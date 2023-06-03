В Запорожской области создана Общественная палата

Врио губернатора Запорожской области Балицкий подписал указ о создании в регионе Общественной палаты

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании в российском регионе Общественной палаты.

Балицкий утвердил положение об Общественной палате Запорожской области. Согласно документу, в Общественную палату нового субъекта войдут 40 общественных деятелей, половина из которых утверждается губернатором, а вторая половина избирается из числа представителей НКО, работающих в регионе, сообщает Telegram-канал Общественной палаты России.

В ОП РФ выразили уверенность, что в Общественную палату Запорожской области войдут авторитетные люди, чье мнение будет востребовано органами власти при реализации социальной и экономической политики, поддержке общественных инициатив. После формирования региональная Палата утвердит своего представителя в VIII составе Общественной палаты России.

В ОП РФ отметили, что создание Общественный палаты Запорожской области – долгожданное событие не только для общественных организаций, но и для обычных граждан, заинтересованных в развитии гражданского общества в регионе, это еще один шаг в сторону полной интеграции новых субъектов в правовое поле России.

В ОП РФ подчеркнули, что создание Общественной палаты Запорожской области особенно важно в преддверии Единого дня голосования, так как региональные общественные палаты – ключевое звено выстроенной в России системы независимого общественного наблюдения. В ОП РФ выразили уверенность, что Общественная палата Запорожской области поможет в подготовке общественных наблюдателей, которые будут вести мониторинг в дни голосования.

Напомним, в среду замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать для жителей новых регионов портал «Я в России» для решения социальных и других вопросов.