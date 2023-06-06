Первый случай отравления суррогатным сидром выявлен в Чувашии

Управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщило о выявленном первом случае отравления суррогатным сидром

Первый пострадавший в результате отравления суррогатным сидром выявлен в Чувашии, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по республике.

Управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщило на сайте регионального ведомства о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка «Мистер Сидр», изготовленного на территории Самарской области. В ведомстве уточнили, что всего на территории региона зарегистрирован один случай отправления пивным напитком, в городе Алатыре, пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Должностными лицами Управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего. Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота. Управление Роспотребнадзора по Чувашии призвало не употреблять пивной напиток «Мистер Сидр» до выяснения всех обстоятельств.

Между тем в Минздраве Самарской области сообщили, что число погибших от отравления сидром в этом регионе увеличилось до семи человек, еще 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях, им оказывается необходимая медпомощь, передает ТАСС.

Тем временем в правоохранительных органах региона сообщили, что в Самаре обнаружены еще двое взрослых погибших. Там уточнили, что вечером 5 июня девушка нашла тела родителей, рядом с которыми была бутылка из-под алкоголя «Мистер Сидр».

Ранее во вторник в Удмуртии мужчина умер после отравления сидром, еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, в Нижегородской области сидром «Мистер Сидр» отравились шесть человек, двое из них скончались. Еще трех девушек госпитализировали в Пензе с признаками отравления некачественным алкоголем. В Ульяновской области суррогатным сидром отравился 51 человек, 18 из них умерли.