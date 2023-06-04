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Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
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Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы
Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе
Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.
В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.
Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.
Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
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Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».
Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами
Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей
Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.
Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».
Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.
В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.
Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску
В администрации Бердянска сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу и уничтожении шести ракет российской системой ПВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет, сообщили в администрации города.
Администрация сообщила в своем Telegram-канале, что около 18.40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Как пояснили городские власти, террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу.
По предварительной информации оперативных служб, российская система ПВО сбила шесть ракет.
Накануне в результате ракетного удара ВСУ по порту Бердянска пострадали девять человек.
В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
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Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.
Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
«Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации украинских военных
Российские военные с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ
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Российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.
Кроме того, как сообщил Чехов, барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские подразделения уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, а также БМП и автомобиль в районе села Сухие Ялы, передает РИА «Новости».
В районе Шевченко на Южнодонецком направлении российская артиллерия группировки «Восток» уничтожила склад боеприпасов и живую силу противника. В районе Времевки поврежден опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки и Полтавки – пункты временной дислокации ВСУ, сообщил начальник пресс-центра. Кроме того, минометный расчет уничтожен в районе Новомихайловки.
Чехов добавил, что расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке.
Огнем САУ «Малка» и расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» на Запорожском направлении поражены два пункта временной дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, уничтожена живая, автомобильная техника, склад боеприпасов.
Ранее Минобороны показало боевую работу «Солнцепека».
В Джанкое сбили дрон
Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое сбит беспилотник
Беспилотный летательный аппарат, по предварительной информации, сбили в городе Джанкой на севере Крыма, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
Крючков сообщил в Telegram-канале, что в результате в нескольких домах частного сектора оказались повреждены остекления.
Все службы работают, добавил советник главы Крыма, пообещав позднее предоставить официальную информацию.
19 мая российские ПВО сбили над Крымом четыре дрона.
Киев сделал демарш Венгрии за публикацию карты Украины без Крыма
Временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова, сообщили в МИД Украины.
Сообщается, что 30 мая правительство Венгрии опубликовало видео с «некорректным обозначением карты Украины» – Крымский полуостров не входил в состав Украины, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.
Отмечалось, что это противоречит заявлениям и позиции Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украинская сторона попросила Венгрию прекратить провокации и соблюдать обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что видеоролик правительства Венгрии содержит призыв к началу мирных переговоров.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в ночь на воскресенье, 4 июня, объявлена в Киеве и еще ряде украинских регионов.
По данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, в украинской столице сирены зазвучали после 01.48 мск. Также тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
Между тем украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что в городе Запорожье прогремел взрыв, передает РИА «Новости».
К 02.35 мск воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, передает ТАСС.
В ночь на пятницу в Киеве прогремел мощный взрыв.
На Украине придумали новый способ мобилизации
РИА «Новости»: На Украине начали мобилизовать мужчин, стоящих в очереди за гумпомощью
Украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, сообщил сотрудник российских силовых структур.
Источник РИА «Новости» со ссылкой на информаторов в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины (военкомате) рассказал, что устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин забирать из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране готовится проект закона, предусматривающий ответственность для тех украинцев, которые незаконно покинули страну во время боевых действий.
Газета ВЗГЛЯД писала о способах, которыми украинские граждане избегают мобилизации.
В Кремле назвали Украину инструментом войны Запада против России
Пресс-секретарь главы государства Песков: Украина стала инструментом «комбинированной войны» Запада против России
Украина стала инструментом «комбинированной войны» Запада против России, поэтому заниматься урегулированием конфликта с этим инструментом бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя предложения о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что сейчас Украина – это фактически инструмент конфликта, который действительно стал более широким. Представитель Кремля подчеркнул, что коллективный Запад ведет комбинированную войну против нашей страны. Пресс-секретарь президента отметил, что заниматься решением конфликта с этим инструментом бесперспективно, передает ТАСС.
Ранее Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине на стороне Киева.
В конце мая в Кремле заявили, что страны Запада ведут войну против России. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине.
На Украине сообщили о взрывах в нескольких областях
Украинский телеканал ТСН сообщает о взрывах в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях
Взрывы прогремели в ночь на воскресенье, 4 июня, в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Сообщение о взрывах передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Запорожье.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Школа и детский сад пострадали в Белгородской области от огня ВСУ
Глава Белгородской области Гладков: ФАП, школа, детский сад получили повреждения от обстрела села Муром со стороны ВСУ
Здания школы, детского сада и дома культуры получили повреждения в результате обстрела села Муром Шебекинского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрелом оказалось село Муром Шебекинского округа Белгородской области, где от прямого попадания снаряда загорелся ФАП, повреждение получили здания ДК, школы и детского сада. Глава региона отметил, что, по имеющимся у него предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.
Гладков также сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), последствия на земле уточняют оперативные службы.
Ранее в субботу от обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли два человека.