Власти Грузии высмеяли оппозицию, поддержавшую Пригожина

Власти Грузии назвали «недоумками» оппозиционеров и экспертов, которые накануне активно поддержали главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Когда у тебя не хватает ума, чтобы правильно анализировать события, лучше промолчать», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя высказывания в пользу Пригожина со стороны оппозиционеров.

«Мы слышали много бессмыслицы – от требований созвать Совбез до необходимости идти походом на Абхазию и Цхинвали», – сказал он.

По словам Ираклия Кобахидзе, такие заявления «подтвердили желание оппозиции открыть в Грузии «второй фронт».

«Общество должно верно оценить все это», – отметил он.

Со своей стороны генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что «было очень много смешного и бессмысленного» от политиков и экспертов.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «внимательно следит» за событиями в соседней России и призвала к «жесткому контролю» границы между двумя странами.

Что касается оппозиции, то особенно выделился помилованный на днях президентом руководитель антиправительственного телеканала «Мтавари» («Главный») Николоз Гварамия, который написал в соцсетях: «Go Zhenia, go» («Вперед, Женя, вперед»), поддерживая марш мятежников.