жителей.
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