В Запорожской области открыли новый пункт полиции

В Запорожской области за последнее время открыли пункт полиции в городе Пологи, в Молочанске и Токмаке запланировали восстановление водопроводов, в последнем городе также рассчитывают восстановить школу.

В городе Пологи состоялось торжественное открытие нового пункта полиции. Его открыл начальник ГУ МВД России по Запорожской области генерал-майор полиции Олег Колтунов, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Раньше на вызовы граждан и для расследования преступлений сюда приезжали сотрудники ОМВД России «Токмакский», теперь при содействии местной администрации и шефов района из Пензенской области в городе появился собственный пункт полиции.

Шефы восстановят три водопровода в Запорожской области. Между тем специалисты из Пензенской области восстановят три водопровода в Токмаке и Молочанске, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

В Токмаке ремонтируют участки центрального водопровода общей протяженностью свыше 1,4 км. В Молочанске заменят коммуникации общей протяженностью более 900 метров.

В Токмаке пензенские специалисты также начнут ремонт школы, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных, сообщает Telegram-канал «Запорожский вестник».

Кроме того, специалисты из Пензенской области помогут в восстановлении Дома культуры в Пологах.

Детей из Бердянского района решили отправить на летний отдых в Чебоксары в Чувашии. Школьники будут отдыхать в лагерях на берегах Волги, пишет портал «Бердянск.ру». С ними будут заниматься профессиональные педагоги и лучшие чувашские врачи. На отдых уже выехала первая группа, всего планируется провести три лагерные смены.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, около 300 детей из подшефного района отправятся на отдых в оздоровительные лагеря Чувашии, сообщается в Telegram-канале администрации Запорожской области.

В городе Приморске специалисты из Мурманской области помогут отремонтировать здание для МФЦ, там заменят электрические сети, выполнят комплекс внутренних отделочных работ. Уже доставлено необходимое строительное оборудование.

В Куйбышевском районе Запорожской области специалисты из Марий Эл осмотрели социально значимые объекты, требующие ремонта. Главной задачей они видят подготовку района к зиме и новому учебному году, сообщает портал «За!ТВ».

В поселке Черниговка специалисты из Северной Осетии помогут восстановить храм. Глава республики Сергей Меняйло уже осмотрел местную церковь Рождества Пресвятой Богородицы и встретился с настоятелем храма Павлом Штефурой.

В Акимовском районе соцработники получили велосипеды, которые им передали из Ярославской области, сообщается в Telegram-канале администрации района.

Спортивные секции района также получили комплекты спортивной формы из этого центрального региона страны, сообщается в Telegram-канале штаба «Мы вместе с Россией».

В библиотеки, клубы и музей района передали лазерные многофункциональные офисные устройства (МФУ), проекторы и смарт-ТВ.

Также в район доставили два специализированных автомобиля УАЗ и экскаватор со всем необходимым оборудованием для устранения аварий коммунальщикам. В Акимовском районе уже работает аварийная бригада из Ярославской области, она займется необходимыми ремонтами и ревизией системы.