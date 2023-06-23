Объем задолженности россиян по кредиткам достиг рекордных 225 млрд рублей

«Коммерсант»: Объем задолженности россиян по кредитным картам достиг рекордных 225 млрд рублей

Уровень просрочки по кредитным картам резко вырос в мае и достиг 225 млрд рублей, обновив исторический максимум, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

По итогам мая банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд рублей. Портфель сегмента на 31 мая достиг 1,872 трлн рублей, что на 3,4% больше, чем в апреле. При этом объем просроченной задолженности по кредитным картам за май увеличился более чем на 9%, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента. По общему объему просрочка в 225 млрд рублей уже обновила исторический максимум и составила 12% от портфеля. Всего было просрочено почти 6% кредитных карт в штуках – это максимальное число с октября 2022 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на БКИ «Скоринг Бюро».



Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин сообщил, что это новая ситуация для рынка кредитных карт. «Вслед за ней, можно предположить, что банки могут начать корректировать кредитные политики, и в первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс», – считает эксперт.

Пока рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдач: в среднем по 2 млн карт в месяц в течение весны 2023 года. Для сравнения: в прошлом году в среднем было выдано менее 1,8 млн штук в месяц, в 2021 году – менее 1,4 млн штук. В то же время средние чеки в сегменте значительных изменений не показывают, находясь на уровне около 90 тыс. рублей последние четыре месяца, говорится в материалах «Скоринг Бюро».

Банкиры, впрочем, все еще смотрят на кредитные карты с оптимизмом и уверяют, что роста просрочки пока не наблюдают.