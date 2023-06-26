|
|
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина
|
|
Удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причины его побудившие, использование недостатков армии, как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага, заявили военкоры и эксперты.
Военкор Евгений Поддубный написал в Telegram-канале, что мятеж – не «поход справедливости», а классическая попытка военного переворота, под популистскими лозунгами.
«Сейчас нет стороны Пригожина или Шойгу. Есть попытка вооруженного свержения действующей власти. И сторона может быть только одна – законно избранная власть», – считает военкор.
Александр Руденко задал вопрос, если из-за действий ЧВК «Вагнер» противник «попрет» по всем направлениям и эта попытка окажется удачной, то кого будет обвинять Пригожин.
«Может быть, вначале надо было решить проблему с внешним врагом, а потом решать уже насущные проблемы?» – спросил военкор.
Семен Пегов считает, что удар в спину остается ударом в спину, несмотря на причину, послужившую импульсом.
«Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом – то прямой приказ Верховного Главнокомандующего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага», – подчеркнул военкор.
«Все предельно просто. Речь сейчас идет на самом деле не о том, что один ли генерал или чиновник плох, другой ли. Мятеж, это когда речь идет о сохранении России как таковой. У страны есть Верховный главнокомандующий. Он все сказал», – заявил Андрей Медведев.
По словам Ильи Крамника, все недостатки и проблемы вооруженных сил мешают нормальному развитию страны, укреплению ее безопасности и обороноспособности, усложняют жизнь и работу гражданам страны.
«Использование этих недостатков как оправдания для вооруженного мятежа является государственной изменой и работой на врага», – считает эксперт.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия мятежников показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Командир «ШтормZ» рассказал о ситуации на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»
Мятеж руководства ЧВК «Вагнер» никак не отразился на военной ситуации на запорожском направлении, и в будущем никак не повлияет, сообщил командир подразделения «ШтормZ» с позывным Али.
Военный уверен, что ВС России бьет и будет бить противника, как и прежде. Он также от имени своего личного состава заявил, что поддерживает «великую Родину» во главе с верховным главнокомандующим, передает ТАСС.
Ранее вооруженный мятеж владельца ЧВК «Вагнер» жестко осудили в российском обществе.
Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения ЧВК «Вагнер»
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В пресс-службе белорусского президента сообщили, что Путин рассказал Лукашенко о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». Главы государств договорились о совместных действиях.
Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате он принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», с гарантиями безопасности для бойцов «Вагнера», отметили в пресс-службе белорусского лидера.
Между тем, Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что понимает ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, поэтому решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»
|
|
Большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Он написал в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник внутри ЧВК «Вагнер», что многие бойцы были очень удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.
Вместе с тем, бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубоскал», воевавший 7 месяцев заявил, что те, кто действует от имени «вагнеровцев» в Ростове-на-Дону творит террор и беззаконие. Боец считает, что он и его братья никогда бы не взяли оружие и не пошли бы воевать против России, «они погибли и воевали не за личные амбиции Пригожина или каких-то личностей».
«Если мне просто скажут, куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех, кто прикрывается мирными жителями, несет зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они ни называли себя, и что бы ни говорили, для меня они такие же кровожадные звери, как и те, с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!» – заявил боец.
С осуждением действий главы ЧВК «Вагнер» выступил руководитель экс-руководитель аналитической службы Пригожина Вячеслав Тарасов, который обратил внимание на то, что все, что транслирует Пригожин через общение с журналистами или через Telegram-каналы, не соответствует реальности, передает «Readovka».
«Евгений Викторович, идеология у вас одна – это страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть. Безраздельная и абсолютная. За вами нет правды. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне», – заключил Тарасов.
Ранее военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц заявил, что действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
|
|
Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Военкоры объяснили взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Военкоры: Взрыв у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону оказался пакетом для разгона толпы
Взрыв в Ростове-на-Дону оказался взрывпакетом для разгона толпы у штаба ЮВО, сообщили военкоры.
По данным военкора RT Романа Косарева, у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Жители города бросились бежать от места ЧП.
Между тем, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщается, что силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба. Взрыв, прогремевший возле штаба ЮВО, был взрывпакетом для разгона толпы, сообщили военкоры.
По словам Косарева, на въезде в город установлены блокпосты, вероятно, их установил ЧВК «Вагнер», предположил военкор.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
|
|
Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.
В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».
В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Военкор: Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю
Военкор Коц: Мятежники действуют по подготовленному не одну неделю плану
|
|
Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц.
Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.
Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».
«Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.
Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина
|
|
Замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал случаи, которые позволили ему понять, что за ад внутри главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Так, в своем Telegram-канале он рассказал, что общался с Пригожиным всего раз по телефону, тогда он не смог получить никакой информации о главе ЧВК, как о человеке. Но когда началась «кампания с вербовкой зеков», Ходаковский понял о Пригожине гораздо больше.
«Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по тысячу зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что триста человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, – но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти», – написал замначальника управления Росгвардии по ДНР.
Он добавил, что менеджера удалось вывезти, «вскоре тот, придя в себя, перебрался воевать в сорок пятую бригаду ВДВ».
«Этот случай сказал мне все: я составил приблизительный психопортрет Пригожина, и в каждом кабинете начал предупреждать о растущей угрозе. Мне было понятно, что человек с такими замашками служит только своим интересам. Помню, несколько месяцев назад в разговоре с Димой Стешиным я делился своим мнением о ситуации с Вагнером и вероятных последствиях, причем, само ЧВК не вызывало у меня опасения – опасения вызывал Пригожин и то, как он мог использовать ЧВК», – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что «всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал».
«То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует. Описывают случай: замкомандующего ВДВ задолго до выплескивания конфликта Пригожина и МО в эфир стоял, как школьник, у его стола с утвержденными заявками на поставки вооружения, и ждал, когда Пригожин ознакомится. Отпуская генерала, Пригожин сунул ему глумливый шеврон с надписью «Свиные войска» и сказал: на, отдай своему начальнику... Этот эпизод тоже лег в мое понимание личности Пригожина и природы его конфликта с военными, где высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль», – продолжил Ходаковский.
Он заключил, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».
Ранее Ходаковский заявил, что большая часть состава «Вагнера» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.
Песков: Дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию
|
|
Возбужденное в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Пригожин «уйдет в Беларусь», передает ТАСС.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – отметил Песков.
При этом пресс-секретарю российского лидера не известно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.
Представитель Кремля рассказал также о достигнутой договоренности, что «Вагнер» вернется в свое расположение. Часть бойцов, которые того пожелают, смогут в дальнейшем заключить контракты с Минобороны, сообщил Песков, уточнив, что распространяется это на тех из них, кто не участвовал в этом «походе».
Песков назвал 24 июня «тяжелым днем», буквально полным трагических событий». Он подчеркнул, что ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности.
Ситуация с мятежом, заверил представитель Кремля, ни в коем случае не повлияет на ход специальной военной операции, СВО будет продолжена. Российские бойцы на передней линии проявляют героизм, «весьма и весьма эффективно» отражают контрнаступление ВСУ, подчеркнул Песков.
Также Песков сообщил, что «вагнеровцев», которые принимали участие в субботних событиях, преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте. Уважение к их заслугам не будет забыто, передает РИА «Новости» слова Пескова.
Вопрос о том, были ли погибшие российские военнослужащие в ходе мятежа участников ЧВК «Вагнер», Песков переадресовал в Минобороны. Он сообщил, что отвечать на такие вопросы не имеет права.
Всю субботу президент Владимир Путин работал в Кремле, сообщил Песков, добавив, что в графике главы государства не планируется никаких новых обращений.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.
Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».
На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
|
|
Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.
Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.
Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.
Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
Эксперт рассказал, как попытка мятежа повлияет на статус ЧВК
Эксперт Рожин: Необходимо разработать нормативную базу, регламентирующую деятельность ЧВК
|
|
ЧВК и добровольческие подразделения стали значимым инструментом государственной военной политики. Поэтому крайне важно разработать правовые основы их функционирования, государственного регулирования и контроля за их деятельностью. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя сложившуюся в России ситуацию с ЧВК и добровольческими подразделениями.
«С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки. Можно говорить, что сейчас перед государством стоит две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой, дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем, уже есть информация о том, что Государственная Дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.
«Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.
«Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.
«Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства, а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.
«Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – заключил он.
Вечером 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания была выставлена бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Стоит отметить, что во время самого мятежа главы городов со всей России выступили в поддержку президента Владимира Путина. Так, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо.
Также во время «марша» «Вагнера» представители НАТО провели неформальные переговоры с Минобороны РФ, заверив, что не имеют отношения к решению Пригожина, пишет La Repubblica. В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
В свою очередь Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского – высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы». «И вдруг... отступаете», – указал он.