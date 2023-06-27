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Политолог: Президент дал высочайшую оценку действиям силовых органов по пресечению мятежа
Политолог Григорьев объяснил важность личного обращения Путина к силовикам, которые пресекли мятеж
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Благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя обращение президента России Владимира Путина к силовикам, предотвратившим попытку вооруженного мятежа в России.
«Безусловно, важна как высочайшая оценка, которую президент дал действиям правоохранителей во время мятежа, так и сам факт личного обращения Верховного главнокомандующего к силовикам. Путин отметил всех: и тех, кто столкнулся лицом к лицу с угрозой, кто погиб в бою, и кто был готов принять на себя основной удар в случае развития мятежа», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«Также глава государства указал на сплоченность правоохранителей и общества, которое проявилось во время мятежа. Собственно, эта консолидация стала, наверное, важнейшим фактором, приведшим к остановке мятежа. Хотя Пригожин, вероятно, надеялся, что в ходе «марша» к нему будут присоединяться как военные, так и гражданские. Но ни того, ни другого, как мы знаем, не случилось. Более того – от происходящего отнекивались многие бойцы «Вагнера», – напомнил аналитик.
«В итоге, благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО. Нам не пришлось оголять фронт, хотя мятеж все равно был бы подавлен. И об этих важных и грамотных с военной точки зрения решениях Путин тоже упомянул в сегодняшнем выступлении», – подчеркнул собеседник.
Во вторник президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – указал он. Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – сказал президент. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетно-бомбовых авиаударах по «тыловым лагерям» его подразделения и заявил, что 25 тыс. его бойцов идут «разбираться». Путин в экстренном обращении отметил, что страна столкнулась с предательством. Он назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину.
Отсутствие поддержки мятежа со стороны российского общества вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. Между ним и властями РФ при посредничестве официального Минска была достигнута договоренность, что ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию (и это лично гарантировал президент России).
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране
Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
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Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.
Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.
Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы … о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.
По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
Путин: Бойцы группы «Вагнер» могут служить России или уйти в Белоруссию
Путин озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер»
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Глава Российского государства Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие, и озвучил три возможных сценария для них.
Путин подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», сообщается на сайте Кремля.
«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», – сказал Путин.
Он указал, что «вагнеровцы» могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Путин: Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
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Летчики Минобороны, которые погибли при попытке вооруженного мятежа, с честью выполнили свой долг, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, передает ТАСС.
«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал он.
Кроме того, Путин подчеркнул, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.
«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Путин проводит рабочее совещание с силовиками
Песков сообщил о рабочем совещании Путина с силовиками
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Российский лидер Владимир Путин проводит рабочее совещание с главами силовых ведомств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Совещание проводится после выступления Путина с обращением к россиянам. В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил силовикам благодарность «за проделанную работу в течение этих нескольких суток». Он заявил, что необходимо «обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент». Также, по его словам, нужно поговорить о стоящих перед руководством страны задачах по итогам произошедших событий.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка вооруженного мятежа.
В понедельник Путин выступил с телеобращением, в котором подчеркнул неизбежность провала мятежа. При этом президент пояснил, что потребовалось время, чтобы не допустить большой крови. Он отметил мужество павших героев-летчиков и озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер».
США заявили о желании увидеть роспуск ЧВК «Вагнер»
Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил, что США хотели бы роспуска ЧВК «Вагнер»
Вашингтон хотел бы увидеть, что ЧВК «Вагнер» перестала существовать, сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Как заявил Миллер, США хотят, чтобы ЧВК «Вагнер» «распустилась», передает ТАСС.
Кроме того, Миллер заявил, что США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина, если тот будет находиться в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции. Миллер отметил, что такого соглашения с Россией или Белоруссией у США нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы. События с участием его ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России признаны попыткой вооруженного мятежа. При этом глава Российского государства Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Путин заявил о неизбежности провала мятежа
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Вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен, заявил глава Российского государства Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что «с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что российское общество продемонстрировало «гражданскую солидарность». Эта солидарность, по словам Путина, «показала, что любой шантаж, попытка устроить внутреннюю смуту обречены на провал».
Глава Российского государства пояснил, что «с самого начала событий» по его прямому поручению «предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови». Потребовалось время, чтобы «дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку», передает ТАСС.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
В Кремле анонсировали новое заявление Путина в понедельник вечером
Песков: Путин планирует выступить с заявлением в понедельник вечером
Президент России Владимир Путин намерен выступить с заявлением из Кремля 26 июня вечером, сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ведущий телеканала в прямом эфире заявил, что этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского лидера.
В субботу российский лидер Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Лукашенко рассказал о подготовке белорусской оппозиции к мятежу на фоне событий в России
Лукашенко: Оппозиция на фоне событий в России готовилась к мятежу, но произошел фальстарт
Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа»: надо же отчитываться», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он также заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко также заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Запад предостерег Киев от использования мятежа для ударов по России
CNN: Запад отговорил Украину использовать мятеж для ударов внутри России
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Западные союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для нанесения ударов по России, сообщает канал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Так, страны Запада опасались, что Москва начнет рассматривать Украину и Запад в качестве сторонников Пригожина. В связи с этим Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов было направлено послание с просьбой «не раскачивать лодку», передает РИА «Новости».
«Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник CNN. По его словам, Киеву разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 23 июня, направил сотрудникам Госдепартамента США по всему миру срочную телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Минченко назвал причины усиления Росгвардии
Политолог Минченко: Усиление Росгвардии связано с рисками, которые стоят перед нашей страной
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Росгвардия усиливается не случайно. Именно это ведомство является основным в вопросах внутренней безопасности страны и должно быть готово предотвращать любые противоправные действия с учетом новых рисков. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что танки и тяжелое вооружение может появиться в оснащении Росгвардии.
«Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи», – добавил он.
Рассуждая о необходимости анализа причин попытки вооруженного мятежа, Минченко отметил, что «проблемы в коммуникации между Минобороны и ЧВК «Вагнер» очевидно были». «Пригожин набрал высочайшую популярность за счет того, что в откровенной манере давал оценку тому, что происходит сегодня на фронте. Не понятно только, кто мешал то же самое делать нашим официальным структурам», – рассуждает собеседник.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что усиление Росгвардии планировалось давно. «Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе директора Росгвардии Виктора Золотова еще до событий 23-24 июня», – считает депутат, напоминая, что до начала 2000-х годов у внутренних войск было тяжелое вооружение.
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в оснащении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро, так как в организации нет подобного вооружения для ввода в войска. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Будем вводить в войска в зависимости от финансирования», – подчеркнул Золотов.
Путин: Втянутые в мятеж люди увидели, что армия и народ не с ними
Путин заявил, что армия и народ не были на стороне мятежников
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Люди, которых втянули в военный мятеж, увидели, что армия и народ не с ними, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж.
«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Среди участников встречи – более 2,5 тыс. сотрудников Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа. Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – сказал президент, обращаясь к военнослужащим.
Он добавил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Кроме того, уточнил президент, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.
«Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», – сказал Путин.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».