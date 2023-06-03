Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами

Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами

Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС.

Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины.

Напомним, в начале мая Песков говорил, что за год СВО достигнуты определенные цели.