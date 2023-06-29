Эксперт: В ситуации со смертью мальчика в Екатеринбурге есть недоработка органов опеки

Член ОП Волынец: Органы опеки обязаны контролировать каждую приемную семью, даже если в ней все благополучно.

Если сотрудники опеки не застают в день проверки ребенка дома, они обязаны прийти на следующий день на повторную проверку, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», член Общественной палаты РФ Ирина Волынец, комментируя ситуацию с погибшим еще несколько месяцев назад и найденным в гаражном комплексе приемным ребенком в Екатеринбурге.

«К отцу вряд ли могут быть претензии, если только иное не установит следствие. Например, что на момент гибели ребенка он еще не находился в зоне СВО. Если папа не лишен родительских прав, а также не замешан в преступлении, то и его биологические дети, и приемные останутся под его опекой», – говорит Волынец.



Что касается самого инцидента, то член ОП напоминает, что есть установленный законом регламент: опекуны, усыновившие ребенка или являющиеся его биологическими родителями, обязаны незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае его исчезновения.

«Очевидно, приемная мать что-то скрывает, поскольку о пропаже мальчика она сообщила лишь в июне, а фактически его не было с декабря. Это грубейшее нарушение закона. И, конечно же, даже если ребенок погиб, например, в результате несчастного случая, не было убийства, то опекуну все равно грозит уголовная ответственность», – разъясняет правозащитница.

Кроме того, она замечает «огромную недоработку» и халатность со стороны сотрудников органов опеки. По ее словам, они обязаны контролировать каждую приемную семью, даже если в ней все благополучно. Делать это необходимо не реже одного раза в полугодие. Более того, если сотрудники опеки не застают в день проверки ребенка дома, они обязаны прийти на следующий день на повторную проверку.

Напомним, в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика в большой сумке на территории гаражного комплекса в 300 метрах о дома его опекунов. Позже было установлено, что он погиб несколько месяцев назад, предположительно, еще в декабре прошлого года. Приемная мать мальчика смерть ребенка скрывала, а о его пропаже сообщила лишь перед запланированным визитом органов опеки. Ее подозревают в убийстве мальчика.

По данным СМИ, работники опеки, начиная с декабря, несколько раз приходили в семью и не заставали ребенка дома, но их эта ситуация не встревожила. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. В управлении социальной политики №25 Екатеринбурга в связи с гибелью мальчика в приемной семье пройдет служебная проверка.

Отмечается, что в приемной семье погибшего ребенка еще шестеро детей, трое из которых биологические. Их, после задержания опекунши, забрали органы опеки. Также известно, что отец семейства на данный момент находится в зоне СВО, его возвращают обратно в Екатеринбург.