Киев сделал демарш Венгрии за публикацию карты Украины без Крыма

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3 июня, суббота | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
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Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения.
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Киев сделал демарш Венгрии за публикацию карты Украины без Крыма
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Временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова, сообщили в МИД Украины.
Сообщается, что 30 мая правительство Венгрии опубликовало видео с «некорректным обозначением карты Украины» – Крымский полуостров не входил в состав Украины, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.
Отмечалось, что это противоречит заявлениям и позиции Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украинская сторона попросила Венгрию прекратить провокации и соблюдать обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что видеоролик правительства Венгрии содержит призыв к началу мирных переговоров.
Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.
Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.
Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.
Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов
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Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис.
Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости».
Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали.
Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя.
Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую машину для транспортировки пленных.
В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что обоих захвативших опорный пункт бойцов ВС России наградят.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Вучич рассказал о разговоре с Зеленским
Вучич сообщил, что Зеленский в разговоре с ним не призывал к санкциям против России
Украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» – заявил Вучич. Он указал, что Зеленский санкции «даже не упомянул, был корректным». По его словам, речь шла «о других вещах, о целостности, об ООН, обо всем остальном».
Вучич также заявил, что участники саммита «говорили только о Сербии, Путине, санкциях против России». «Это у них единственный разговор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Напомним, Вучич заявил, что встреча с президентом Украины не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России.
Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине
Министр обороны Британии Уоллес: Бои на Украине показали, что российское оружие «не соответствует стандартам качества»
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Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с утверждением, что российское оружие «не соответствует стандартам качества», что якобы показали бои на Украине.
В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» по безопасности министр обороны Британии призвал страны, которые закупали оружие и вооружение у России, вернуть его обратно, так как большинство экземпляров якобы «не соответствует стандартам качества». Он выступил с утверждением, что на поле боя российское оружие якобы демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», передает РИА «ФАН».
Напомним, в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию США.
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.
Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.
По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.
Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на территории страны ведутся боевые действия, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с эстонским коллегой Аларом Карисом брифинге.
Вступление в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, и киевский режим не ищет замены альянсу, заявил Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, украинское руководство не желает «втягивать в войну» ни одну страну этого военного блока, по этой причине Украина и не может вступить в альянс.
«Не потому, что не хотим, а потому что это невозможно», – сказал он.
До этого украинский лидер сообщал, что Украине необходимо в 2023 году получить приглашения в НАТО и ЕС. Он указывал, что надежды на это «становятся все более отдаленными».
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Зеленский пожаловался на стояние Украины в очереди за ЗРК Patriot
Зеленский: Украина не может получить ЗРК Patriot и ракеты к ним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит в очереди за ЗРК Patriot, поэтому пока не может получить не только сами установки, но и ракеты к ним.
Глава страны добавил, что задача Киева не 70–75% поражения целей, а 100%, но эта цель оказалась непростой из-за очереди за Patriot и ракетами, передает ТАСС.
Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.
По его словам, европейская «коалиция» для передачи Киеву систем Patriot находится на начальном этапе формирования. Некоторые страны, присоединившиеся к коалиции, не имеют данные комплексы, но будут их искать.
Ранее сообщалось, что во время одного из ударов по Киеву был поражен ЗРК Patriot.
Зеленский предсказал большие потери ВСУ в контрнаступлении
Президент Украины Зеленский: Контрнаступление обойдется Украине очень дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат
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Наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.
По словам Зеленского, Украина готова начать контрнаступление, власти Украины намерены это сделать, но оно может пойти совершенно по-разному. При этом он отметил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, сообщило издание Ura.ru.
Зеленский признал, что в ходе контрнаступления Киев потеряет большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе. Он призвал Запад отправить Украине системы противоракетной обороны американского производства Patriot, уточнив, что хотел бы увеличить их количество на вооружении ВСУ до 50 штук.
Зеленский подчеркнул, что Украина не получила обещанное количество оружия от западных стран. Он отметил, что западные лидеры обижаются на него из-за резких просьб отправить вооружение, но указал, что ВСУ не могут ждать месяцами.
Зеленский также выразил опасение, что приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа может привести к уменьшению военной поддержки Украины, так как сменится администрация Соединенных Штатов. По словам Зеленского, у действующего главы Белого дома Джо Байдена есть эмоциональная привязанность к Украине, которая оказывает определяющее влияние на его администрацию. Зеленский отметил, что президентство Трампа наступило до начала спецоперации, и он не уверен, как бы действовал Трамп.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад поставил Украине все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление. В пятницу глава комитета начальников штабов (КНШ) США Марк Милли заявил, что истребители F-16 и танки Abrams не будут задействованы в контрнаступлении на Украине.
Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум
Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»
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Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
В Британии закончилась военная техника для передачи Украине
Западные союзники Украины признают, что у них заканчиваются запасы вооружений для передачи их Киеву, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью The Washington Post.
Так как запасы иссякли, то Британия и союзники вынуждены полагаться на закупку вооружений для Киева, вместо передачи из своих резервов, пишет газета.
Также министр указал на то, что спустя 20 лет после договоренности стран – членов НАТО отчислять 8% бюджета на оборону, только восемь государств соблюдали данный показатель. Помимо этого, Уоллес призвал не давать больших обещаний Украине и другим потенциальным кандидатам.
Говоря по поводу членства Украины в НАТО, Уоллес заявил, что в Вильнюсе этого не произойдет, этого не произойдет и в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с дефицитом снарядов из-за постоянного снабжения Киева.
Власти Украины пригрозили «зачистить» говорящих на ТВ по-русски «недобитков»
Секретарь СНБО Украины Данилов и депутат Рады Бужанский поругались из-за выступления парламентария на русском языке
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После того как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
Бужанский на украинском ТВ вступил в резкий спор с ведущим, который был недоволен тем, что парламентарий говорил по-русски. Депутат заявил, что намерен «говорить так, как считает нужным». Он указал, что на Украине государственным языком является украинский, но гарантируется свободное развитие других языков. Перепалка Бужанского с журналистом произошла прямо в эфире, пишет «Московский комсомолец».
После этого Данилов заявил в соцсетях, что «недобиткам», полагающим, что «в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине». Подобных людей, по мнению Данилова, «под корень зачистят и выкинут отовсюду», передает ТАСС.
Бужанский посоветовал ему изучить конституцию Украины и статью УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей, а также призвал «уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных точно таких же, как и сам Данилов».
Напомним, Данилов заявлял, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине. Сам Данилов родом из города Красный Луч на Луганщине, русский язык является для него родным. Сейчас в эфире Данилов использует только украинский, но делает это с ошибками.
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