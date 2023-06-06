Из ВСУ с оружием сбежали семь морских пехотинцев

Правозащитница назвала завышенными новые данные о численности населения Украины

Политолог Шеслер: На Украине пытаются списать все демографические проблемы на Россию

По состоянию на 2017 год на Украине проживало в лучшем случае 27–28 млн человек. С тех пор продолжался отток населения и его естественная убыль. Поэтому сегодня в стране проживает около 20 млн человек. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее на Украине заявили о сокращении численности населения с 37,6 млн до 29 млн человек якобы после начала СВО.

«Демографический кризис на Украине процветает очень давно. Он стал следствием бездумной политики властей, направленной на уничтожение экономики, деградацию промышленности и превращение Украины в сельскохозяйственный придаток США и ЕС. Все это привело к тому, что из богатой и процветающей страны, которой Украина была в 1991 году, где проживало почти 52 млн человек, она превратилась в зону бедствия», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, – абсолютный фейк. Эта цифра, вероятно, была взята из пробной переписи населения, организованной в свое время украинским министром Дмитрием Дубилетом. А я напомню, что эту перепись вообще нельзя считать достоверной. Тогда пересчитали всех по номерам мобильных телефонов. Если учесть, что на Украине сим-карту можно приобрести без паспорта и без привязки к личности, то совершенно очевидна недостоверность полученных данных», – отметила она.

«Кроме того, не совсем корректны сегодняшние подсчеты украинских властей еще и потому, что они относят к украинскому населению жителей территорий, вошедших в состав России. Мы также видим, в каком количестве сегодня уезжают мужчины с семьями, которые не хотят воевать за ВСУ. Таким образом, по моим оценкам, сейчас население Украины составляет около 20 млн человек», – рассуждает собеседница.

«Безусловно, украинскому руководству сейчас выгодно списать на СВО весь отток населения, который был до 2014 года и после Евромайдана – когда отток активизировался на фоне событий в Крыму, в Донбассе и ввиду постоянного экономического кризиса. А нормальную перепись населения на Украине не проводили 20 лет», – добавила Шеслер.

«Даже в 2014 году никто не мог точно сказать, сколько людей живет в стране и сколько выехало. Кроме того, после введения безвизового режима с Европой увеличился поток гастарбайтеров в Польшу, Германию и другие страны ЕС. Многие аналитики писали о том, что только в Польше проживало более трех миллионов украинцев, которые там работали. И конечно, маловероятно, что они вернулись на домой. Позже к ним добавился еще миллион человек, которые считают себя беженцами», – акцентировала она.

«Отмечу, что в 2017 году я обратила внимание на то, как катастрофически упало потребление хлеба на Украине. И по цифрам, которые характеризуют среднее потребление хлеба в любой стране, были проведены подсчеты. Получилось, что на тот момент на Украине проживало порядка 27–28 млн человек. Поэтому цифра в 37 млн не имеет отношения к реальности», – заключила Шеслер.

Ранее «Украинский институт будущего» сообщил, что по состоянию на май 2023 года население страны сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек после начала спецоперации, из них работают только чуть более 9 млн граждан. По данным организации, после начала СВО на Украине территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указало, что на 23 мая в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины, из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальный статус.

Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживают на Украине, отмечает институт, работают только 9,1–9,5 млн украинцев. В сообщении говорится, что если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, «они и есть упряжка», которая везет на себе других – 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы. Аналитики пояснили, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов.