Путин: Военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну в России

Путин заявил, что российские военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну

Российские военные и правоохранители в трудный для страны час встали на пути смуты и фактически остановили гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж.

Среди участников встречи – более 2,5 тыс. сотрудников МВД, СОБР, ОМОН и другие. Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – сказал президент, обращаясь к военнослужащим.

Путин также подчеркнул, что «люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними».

Он добавил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Кроме того, уточнил президент, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.



«Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», – сказал Путин.



События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».