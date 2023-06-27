Украинские военные в последние сутки попытались атаковать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поражение нанесено 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). У Червоной Дибровы пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

На этом направлении уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика».

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила семь атак со стороны ВСУ. Уничтожено до 325 военных, танк, три БМП и пять автомобилей. У Авдеевки (ДНР) уничтожен склад с боеприпасами украинской 110-й механизированной бригады.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки со стороны украинских военных. На Ореховском тактическом направлении отброшен мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.

У поселка Работино в Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 115 человек, пять боевых бронированных машин, включая американскую Bradley, три пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила противника у поселков Красное Первое, Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Возле поселка Огурцово (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла более 30 бойцов, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении уничтожено до 30 военных, три автомобиля и САУ «Акация».

Возле поселка Авдеевка (ДНР) уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. У населенного пункта Выемка (ДНР) поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены шесть беспилотников.

С начала СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 ЗРК, 10 371 танк и другие боевые бронированные машины, 1131 машину РСЗО, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов.