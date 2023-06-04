Карякин сыграл в шахматы на передовой в зоне СВО

Шахматист Карякин провел мастер-класс для военнослужащих, принимающих участие в СВО

Финалист матча за звание чемпиона мира 2016 года российский шахматист Сергей Карякин провел мастер-класс для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, Карякин посетил бойцов в одном из передовых районов проведения спецоперации и сыграл с ними несколько партий, а также поинтересовался жизнью и бытом военнослужащих на передовой, передает РИА «Новости».

Уроженец Симферополя выразил уверенность в скорейшей победе и возвращении бойцов домой.

Ранее Карякин отказался выступать на Кубке мира по шахматам в качестве нейтрального спортсмена, объяснив это тем, что хочет сохранить лицо.

Напомним, в июле 2022 года Карякин в составе гуманитарной миссии Народного фонта доставил 117-му стрелковому полку НМ ДНР технику и амуницию. Груз был закуплен на 10,4 млн рублей, которые собрали неравнодушные россияне в рамках проекта «Все для Победы».