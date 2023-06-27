Политолог: Президент дал высочайшую оценку действиям силовых органов по пресечению мятежа

Политолог Григорьев объяснил важность личного обращения Путина к силовикам, которые пресекли мятеж

Благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя обращение президента России Владимира Путина к силовикам, предотвратившим попытку вооруженного мятежа в России.

«Безусловно, важна как высочайшая оценка, которую президент дал действиям правоохранителей во время мятежа, так и сам факт личного обращения Верховного главнокомандующего к силовикам. Путин отметил всех: и тех, кто столкнулся лицом к лицу с угрозой, кто погиб в бою, и кто был готов принять на себя основной удар в случае развития мятежа», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«Также глава государства указал на сплоченность правоохранителей и общества, которое проявилось во время мятежа. Собственно, эта консолидация стала, наверное, важнейшим фактором, приведшим к остановке мятежа. Хотя Пригожин, вероятно, надеялся, что в ходе «марша» к нему будут присоединяться как военные, так и гражданские. Но ни того, ни другого, как мы знаем, не случилось. Более того – от происходящего отнекивались многие бойцы «Вагнера», – напомнил аналитик.

«В итоге, благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО. Нам не пришлось оголять фронт, хотя мятеж все равно был бы подавлен. И об этих важных и грамотных с военной точки зрения решениях Путин тоже упомянул в сегодняшнем выступлении», – подчеркнул собеседник.

Во вторник президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – указал он. Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.

«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – сказал президент. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетно-бомбовых авиаударах по «тыловым лагерям» его подразделения и заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться». Путин в экстренном обращении отметил, что страна столкнулась с предательством. Он назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину.

Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска была достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).