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3 июня, суббота | Последнее обновление — 17:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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21:02
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Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами
Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами
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Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС.
Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины.
Напомним, в начале мая Песков говорил, что за год СВО достигнуты определенные цели.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.
По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.
Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
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На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, «Ахмат» ведет серьезные бои в центре Марьинки, кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ожесточенно сражаются в районе Авдеевки ДНР.
На донецком направлении поражены подразделения противника возле Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы Донецкой народной республики (ДНР), уничтожено более 220 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», рядом с Отрадным – склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
В то же время на Купянском направлении ВС России нанесли поражение противнику в районе пунктов Крахмальное, Берестовое, Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Также недалеко от Синьковки и Тимковки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк и две боевые машины РСЗО «Град».
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Пресечены действия украинской ДРГ под Кузьмино ЛНР, уничтожены до 85 военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов в Серебрянке в ДНР.
В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потери противника составили до 145 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк, бронемашину, 13 автомобилей, самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку «Гвоздика».
Кроме того, на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены 45 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация». А у Веселого противник лишился склада боеприпасов 126-й бригады теробороны.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.
Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум
Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»
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Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
Совбез обвинил Запад в попытке спровоцировать экономический кризис в России
Совбез сообщил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России
Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России, но Совбез разрабатывает меры, которые должны этому помешать, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Совбез указывает, что работает над укреплением экономического суверенитета России, при этом «отдельный акцент делается» на противодействии попыткам западных стран устроить в России «экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране».
Глава российского государства Владимир Путин накануне указал, что Совбез должен предпринять все необходимые меры, чтобы помешать раскачать ситуацию внутри России, передает РИА «Новости».
В субботу исполняется 31 год со дня образования Совета безопасности.
Напомним, российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам, что вызывает удивление у развитых западных экономик.
Российская авиация поразила командный пункт ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил о поражении командного пункта ВСУ
Командный пункт 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины поражен в результате удара российской авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Командный пункт находился в районе Северска. Также российская артиллерия уничтожила взводные опорные пункты ВСУ у Богдановки и Котельников. Кроме того, были нанесены удары по позициям ВСУ в районе Спорного, а также по железнодорожной станции разгрузки в Курахово. У населенных пунктов Уманское и Победа уничтожены украинские склады боеприпасов.
Спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла гаубицу Д-20 у поселка Желанное Второе, также были уничтожены две боевые бронированные машины, пикап и станция РЭБ, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил о поражении украинского опорного пункта в Новоандреевке. На запорожском направлении уничтожены два пикапа и живая сила противника у населенного пункта Щербаки, еще два пикапа, а также солдаты ВСУ у Новоданиловки и минометный расчет в районе Луговского, передает ТАСС.
Сбиты беспилотники ВСУ «Лелека» и «Фурия». Российским «Градом» уничтожены станция управления беспилотной авиацией и живая сила противника в районе Малых Щербаков
«Ланцетом» поражена САУ «Гвоздика» ВСУ на южнодонецком направлении в районе Веселого. Уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки. Южнее Великой Новоселки украинские военные попали под обстрел при попытке ротации. Уничтожены три украинские САУ в Шахтерском, Бурлацком и Новоселовке. Российский «Солнцепек» нанес удар по опорным пунктам ВСУ в районе Великого Поля и южнее Золотой Нивы.
Накануне Минобороны России сообщало, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику у населенных пунктов Водяное, Павловка, Малая Токмачка и Щербаки. За минувшие сутки на этих направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих.
Толпа немцев освистала Шольца из-за Украины
Bild: Участники фестиваля СДПГ обвинили канцлера Германии Шольца в разжигании войны на Украине
Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе, а также обвинила его в разжигании войны и назвала бандитом, сообщила газета Bild.
Издание пишет, что перед ратушей в Фалькнезе около 100 человек освистали выступление канцлера и выкрикивали в его адрес оскорбления, называя лжецом, бандитом и поджигателем войны, передает RT.
Шольц под возмущенные крики собравшихся пытался оправдать помощь Украине, чем вызвал еще большее негодование толпы, передает РИА «Новости».
Ранее Украина потребовала от Германии способные достать до Москвы ракеты.
В конце мая Олаф Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине.
Медведев заявил о невозможности возврата к «светлому» европейскому прошлому
Замглавы Совфеда Медведев: Россия сейчас другая страна, возврата к «светлому» европейскому прошлому не будет
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Возврата к «светлому» европейскому прошлому для захотевших вернуться «релоктантов» в Россию не будет, любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, так называемые представители «честной элиты», отъехавшие «туда», предаются сладким грезам о падении «режима» и возврата в небинарное европейское лоно.
Медведев предупредил уехавших в своем Telegram-канале, что возврата к «светлому» европейскому прошлому для них не будет, поскольку вопреки их пониманию, Россия уже совсем другая страна, чем та, что была перед началом конфликта.
Он подчеркнул, что память и скрепленные кровью ценности остаются на века, а мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель россиян.
Медведев уверен, что любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, будет предан анафеме как изменник.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что приличные люди в сложные времена остаются со своей страной.
Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
Украина пригрозила найти альтернативу зерновой сделке без участия России
Министр аграрной политики Украины Сольский заявил о возможной альтернативе зерновой сделке без участия России
Если ситуация не изменится, Киев может попытаться заменить нынешнюю зерновую сделку «планом Б», который не предусматривает участия России, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Сольский заявил, что зерновой коридор оказался фактически закрыт, поскольку Россия, требующая возобновления экспорта аммиачных удобрений, ограничила регистрацию судов, которые идут в одесский порт Южный, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По словам министра, «это должно работать не так». «Тогда мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН», – сказал он. Сольский полагает, что Киев не станет «бездействовать», если ситуация не изменится. Он уточнил, что «план Б» должен «исключить из этих отношений четвертую сторону», то есть Россию.
Сольский сказал, что Украина даст перевозчикам гарантии для перевозки зерна без участия России в сделке. Для этого сформирован специальный фонд, размеры которого достигают 547 млн долларов. Отмечается, что такие меры планируется задействовать, если Украине «будет нечего терять», пока Киев намерен работать в рамках существующих договоренностей.
По словам Сольского, если Украину «полностью заблокируют, что по сути уже почти произошло, тогда перевозчики смогут пользоваться коридором, получив гарантированное страхование» от Киева. Как заверил министр, судовладельцы могут быть уверены, что украинские военные и средства ПВО «способны выполнить свою работу».
Напомним, Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака».
МИД ответил на возмущение США встречей представителя ООН с Львовой-Беловой
Захарова ответила на недовольство США встречей представителя генсека ООН Гамба с Львовой-Беловой
США не заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, ответила на критику со стороны США в связи со встречей в Москве спецпредставителя генсекретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинии Гамба с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По мнению США, такая встреча «подрывает приверженность защите детей в зонах конфликта».
США обвиняют Львову-Белову в исполнении «преступного приказа Москвы» о якобы насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из новых регионов России в другие области страны.
Захарова осудила «безграничный цинизм властей США, для которых лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни». Она указала, что США «никак не реагируют на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса», а также на неизбирательные артобстрелы новых российских регионов со стороны Украины.
При этом Вашингтон ссылается на «ордер» Международного уголовного суда, хотя прежняя американская администрация называла этот суд «чрезвычайной угрозой национальной безопасности» США. Как отметила Захарова, США не признают юрисдикцию «этого псевдосуда», но «задействуют его вывеску для преследования неугодных зарубежных политиков».
Захарова напомнила, что США сами несут ответственность за «систематическое нарушение прав несовершеннолетних». Она указала на «многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии».
Также в МИДе указали, что США – единственное из государств, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. «С точки зрения русофобского и неоколониального по своей природе англосаксонского взгляда на окружающий мир, народы стран, не признающих американский диктат, сострадания не заслуживают. Отсюда проистекают безразличие и душевная черствость, которые даже не скрываются», – заявила Захарова.
По ее словам, Россия будет конструктивно сотрудничать с ООН и теми странами, которые «не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов», но США «таким партнером точно назвать нельзя».
Напомним, ключевой темой беседы Львовой-Беловой со спецпредставителем генсекретаря ООН стала защита прав детей. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
При обстреле ВСУ Соболевки в Белгородской области погибли три человека
Гладков: ВСУ обстреляли Соболевку, погибли три человека
Украинские военные обстреляли село Соболевка в Белгородской области, в результате три человека погибли, еще семеро получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Всего в Соболевке зафиксировано 18 прилетов, били из «Градов», двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, после обстрелов было госпитализировано семь человек, повреждено 24 домовладения, газопровод и линия электропередач.
Кроме того, десять минометных снарядов выпущено по хутору Леоновка, пострадавших нет. Также из миномета обстреляли территорию рядом с селом Старый Хутор, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Гладков сообщил, что количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но ситуация все равно остается опасной, ночь прошла беспокойно.
СНБО Украины отказался «открывать двери для переговоров» с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов указал на отказ Киева вести переговоры с Путиным
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Украина «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя слова спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя.
Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина «не закрыли намертво двери для переговоров». Данилов отметил, что Украина их «не собирается открывать, они закрыты довольно крепко». Он подчеркнул, что «есть решение СНБО по этому поводу». В соответствии с данным решением украинские власти «не собираются вести никаких переговоров» с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил Данилов.
Он считает, что позиция других государств по данному вопросу связана с их собственными интересами и отработкой «процессов для собственного потребления», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Ли Хуэй заявил, что Пекин готов создать условия для деэскалации украинского конфликта и начала переговоров Москвы и Киева. Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
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