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Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода
Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие
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Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.
«Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков.
По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
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Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.
Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.
Бомбера с боевого курса не свернуть,
И это не пустой звук, это правда.
А в чем же выражения такого суть?
А в том, что выполнить задачу – это главное.
Когда внизу под градом пуль сражается пехота,
На выручку всегда летят они.
Бомбить врага – бомберская работа.
Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин
Ломать фашистской сволочи хребет,
И мы слова героев наших помним.
И не свернем. Назад дороги нет.
Как в те далекие года, так и сегодня
Опять идет борьба добра со злом.
Бомберы мы, свое предназначенье помним.
И с боевого курса не свернем.
Когда огонь зениток встретил залпом,
Когда подбит, и кровь течет с лица,
Ну что ж, встречайте, суки, папу,
Бомбер работу будет делать до конца.
Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.
Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.
«Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.
Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.
«Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Путин высоко оценил работу военных летчиков
Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле высоко оценил работу российской военной авиации и указал на мастерство и профессионализм летного состава.
«Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая – очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, пехота «всегда ждет» авиацию, и эти ожидания, «как правило», оправданы.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
Путин: Потери ВСУ говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
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Запад может поставить Украине новую технику, но мобилизационный резерв закончится, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
По словам главы государства, потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин, передает ТАСС.
При этом он обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий.
В то же время министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, передает РИА «Новости».
Ранее Шойгу сообщил, что украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся.
Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в России
Путин: Россия будет форсировать выпуск дронов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях
Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений.
«Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он призвал обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
Глава государства также отметил, что планы по повышению потенциала всех компонентов Вооруженных сил России будут реализованы в полном объеме на собственной научной и производственной базе, передает ТАСС.
Президент также отметил огромный вклад в решение боевых задач СВО новейших образцов бронетехники, ракетных комплексов, а также систем ПРО и РЭБ.
В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин напутствовал выпускников военных вузов словами «С Богом!»
Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов отметил мужество и героизм российских бойцов и напутствовал молодых офицеров словами «С Богом!»
Во время церемонии президент выступил с речью, отметив смелость, храбрость, мужество и героизм Российской армии, наших солдат и офицеров, передает ТАСС.
«Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!» – обратился он к офицерам. Президент подчеркнул, что офицерский авторитет зарабатывают собственным примером.
«Уважение в воинских коллективах завоевывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчиненных. Офицерский авторитет без этого просто немыслим», – заметил Путин.
По словам президента, сплоченность, слаженность и единство воли бойцов и их умение побеждать достигаются неустанной работой с каждым солдатом или матросом.
«Уверен, что вы это хорошо понимаете и своей службой будете подтверждать слова великого Суворова: жизнь и доблесть офицера в победе», – заключил он.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
Путин: Наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время спецоперации
Путин выпускникам военных вузов: Наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время спецоперации
Наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений.
По его словам, наследники поколения героев на деле доказывают преданность Родине и сражаются за правду в ходе СВО.
Глава государства также призвал помнить, что уважение и офицерский авторитет зарабатываются собственным примером и неустанной работой, передает РИА «Новости».
Путин также подчеркнул, что нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу. «Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно», – сказал он.
Президент отметил, что именно эти качества, «как и талант выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа, становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира».
В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 39-му отдельному вертолетному полку
Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 39-му отдельному вертолетному полку
Президент Владимир Путин присвоил 39-му отдельному вертолетному полку и 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование «гвардейская».
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 39-му отдельному вертолетному полку почетное наименование «гвардейский», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.
Другим указом президент присвоил почетное наименование «гвардейская» 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.
Указы вступили в силу со дня подписания.
Глава МЧС доложил Путину о ситуации с ликвидацией последствий ЧП на Каховской ГЭС
Совместными действиями спасено более 2 тыс. человек, оперативно эвакуировано более 8 тыс. человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин, доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с ликвидацией последствий разрушения Каховской ГЭС глава МЧС Александр Куренков.
Также 1935 человек находятся в 21 пункте временного размещения, им оказывается всесторонняя помощь. Остальные граждане разместились у родственников. В случае необходимости в пунктах временного размещения можно разместить еще около 3,5 тыс. человек, говорится в Telegram-канале правительства России.
Кроме того, для аварийно-спасательных работ в Херсонскую область доставлена необходимая техника и оборудование. В регионы направлено более 240 тонн продовольствия и имущества для пунктов временного размещения, доставлено 400 тонн бутилированной воды.
Работа по доставке помощи продолжается, все заявки Херсонской области оперативно обрабатываются. В рамках работы РСЧС задействовано более 1,5 тыс. человек и 350 единиц техники. В зоне чрезвычайной ситуации функционирует оперативный штаб под руководством МЧС России.
По мере схода воды осуществляется разбор завалов и специальная обработка территории, вывоз мусора, утилизация трупов животных и птиц. Подразделения Минобороны и Роспотребнадзора проводят биологические и химические исследования окружающей среды.
МЧС оказывает методическую помощь по работе оценочных комиссий, подготовке обосновывающих документов и организации выплат пострадавшим гражданам. В настоящее время эти выплаты осуществляются из областного бюджета.
Работа по ликвидации чрезвычайной ситуации в Херсонской области продолжается.
Ранее войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России совместно с МЧС проводят обеззараживание территории в районе Каховской ГЭС после разрушения.
Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков в зоне СВО
Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления ВСУ
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Так, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня уничтожены 246 танков ВСУ, в том числе 13 западных. Кроме того, ликвидированы 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 БМП, из них 59 западных.
«(Также уничтожены) боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня – 42 единицы, зенитные ракетные комплексы – две единицы, тактические истребители – 10 единиц, вертолеты – четыре единицы, БПЛА – 264 единицы, автомобильная техника – 424 единицы», – сказал Патрушев.
В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, передает ТАСС.
В то же время Путин предложил обсудить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. «Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день – с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», – сказал глава государства, открывая встречу.
Путин: ВСУ планируют поставить дополнительную зарубежную технику
В России знают, что Киеву планируют передать дополнительную зарубежную технику, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество поставленного ВСУ вооружения не окажет существенного влияния на боевые действия, передает ТАСС.
Между тем секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что потери в украинских войсках составили более 13 тыс. человек.
В четверг Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза.
Путин призвал укреплять препятствующие распространению биооружия механизмы
Путин: Россия выступает за препятствие разработке токсинного оружия
Россия поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».
Президент подчеркнул, что Россия выступает за укрепление наднациональных механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия.
«Исходим из того, что международное взаимодействие в этих целях должно осуществляться на равноправной основе при непременном уважении суверенитета всех государств», – добавил Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что принципы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в последнее время систематически нарушаются, потому важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера.
Путин указал, что Россия готова активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, и заявил о важности наращивать общие усилия в борьбе с ними.
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби
В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны российский лидер Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Президент расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.
Традиционно церемония прошла в Александровском саду. Цветы возлагаются к мемориалу Вечного огня.