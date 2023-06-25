На Западе сделали вывод о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления

Politico: Власти США в разговоре с европейцами пришли к выводу о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления

Представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления», пишут СМИ США.

Источники в вашингтонской администрации сообщили газете Politico детали переговоров с участием президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Как сообщается, они звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне ситуации в России, передает ТАСС.

При этом в ходе разговоров, как сообщили источники издания, стороны пришли к заключению, что Киев в настоящее время сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления».

В то же время чиновник сказал изданию, что «праздновать победу» пока не надо. Представители американских властей, как утверждается, призывали европейцев соблюдать нейтралитет в ситуации, которая разворачивалась в России в субботу.

Источники издания добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК «Вагнер», а также оценивает последствия военного мятежа для украинского конфликта.

По мнению американских властей, события в России якобы позволят Украине «переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления». Официальная оценка произошедшего в России американской администрацией, однако, еще не подготовлена.

Москва ранее предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.