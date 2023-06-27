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Талибы и пакистанские военные погибли в результате столкновений на границе
Hasht-e Subh Daily сообщила о жертвах в результате столкновений талибов и пакистанских пограничников
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У пакистано-афганской границы произошли столкновения между бойцами «Талибана*» и пограничниками Пакистана, есть жертвы с обеих сторон, сообщили источники в Пактике.
Столкновения на участке между афганской провинцией Пактика и пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва произошли в ночь на понедельник, бои продолжались до полудня. Погибли пятеро пакистанских пограничников, двое талибов* также были убиты, четверо получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Hasht-e Subh Daily.
В конце мая иранский пограничник погиб, еще двое получили ранения в ходе столкновений с силами «Талибана*».
На Украине рассказали, где будут базироваться западные самолеты для ВСУ
ВСУ: Зарубежные самолеты в случае поставок на Украину будут базироваться на территории страны
Боевые самолеты, которые Украине могут предоставить ее западные союзники, будут базироваться и маскироваться на аэродромах страны, сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
По его словам, украинские самолеты совершают боевые вылеты с аэродромов Украины, точно так же базироваться будут и зарубежные истребители, если их поставят, передает ТАСС.
Игнат отметил, что украинские летчики уже обучаются в Европе, каждую неделю туда отправляются новые группы.
Ранее издание Politico со ссылкой на близкие к НАТО источники сообщило, что Запад может начать поставки самолетов F-16 на Украину в начале 2024 года.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.
В МИД России выразили протест Западу из-за планов передать Киеву F-16.
Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
Военный аналитик Онуфриенко: Активность ВСУ на Херсонском направлении носит отвлекающий характер
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Активность противника на Херсонском направлении носит скорее отвлекающий характер, однако ВСУ попытались воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России, чтобы улучшить свое положение на фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что ВСУ удалось десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.
«На сегодняшний день известно, что противнику удалось занять небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Наши войска ведут артиллерийский огонь, вызывали авиационную поддержку. Кроме того, затруднена работа дронов-камикадзе, поскольку противник достаточно эффективно использует средства РЭБ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В целом наращивание усилий на данном направлении фиксируется уже несколько дней, и оно было неизбежно. С одной стороны, это связано с безвыходностью положения – противник не может не наступать, поэтому пытается искать бреши в обороне не только на запорожском участке фронта, но и в Херсонской области в районе Антоновского моста», – отметил он.
«С другой стороны, противник пока не задействовал больше половины бригад так называемой гвардии наступа. Сейчас, по-видимому, ВСУ начнут отправлять в бой достаточно большие силы», – добавил собеседник.
«Безусловно, к активизации своих действий противника стимулировал неудавшийся мятеж. ВСУ попытались усилить боевые действия в то время, когда в России происходит смута. Но все быстро закончилось, поэтому они не смогли в полной мере задействовать доступные им силы», – полагает он.
«Я думаю, удары на Херсонском направлении носят отвлекающий характер. Перебросить через Днепр большое количество войск и техники для полномасштабного контрнаступления нереально. Поэтому ВСУ занимают небольшие плацдармы, чаще всего на островах, отвлекают наше внимание от других участков фронта. Говорить о том, что в Херсонской области будет главный удар не приходится», – отметил эксперт.
«Что касается обстановки на Запорожском направлении и, в частности, в районе АЭС – тут не приходится ожидать ничего другого, кроме обстрелов ВСУ. Крича о ядерной угрозе со стороны России, украинские власти создают информационную волну для прикрытия своих провокаций», – добавил аналитик.
«Десант высаживать в районе Запорожской АЭС сейчас нереально. На нашем берегу находятся долговременные огневые точки хорошо укрепленной обороны. Днепр хоть и обмелел, но он продолжает течь. Противнику все равно нужны понтонные переправы. Обмелевшее дно реки теперь представляет собой многочисленные небольшие озера и грязь между ними», – рассуждает Онуфриенко.
«Даже если все подсохнет и образуется корка, то вода под ней все равно никуда не уйдет. В одних местах корка может и выдержит человека, а в других рухнет прям под ним, не говоря уже о машинах и тяжелой бронетехнике. Посмотрим, что будет дальше», – заключил он.
Ранее в Сети появились данные о том, что противник наращивает активность в районе Антоновского моста под Херсоном. Зафиксированы попытки десанта, но пока речь идет лишь о небольших группах.
В ночь на понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой. В разговоре с Трюдо Зеленский «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, ранее офис Зеленского и украинская разведка заявили, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
Боец ВСУ «проучил» оставивших позиции сослуживцев броском гранаты в землянку
Украинский военный в 59-й бригаде ВСУ разозлился на сослуживцев, которые якобы не выполнили приказ командира, после чего кинул в землянку с бойцами гранату. Эпизод сняли на видео, где и когда именно произошли эти события, не уточняется.
Неизвестный автор ролика заявил сидящим в землянке бойцам, что у них был приказ командира удерживать позиции. Те ответили ему, что их было всего лишь три человека, что слишком мало для удерживания позиций. Ролик опубликован в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
«Хлопцы, я вас поубиваю!» – сказал им автор.
После этого он вышел из землянки, спросил у другого сослуживца гранату, взял ее и метнул в помещение. За этим последовал хлопок, после чего запись видео оборвалась.
В Германии назвали возможную дату переговоров по Украине
ARD: Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле 2023 года, сообщили источники немецкого канала ARD.
В материале говорится, что в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты западных стран, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщил телеканал «360».
По имеющимся у телеканала данным, инициировал переговоры киевский режим. Как отмечается в материале, для Запада главной целью встречи было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет по ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США склонить Глобальный Юг в пользу Украины, перевербовав сторонников России.
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
Российский разведчик рассказал о ситуации в районе Артемовска
Российский разведчик сообщил о прекращении наступательных действий ВСУ в районе Артемовска
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Вооруженные силы Украины не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия, сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщают информационные агентства.
По словам разведчика, украинские военные понимают, что российские войска «находятся выше» и у бойцов ВСУ будет «немного вариантов», если «пойдут», передает РИА «Новости».
Кроме того, под огневым контролем российских войск находится дорога, по которой украинские силы снабжают свои передовые позиции, «как они сами назвали – в ад». По технике ВСУ, появляющейся на дороге «отрабатывает ПТУР».
Разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ в строну Ивановского, рассказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было вскрыто выдвижение трех штурмовых групп украинских войск севернее Артемовска в направлении Берховки, их рассеяли огнем из минометов.
ТОС «Солнцепек» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки. Авиация нанесла удар по ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки, РСЗО «Торнадо-С» – в районе Константиновки. Кроме того, в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке уничтожены украинские артустановки 2С1 «Гвоздика», в Новопокровском – Д-20, в районе Белой Горы – украинская БМП, в Красногоровке – станция радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания, в районе Николаевки – склад ГСМ.
Штурмовые действия украинских военных были остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска подавили на Краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии и более 20 минометных расчетов ВСУ. Авиация провела более 40 вылетов, нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточения живой силы и огневых средств противника, передает ТАСС.
На торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ. Были уничтожены боевые бронированные машины ВСУ, два пикапа, а также «достигнуты значительные потери среди личного состава националистов».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери ВСУ составили до 430 военнослужащих.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад»
Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск «Запад» отметил ее эффективность
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад», он отметил ее эффективность при выявлении и поражении военной техники вооруженных сил Украины и скоплений личного состава ВСУ, сообщает российское ведомство.
Шойгу указал на необходимость продолжать вести разведку, чтобы своевременно пресекать намерения ВСУ «на дальних подступах к линии боевого соприкосновения». Он подчеркнул важность «всестороннего обеспечения войск», а также организацию «условий для безопасного размещения» российских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу сообщил, что формирование резервов Вооруженных сил России в составе отдельной армии завершится к концу июня.
ВС России нанесли групповой удар по складам боеприпасов Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска.
Боррель озвучил главный вывод ЕС из попытки военного мятежа в России
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о необходимости увеличить поддержку Украины из-за событий в России
Главы МИД Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудили события в России и решили предоставить Киеву еще больше помощи, заявил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Как отметил Боррель, выводы по ситуации в России и конфликту на Украине состоят в том, чтобы больше, чем когда-либо поддерживать Киев. По его словам, необходимо продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную, передает РИА «Новости».
Он добавил, что министры в ходе видеоконференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили «самые срочные потребности Украины», а также поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.
Токио не понравилось появление в России Дня Победы над милитаристской Японией
Генсек японского кабмина Мацуно выразил недовольство российским законом о Дне Победы над милитаристской Японией
В пятницу российским властям было сделано представление в связи с законом, по которому 3 сентября в России отмечается не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
Мацуно заявил, что закон может «привести к разжиганию антияпонских настроений» в России и «спровоцировать антироссийские настроения» в Японии, передает ТАСС.
По его словам, «это крайне прискорбно». Москву призвали «не создавать специально ненужное противостояние между народами», передает РИА «Новости».
Напомним, 20 июня Госдума приняла закон, которым предлагалось установить 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В субботу президент России Владимир Путин подписал закон.
Пушилин заявил о значительном улучшении позиций российских сил на Краснолиманском направлении
Российские силы значительно улучшили за последние дни свои позиции на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
Существенное улучшение наблюдается на севере ДНР, передает ТАСС.
При этом ситуация на флангах в Артемовске является сложной, но абсолютно контролируемой, как в самом городе, так и на флангах.
ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки прощупать позиции российских сил на флангах в Артемовске.
Ранее российский разведчик заявил, что ВСУ не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия.
В Совете Федерации допустили корыстные мотивы мятежа Пригожина
Сенатор Долгов: Пригожин мог поставить свои бизнес-интересы выше безопасности государства
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Трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.
«Возможно, одним из побудительных мотивов для Пригожина в организации мятежа могли быть бизнес-интересы. Я, что называется, свечку не держал, но не удивлюсь, если доказательства этого будут обнародованы после тщательного расследования», – отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» в СВО воюют за Россию, не жалея себя. Да, они совершили много героических поступков и подвигов, освобождали Соледар и Артемовск. Они герои. Но при этом Пригожин много лет владеет гигантской бизнес-империей, получает финансовую поддержку от государства. И после начала СВО он бизнесменом быть не перестал», – указал сенатор.
«Кстати, Кадыров тоже указывал, явно намекая на Пригожина, что некоторые видные российские деятели «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне». Допускаю, что в этом случае нет дыма без огня, хотя глава Чечни привел другой пример из бизнеса Пригожина, который ему известен», – сказал парламентарий.
«И если это будет доказано, это покажет двойную порочность «инициативы» Пригожина по организации мятежа. Тогда выяснится, что мотивы у этого события были не такие уж и патриотические. Если Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства и своих сограждан, то это плохо. Россия доверила ему оружие, а он повернул его против самого государства ради своей корысти», – считает политик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров намекал на возможные бизнес-мотивы резких действий Пригожина. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Столтенберг: Попытка мятежа в России «продемонстрировала хрупкость германского режима»
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе, комментируя попытку военного мятежа с участием ЧВК «Вагнер», перепутал Россию с Германией.
Трансляцию вела пресс-служба НАТО. Как указал Столтенберг, эти события «продемонстрировали хрупкость германского режима». После раздавшегося смеха в зале министр обороны ФРГ Борис Писториус удивленно переспросил: «Германский режим? Какой германский режим?», передает ТАСС.
Генсек НАТО быстро поправился, извинился и добавил, что имел в виду события в России.
Столтенберг, отвечая на вопрос, может ли альянс подтвердить, что силы ЧВК «Вагнер» теперь будут базироваться в Белоруссии, признал, что НАТО не может прогнозировать, что «будет происходить в ближайшие недели и месяцы», но российский народ недооценивать нельзя, поэтому Украине следует оказывать необходимую поддержку, в том числе в предоставлении военной техники.
Ранее страны НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России.
ЧВК запретили заключать контракты с осужденными
Госдума: Принята процедура, запрещающая заключать ЧВК контракты с осужденными
Находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, только с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, те, кто находится под приговором, смогут заключать контракт на службу только с Министерством обороны. Он подчеркнул, что эта часть функций у ЧВК ушла, передает «Интерфакс».
Эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, что будет с российскими ЧВК.