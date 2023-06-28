Водителей в Москве предупредили о сильном ветре и грозе

Автолюбителям на столичных дорогах необходимо соблюдать осторожность и не оставлять машины под шаткими конструкциями, предупредили в департаменте транспорта Москвы.

В ближайшие часы и до утра 29 июня в Москве ожидается дождь, гроза, град и сильный ветер, сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Ведомство попросило водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Автолюбителям также советуют не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.