Спикер Госдумы Володин: Польша должна ответить за убийства и истязания военнопленных Красной армии

Следственный комитет и Генпрокуратура России должны провести расследование обстоятельств гибели и истязаний военнопленных Красной армии на территории Польши в начале XX века, такие преступления не имеют срока давности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как указал Володин в своем Telegram-канале, необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели российских солдат и офицеров. По его словам, Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии, передает РИА «Новости».

Спикер уточнил, что сегодняшние руководители Польши «исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России». Он также напомнил, что во времена правления Пилсудского в Польше совершались преступления против человечества, а в 1919-1921 годы более 30 тыс. российских солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Люди гибли из-за постоянного голода, холода и болезней, польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские, добавил Володин.

По его мнению, Польша отказывается расследовать эти преступления, отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии. Руководство Польши не способно признавать свои ошибки, но подобные кровавые преступления не имеют срока давности, поэтому Россия должна приложить усилия, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты.

Ранее директор Музея современной истории России Ирина Великанова прокомментировала тот факт, что в 2023 году представителей из России впервые в истории не пригласили на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Освенцима в Польше, где Россия потеряла более 500 тыс. человек в борьбе с нацистами.