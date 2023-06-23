Боец ММА назвал возможный бой между Маском и Цукербергом «шоу фриков»

Боец ММА Семенов прокомментировал возможный бой между Маском и Цукербергом

«Оба хотят лишний раз напомнить о себе, видимо, создать некий имидж. В последнее время решать вопросы на ринге стало очень популярно», – сказал газете ВЗГЛЯД известный российский боец ММА Андрей Семенов, комментируя намерение предпринимателя и владельца Twitter (заблокирован в России) Илона Маска выйти на ринг по правилам ММА с главой компании Meta* (владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом.

«Хоть и говорят, что Цукерберг владеет джиу-джитсу, большой вопрос, кто из них победит. Ведь заниматься когда-то и где-то можно чем угодно, но без тренировок регулярных вряд ли что-то останется. Победит тот, кто лучше подготовится к бою», – считает Семенов.



О тактике «моржа», которой собирается придерживаться Маск, боец никогда не слышал. Тем не менее из шутливого пояснения владельца Twitter в своих социальных сетях ясно, что он намерен задавить противника весом и ничего не делать. Такой ход, по мнению профессионального спортсмена, вряд ли может стать выигрышным.

Он убежден, что предстоящий бой – не более чем PR-ход со стороны бизнесменов. «Это же шоу фриков по типу «кто победит: Рэмбо или Терминатор. Очевидно, оба хотят лишний раз напомнить о себе, видимо, создать некий имидж. В последнее время решать вопросы на ринге стало очень популярно», – делится собеседник.

Напомним, из-за разработки компанией Meta* соцсети-конкурента Twitter Илон Маск выразил готовность сразиться с Цукербергом «в клетке» по правилам ММА. В США букмекеры уже начали принимать ставки на бой. Большинство уверены в победе Цукерберга. Позже мать Маска Мэй Маск заявила, что этот поединок отменяется и бизнесмены будут решать свои проблемы не на ринге, а словесно. Тем временем глава UFC Дана Уайт сообщил, что и Цукерберг, и Маск «абсолютно серьезно» настроены на бой, отметив что он может стать самым просматриваемым в истории.

Отметим, что 39-летний Цукерберг занимается бразильским джиу-джитсу, а в мае 2023 года он стал победителем одного из любительских турниров по этому виду спорта. 51-летний Маск рассказывал, что когда жил с родителями в ЮАР, нередко участвовал в «настоящих жестоких уличных драках».