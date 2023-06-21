Дмитрий Певцов: Важнейшая задача сейчас – построить новую суверенную культуру

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Украина вновь попыталась атаковать дронами столичный регион t.me/vorobiev_live
ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?  Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как православие, самодержавие, народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы сражаемся сегодня? Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военных и восемь танков
    Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении Правительство Молдавии отменило празднование Дня Победы 9 мая Bloomberg: ЕС не может законно изъять все замороженные российские активы
    Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе» Глава МИД Германии заявила о «кампании по восстановлению» Украины Минкульт Украины: Виктор Цой не являлся россиянином и не представляет угрозы
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    Американист объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

    на месте катастрофы «Титаника»


    Вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса пропавшего батискафа «Титан»

    Видео

    нарушения договоренностей


    За срыв «зерновой сделки» Россия накажет Украину на миллиарды долларов

    членство Украины в НАТО


    Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

    впервые в истории


    Российские компании удивили квадриллионным заработком

    сложить оружие


    Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

    большая чистка


    Увольнение ветеранов госбезопасности в Польше на руку России

    Новый мир


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    Тимофей Бордачёв: Путин дал гарантии мировому большинству

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    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Дмитрий Певцов: Важнейшая задача сейчас – построить новую суверенную культуру

    21 июня 2023, 15:29

    Самой главной задачей на сегодняшней день остается построение новой суверенной культуры с опорой на сильные традиции и творческое наследие России, сказал депутат Госдумы и народный артист России Дмитрий Певцов, комментируя старт приема заявок на специальный грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

    Для воспитания носителей национального сознания у России есть все необходимое, деятели культуры получают поддержку от государства, в том числе в виде внедренных механизмов грантовой поддержки, сказал Певцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    «Пример – создание и работа Президентского фонда культурных инициатив. Формируется система отбора и продвижения произведений патриотической культуры и формирования новой волны государственно ориентированных творцов. Это актуальный вопрос, например, для молодежной среды», – добавил он.

    По мнению депутата, при поддержке Фонда должны появляться проекты, связанные со специальной военной операцией, с людьми, которые готовы говорить на эту тему «на понятном языке культуры, закалять духовно других».

    «Уверен, творческие таланты используют возможность получить грант на реализацию проектов, посвященных сохранению и защите традиционных ценностей», – заключил Певцов.

    Президентский фонд культурных инициатив в среду объявил о старте приема заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. Претендовать на поддержку смогут некоммерческие организации, в том числе муниципальные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

    В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
    Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
    		   
    21 июня 2023, 06:13
    Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

    Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.

    Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.

    Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.

    Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.

    В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.

    Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.

    Коментарии (35)
    На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
    Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
    		  
    20 июня 2023, 21:32
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

    По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.

    «Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.

    Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.

    Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.

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    Коментарии (30)
    Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО
    Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
    		   
    20 июня 2023, 22:02
    Фото: Sascha Steinach/IMAGO/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность, пишут французские СМИ.

    Источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.

    В статье говорится, что «намек» на такую перспективу позволил бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры, когда «он сочтет нужным» и в зависимости от итогов контрнаступательной операции ВСУ, передает РИА «Новости».

    Авторы публикации также пишут, что для Франции и речи быть не может о том, чтобы позволить Украине стать членом НАТО в разгар конфликта.

    Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.

    В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.

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    Коментарии (14)
    Вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса пропавшего батискафа
    NBC: У корпуса пропавшего батискафа «Титан» имелись признаки «циклической усталости»
    		   
    21 июня 2023, 04:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости», сообщают американские СМИ со ссылкой на интервью основателя компании OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.

    Раш в интервью изданию Geekwire в январе 2020 года говорил, что корпус предназначенного для экскурсий к «Титанику» батискафа «демонстрировал признаки циклической усталости». В результате, рассказывал он, максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. метров, в то время как обломки «Титаника» покоятся на глубине 3 тыс. 800 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Про ту же максимальную глубину погружения в 3 тыс. метров говорится и в презентации OceanGate от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории. Раш тогда заявлял, что компания приступила к новому этапу поиска финансирования, чтобы направить средства на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже «Титана».

    NBC пишет, что в 2021 году OceanGate именно на «Титане» провели экскурсию к «Титанику», а на сайте компании в настоящее время указывается, что батискаф погружается на 4 тыс. метров.

    Ранее сообщалось, что воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем четверга.

    Коментарии (21)
    В ООН признали невозможность выполнить требования Москвы по зерновой сделке
    		   
    20 июня 2023, 18:17
    Фото: REUTERS/Viacheslav Musiienko
    Текст: Кристина Цыцура

    Представители ООН во время консультаций в Женеве признали, что ничего не могут сделать для решения ключевых требований Москвы в рамках зерновой сделки, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    Вершинин напомнил о требованиях России восстановить поставки аммиака на рынок удобрений, снять ограничения на поставки запчастей для техники и переподключить Россельхозбанк к SWIFT, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в ООН заявили, что не могут ничего сделать сейчас и в будущем.

    Ранее в МИД назвали дату завершения зерновой сделки.

    Коментарии (35)
    Часть переданных Россией Венгрии военнопленных вывезли на Украину
    Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех переданных Россией военнопленных
    		  
    20 июня 2023, 19:53
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых ранее передала Россия.

    Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

    Николенко отметил, что дипломаты Украины продолжают принимать меры по возвращению на Украину еще нескольких военнопленных, переданных Москвой.

    Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Некоторые из этих военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство.

    Коментарии (10)
    В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины
    		  
    20 июня 2023, 21:44
    Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

    Отмечается, что энергосистема Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности. Кроме того, повреждения были оценены более чем в 10 млрд долларов, передает ТАСС.

    Также сообщается, что мощности по производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года.

    Ранее Украина заявила о необходимости увеличения объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт, чтобы поддерживать электросети.

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    Подводник выдвинул три версии событий с батискафом в Атлантике
    Бывший капитан из Греции выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике
    		   
    20 июня 2023, 22:43
    Фото: кадр из видео OceanGate
    Текст: Ольга Никитина

    Основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис, работавший капитаном батискафа, аналогичного тому, который пропал в Атлантическом океане, считает, что существует три версии случившегося на аппарате.

    Токтаридис рассказал РИА «Новости», что пять с половиной лет командиром подобного батискафа, а также отвечал за оперативную деятельность на подлодке. По его словам, все батискафы в мире обладают возможностью поддержки жизни на протяжении 96 часов в случае, если проходит время оперативной деятельности.

    Бывший капитан батискафа подробно проанализировал ситуацию, отметив, что такой подводный аппарат погружается на 30 метров в минуту, а с учетом того, что связь пропала через 1 час 45 минут после начала погружения, он мог опуститься на глубину 3 тыс. 150 метров. «Титаник», напомнил он, лежит на глубине 3 тыс. 700 метров. Кроме того, Токтаридис отметил, что экипаж сбросил балласт, а так действуют в случае аварийной ситуации, когда происходит что-то серьезное. Значит, объясняет бывший капитан, они отменили погружение и пытались начать подъем на поверхность.

    Токтаридис отметил, что у него есть три версии случившегося. Первая – это поступление воды. По его словам, при таком внешнем давлении, а оно составляет 370 бар на глубине 3700 метров, это очень опасно. Течь начинается даже при маленькой трещине, пояснил эксперт. В результате повышается давление в кабине, растет количество азота, двуокиси углерода. Если поступление воды не будет остановлено, аппарат теряет положительную плавучесть и идет на глубину, объяснил он, добавив, что если батискаф очень сильно перегрузится, пассажиры не смогут выжить.

    Вторым сценарием эксперт считает коллапс, то есть батискаф могло раздавить внешним давлением. Токтаридис объяснил, что это катастрофическое сдавливание корпуса происходит очень быстро.

    Третьим вариантом он назвал пожар, задымление внутреннего помещения в результате короткого замыкания. Из-за дыма капитан мог «отправиться в нокаут» и не предпринять действий, необходимых для возвращения, рассказал Токтаридис.

    Сам он считает наиболее вероятными первый и второй сценарии, но отмечает, что доподлинно никому не известно, что случилось.

    Он добавил, что если бы они были живы, то связались бы по телефону. Говоря о подводной системе связи, Токтаридис сказал, что подводный телефон работает на расстояние 10 километров и больше.

    Как сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик, воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов.

    Коментарии (24)
    МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
    МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
    		   
    21 июня 2023, 11:11
    Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

    Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.

    Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

    Коментарии (31)
    Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной ВС России
    		   
    20 июня 2023, 16:56
    Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины при попытке наступления столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии.

    Он отметил, что украинцы сталкиваются с российским сопротивлением. По его словам, ВС РФ установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление.

    Коментарии (43)
    Найдена живой заблудившаяся 18 дней назад в лесу девушка
    		   
    20 июня 2023, 16:32
    Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    В Бурятии спасли девушку, пропавшую 18 назад в Тункинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

    Девушка 18 дней бродила по лесу, ее обнаружили в 15 км от местности Дарки, ее нашли спасатели, передает РИА «Новости».

    По данным спасателей, местная жительница заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов. О том, как именно ей удалось выжить, не сообщается. Девушку госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

    Коментарии (16)
    Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
    Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
    		   
    21 июня 2023, 11:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.

    Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».

    По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.

    В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.

    Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.

    Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.

    Коментарии (32)
    Подводник рассказал, как выжить пассажирам пропавшего в Атлантике батискафа
    Подводник Викторов: В ожидании спасения пассажирам пропавшего у места крушения «Титаника» батискафа следует экономить воздух
    		   
    20 июня 2023, 17:44
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Татьяна Косолапова

    В ожидании спасателей на большой глубине необходимо экономить кислород, поэтому нельзя нервничать и следует делать как можно меньше движений, сказал газете ВЗГЛЯД бывший подводник, капитан-лейтенант запаса Александр Викторов. Ранее в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам «Титаника» пропал батискаф.

    Один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника», вышел на связь в своих социальных сетях. Он сообщил, что в порядке, а также попросил не гадать, кто еще находится на борту батискафа, поскольку это «очень нетактично». Также он отметил, что команда подводного аппарата сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.

    «Самое главное на большой глубине – это воздух. Наверняка на этом батискафе есть какие-то запасы кислорода, но плюс к этому еще должны быть какие-то поглотители углекислого газа. По крайней мере, на наших батискафах это есть. В целом воздуха там должно быть как минимум для погружения на четырехкилометровую глубину и обратный путь, который занимает примерно два часа, плюс запас – час-два. Не думаю, что запасы воздуха там большие», – рассказывает Викторов.

    Однако если на судне предусмотрена внутренняя система поглощения углекислого газа, то время пребывания на батискафе увеличивается, но насколько, собеседник затрудняется ответить.

    «Вторая важная вещь – устойчивая связь с сушей. Радиоволны под водой не распространяются. Существует звукоподводная связь, которая позволяет в ультразвуковом диапазоне разговаривать с каким-то объектом, находящимся на поверхности. Интернет, естественно, на такой глубине тоже не работает. Думаю, что члену экипажа удалось связаться с кем-то из своих представителей на поверхности по звукоподводной связи, а за него сообщение опубликовали в соцсети», – полагает капитан-лейтенант.

    Он подчеркивает, что поскольку глубина большая, не все спасательные средства могут на ней работать эффективно. Более того, непросто найти спасательный батискаф, который сможет погрузиться столь же глубоко, как тот, что пропал в районе крушения «Титаника».

    Оказавшись на большой глубине в ожидании спасения, пассажирам следует экономить воздух, говорит Викторов. В связи с этим необходимо сохранять спокойствие и совершать как можно меньше движений, которые приводят к большему потреблению кислорода.

    Напомним, в Атлантическом океане пропал подводный спускаемый аппарат компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Поиски батискафа проходят в 900 милях от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения данного судна.

    В береговой охране сообщили, что в батискафе находятся пять человек, в числе которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Суммарная стоимость активов пассажиров батискафа оценивается в 10 млрд долларов.

    Коментарии (19)
    Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
    Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
    		   
    20 июня 2023, 22:14
    Фото: REUTERS/Anna Voitenko
    Текст: Ольга Никитина

    Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.

    «Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.

    По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.

    Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.

    Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».

    Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».

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    Коментарии (23)
    Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
    Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
    		   
    21 июня 2023, 02:04
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.

    Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».

    Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.

    «Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.

    На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.

    Коментарии (12)
     
     
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