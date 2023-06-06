Посольство России в Берне отвергло обвинения в агрессивной езде дипломатов

Посольство РФ в Берне опровергло сообщения швейцарских СМИ о якобы агрессивной езде российских дипломатов

Посольство России в Швейцарии не получало жалоб от местных жителей в связи с якобы агрессивной ездой сотрудников дипмиссии, о которых сообщали швейцарские СМИ, дипломаты не получали также предупреждений или замечаний от полиции Берна, заявил пресс-секретарь посольства Владимир Хохлов.

Хохлов заявил в эфире Первого канала, что в последние месяцы российское посольство в Швейцарии не получало каких-либо обращений или жалоб от жителей района Берна, в котором находится диппредставительство России в Швейцарии, тем более жалоб на якобы нарушение скоростного режима нашими дипломатами, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сотрудники посольства ни разу не получали предупреждений или замечаний от постоянно патрулирующих российский дипломатический квартал сотрудников бернской полиции. Хохлов заверил, что подобные публикации в СМИ не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь посольства в Швейцарии подчеркнул, что российские дипломаты строго соблюдают установленный скоростной режим в 30 км/ч, поэтому ни один из сотрудников дипмиссии ни разу не был оштрафован за превышение скорости. Он заверил, что сотрудники посольства России паркуют свои автомобили исключительно таким образом, чтобы не мешать местным жителям. Хохлов также отметил, что посольство соседствуют не с жилыми домами, а с дипмиссиями Алжира, Лихтенштейна и Германии.

Напомним также, с 29 марта Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России. Кроме того, в апреле Швейцария ввела санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН».