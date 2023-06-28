Координаторы антироссийских санкций похвалили Грузию

Координаторы антироссийских санкций проверили Грузию по недопущению в Россию электротоваров

Координаторы антироссийских санкций от ЕС, Британии и США проинспектировали Грузию по вопросу недопущения провоза в Россию электротоваров и заявили о хорошей работе грузинского правительства, которое примкнуло к международным рестрикциям, но не ввело против Москвы двусторонние, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Целью нашего визита была проверка недопущения поставок в Россию 38 наименований электротоваров», – заявил по итогам визита высокопоставленный представитель британского внешнеполитического ведомства Кумар Айер.

По его словам, кураторы посетили, кроме Грузии, «еще 5–6 стран» и намерены продолжить череду визитов. Айер поблагодарил правительство Грузии «за предпринимаемые усилия по недопущению обхода санкций».

При этом он призвал грузинское правительство «продолжить работу так, чтобы санкционные товары не попадали в Россию». По его словам, международное сообщество будет оказывать помощь Грузии в мониторинге грузов, которые пересекают границу с Россией. В этом плане он выразил готовность направлять в Грузию экспертов и проводить тренинги для местных специалистов.

Координатор по санкциям Госдепа США Джеймс О'Брайен со своей стороны сказал, что главной задачей является недопущение в Россию таких грузов, которые «могут быть использованы на поле боя».

«Мы работаем с соседями России, так как знаем, что Россия хочет использовать территорию Грузии для обеспечения и финансирования своей военной машины», – сказал он. В этом плане он назвал «хорошей» работу правительственных структур Грузии по недопущению обхода санкций.

Напомним, что координатор по санкциям Госдепа США Джеймс О'Брайен, спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан и высокопоставленный представитель британского внешнеполитического ведомства Кумар Айер прибыли в Тбилиси с инспекцией по вопросу приверженности Тбилиси международным санкциям против России.

Во вторник они провели встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, который заверил их в готовности «тесно сотрудничать» и «постоянно координировать усилия». Он сообщил, что «соответствующие службы Грузии эффективно работают по вопросам недопущения нарушения санкций и успешно сотрудничают на этом направлении с Евросоюзом и США».

Грузия не ввела двусторонние санкции против России, но заявляет, что твердо придерживается международных.