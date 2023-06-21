Дмитрий Певцов: Важнейшая задача сейчас – построить новую суверенную культуру

Самой главной задачей на сегодняшней день остается построение новой суверенной культуры с опорой на сильные традиции и творческое наследие России, сказал депутат Госдумы и народный артист России Дмитрий Певцов, комментируя старт приема заявок на специальный грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

Для воспитания носителей национального сознания у России есть все необходимое, деятели культуры получают поддержку от государства, в том числе в виде внедренных механизмов грантовой поддержки, сказал Певцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Пример – создание и работа Президентского фонда культурных инициатив. Формируется система отбора и продвижения произведений патриотической культуры и формирования новой волны государственно ориентированных творцов. Это актуальный вопрос, например, для молодежной среды», – добавил он.

По мнению депутата, при поддержке Фонда должны появляться проекты, связанные со специальной военной операцией, с людьми, которые готовы говорить на эту тему «на понятном языке культуры, закалять духовно других».

«Уверен, творческие таланты используют возможность получить грант на реализацию проектов, посвященных сохранению и защите традиционных ценностей», – заключил Певцов.

Президентский фонд культурных инициатив в среду объявил о старте приема заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. Претендовать на поддержку смогут некоммерческие организации, в том числе муниципальные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.