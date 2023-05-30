Случаи дезертирства отмечены в ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: Случаи дезертирства в ВСУ отмечены на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ВСУ после нанесенных Вооруженными силами России ударов самовольно оставляли позиции на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, после нанесенного удара ВС России по подразделениям противника возле Невского и Макеевки на Краснолиманском направлении отмечено самовольное оставление позиций украинскими боевиками, передает ТАСС.

Марочко отметил, что, узнав о случаях дезертирства, командование ВСУ оперативно перебросило подкрепление на этот участок фронта и объявило поиск бежавших общей численностью до взвода.

Ранее Марочко заявил, что участвовавшие в боях за Артемовск военнослужащие ВСУ после потери контроля над городом стали чаще дезертировать.