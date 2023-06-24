Корреспонденты рассказали о происходящем у штаба ЮВО

Люди в форме со знаками отличия ЧВК «Вагнер» уложили на асфальт двух человек рядом со штабом ЮВО в Ростове-на-Дону, сторонники Пригожина замечены на крыше здания, сообщили корреспонденты.

Корреспондент RT Роман Косарев заявил о «задержании» двух человек бойцами ЧВК «Вагнер». О причинах задержания неизвестно, отмечено, что сторонники Пригожина дежурят на крыше здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.

Также сообщается, что на въезде в город «вагнеровцы» установили противотанковые мины. На кадрах можно заметить стоящих рядом бойцов и грузовик с боеприпасами. Среди оружия можно разглядеть, предположительно, трубу гранатомета.

Ранее возле штаба Южного военного округа в Ростов-на-Дону, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.

Позже возле штаба ЮВО прогремел взрыв.

Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.

Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.