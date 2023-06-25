Руководитель Комитета семей воинов Отечества: Мы показали свою сплоченность

Те, кто рассчитывал на бунт в российском обществе, ушли ни с чем, заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«Вчера мы показали свою сплоченность, стойкость и собранность – в этом наша сила! Те, кто рассчитывал на бунт в гражданском обществе, на то что можно раскачать нас через низкие, циничные манипуляции – ушли ни с чем. Не получилось. Излишняя самоуверенность подвела. Мы оказались сильнее и мудрее. Но это был урок! И он требует работы над ошибками», – приводятся ее слова в Telegram-канале комитета.

Она также добавила, что «вчера, выполняя задачи, боевые задачи, погибли наши летчики. Можно долго спорить, оценивать правильно или нет был дан приказ, но их это уже не вернет».

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.