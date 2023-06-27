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Путин: Военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну в России
Путин заявил, что российские военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну
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Российские военные и правоохранители в трудный для страны час встали на пути смуты и фактически остановили гражданскую войну, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж.
Среди участников встречи – более 2,5 тыс. сотрудников МВД, СОБР, ОМОН и другие. Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – сказал президент, обращаясь к военнослужащим.
Путин также подчеркнул, что «люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними».
Он добавил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Кроме того, уточнил президент, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.
«Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», – сказал Путин.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин: Бойцы группы «Вагнер» могут служить России или уйти в Белоруссию
Путин озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер»
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Глава Российского государства Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие, и озвучил три возможных сценария для них.
Путин подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», сообщается на сайте Кремля.
«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», – сказал Путин.
Он указал, что «вагнеровцы» могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Путин проводит рабочее совещание с силовиками
Песков сообщил о рабочем совещании Путина с силовиками
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Российский лидер Владимир Путин проводит рабочее совещание с главами силовых ведомств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Совещание проводится после выступления Путина с обращением к россиянам. В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил силовикам благодарность «за проделанную работу в течение этих нескольких суток». Он заявил, что необходимо «обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент». Также, по его словам, нужно поговорить о стоящих перед руководством страны задачах по итогам произошедших событий.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка вооруженного мятежа.
В понедельник Путин выступил с телеобращением, в котором подчеркнул неизбежность провала мятежа. При этом президент пояснил, что потребовалось время, чтобы не допустить большой крови. Он отметил мужество павших героев-летчиков и озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер».
В Совете Федерации допустили корыстные мотивы мятежа Пригожина
Сенатор Долгов: Пригожин мог поставить свои бизнес-интересы выше безопасности государства
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Трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.
«Возможно, одним из побудительных мотивов для Пригожина в организации мятежа могли быть бизнес-интересы. Я, что называется, свечку не держал, но не удивлюсь, если доказательства этого будут обнародованы после тщательного расследования», – отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» в СВО воюют за Россию, не жалея себя. Да, они совершили много героических поступков и подвигов, освобождали Соледар и Артемовск. Они герои. Но при этом Пригожин много лет владеет гигантской бизнес-империей, получает финансовую поддержку от государства. И после начала СВО он бизнесменом быть не перестал», – указал сенатор.
«Кстати, Кадыров тоже указывал, явно намекая на Пригожина, что некоторые видные российские деятели «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне». Допускаю, что в этом случае нет дыма без огня, хотя глава Чечни привел другой пример из бизнеса Пригожина, который ему известен», – сказал парламентарий.
«И если это будет доказано, это покажет двойную порочность «инициативы» Пригожина по организации мятежа. Тогда выяснится, что мотивы у этого события были не такие уж и патриотические. Если Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства и своих сограждан, то это плохо. Россия доверила ему оружие, а он повернул его против самого государства ради своей корысти», – считает политик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров намекал на возможные бизнес-мотивы резких действий Пригожина. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
США заявили о желании увидеть роспуск ЧВК «Вагнер»
Глава пресс-службы Госдепа Миллер заявил, что США хотели бы роспуска ЧВК «Вагнер»
Вашингтон хотел бы увидеть, что ЧВК «Вагнер» перестала существовать, сообщил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Как заявил Миллер, США хотят, чтобы ЧВК «Вагнер» «распустилась», передает ТАСС.
Кроме того, Миллер заявил, что США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина, если тот будет находиться в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции. Миллер отметил, что такого соглашения с Россией или Белоруссией у США нет, передает РИА «Новости».
Напомним, Пригожин объявлен в розыск в США по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы. События с участием его ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России признаны попыткой вооруженного мятежа. При этом глава Российского государства Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Путин заявил о неизбежности провала мятежа
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Вооруженный мятеж был бы в любом случае подавлен, заявил глава Российского государства Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что «с самого начала событий незамедлительно были приняты самые необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что российское общество продемонстрировало «гражданскую солидарность». Эта солидарность, по словам Путина, «показала, что любой шантаж, попытка устроить внутреннюю смуту обречены на провал».
Глава Российского государства пояснил, что «с самого начала событий» по его прямому поручению «предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови». Потребовалось время, чтобы «дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку», передает ТАСС.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
В Кремле анонсировали новое заявление Путина в понедельник вечером
Песков: Путин планирует выступить с заявлением в понедельник вечером
Президент России Владимир Путин намерен выступить с заявлением из Кремля 26 июня вечером, сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ведущий телеканала в прямом эфире заявил, что этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского лидера.
В субботу российский лидер Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Запад предостерег Киев от использования мятежа для ударов по России
CNN: Запад отговорил Украину использовать мятеж для ударов внутри России
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Западные союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для нанесения ударов по России, сообщает канал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Так, страны Запада опасались, что Москва начнет рассматривать Украину и Запад в качестве сторонников Пригожина. В связи с этим Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов было направлено послание с просьбой «не раскачивать лодку», передает РИА «Новости».
«Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник CNN. По его словам, Киеву разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 23 июня, направил сотрудникам Госдепартамента США по всему миру срочную телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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В ДНР рассказали о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа
Советник Пушилина Гагин заявил о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа в России
Киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения в субботу, но не преуспел, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ пытались атаковать на всей линии фронта, на разных направлениях, они рассчитывали, что с выводом ЧВК «Вагнер» из расположения смогут развить успех на фронте, сказал Гагин РИА «Новости».
Однако они нигде не преуспели, фронт удалось удержать.
В субботу Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Лукашенко рассказал о подготовке белорусской оппозиции к мятежу на фоне событий в России
Лукашенко: Оппозиция на фоне событий в России готовилась к мятежу, но произошел фальстарт
Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа»: надо же отчитываться», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он также заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко также заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Эксперт: Пригожин устроил попытку мятежа из-за проблем у его частной компании
Попытку военного мятежа Евгений Пригожин устроил из-за того, что у его ЧВК появились проблемы, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя появившееся в Сети новое аудиосообщение Пригожина.
«Пригожин 11 минут жаловался на жизнь и на то, что ЧВК «Вагнер» мог закончить свое существование 1 июля (а по факту закончил еще раньше)… И что с того, что «Вагнер» должен был перейти под управление Минобороны? И что? Это теперь повод поднимать мятеж? Разрушать государство Российское?» – написал Данилин в своем Telegram-канале.
Он считает, что «лучше, чем сам Пригожин, никто не рассказал о том, что попытку государственного переворота и мятежа, результировавшую в измене Родины, Пригожин совершил потому, что у его частной компании появились проблемы, которые он попытался решить шантажом и угрозами».
Ранее сенатор Константин Долгов рассказал газете ВЗГЛЯД, что трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Путин: Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
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Летчики Минобороны, которые погибли при попытке вооруженного мятежа, с честью выполнили свой долг, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, передает ТАСС.
«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал он.
Кроме того, Путин подчеркнул, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.
«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Песков анонсировал обращение Путина к силовикам
Президент Владимир Путин во вторник намерен обратиться к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, обеспечившим порядок во время мятежа и участвовавшим в его пресечении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент сделает обращение из Кремля к представителям силовых ведомств, обеспечившим порядок во время мятежа, сказал Песков, передает ТАСС.
Глава государства также отдельно встретится с некоторыми военнослужащими.
У президента в первой половине дня также запланирован международный телефонный разговор.
В понедельник президент озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Путин: Для избежания большой крови при подавлении мятежа потребовалось время
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Президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.
Путин сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.