Киев сделал демарш Венгрии за публикацию карты Украины без Крыма

Власти Украины пригрозили «зачистить» говорящих на ТВ по-русски «недобитков»

Секретарь СНБО Украины Данилов и депутат Рады Бужанский поругались из-за выступления парламентария на русском языке

После того как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».

Бужанский на украинском ТВ вступил в резкий спор с ведущим, который был недоволен тем, что парламентарий говорил по-русски. Депутат заявил, что намерен «говорить так, как считает нужным». Он указал, что на Украине государственным языком является украинский, но гарантируется свободное развитие других языков. Перепалка Бужанского с журналистом произошла прямо в эфире, пишет «Московский комсомолец».

После этого Данилов заявил в соцсетях, что «недобиткам», полагающим, что «в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине». Подобных людей, по мнению Данилова, «под корень зачистят и выкинут отовсюду», передает ТАСС.

Бужанский посоветовал ему изучить конституцию Украины и статью УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей, а также призвал «уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных точно таких же, как и сам Данилов».

Напомним, Данилов заявлял, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине. Сам Данилов родом из города Красный Луч на Луганщине, русский язык является для него родным. Сейчас в эфире Данилов использует только украинский, но делает это с ошибками.