Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на грантовый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив в среду начинает прием заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс, претендовать на поддержку могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Уточняется, что творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса.

Так, приветствуются проекты «Гордимся героями и достижениями России» о воинах, ополченцах, людях труда – героях нашего времени и героях прошлого, а также истории ярких достижений великой страны.

Ожидаются творческие проекты, поддерживающие защитников страны в ходе специальной военной операции «Победа будет за нами!».

Также участники могут защитить проекты, направленные на гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, сохранение традиций согласия, совместного творчества и развития «Сила согласия».

Другим направлением стали межрегиональные проекты «Новые возможности», направленные на поддержку партнерских связей новых регионов с субъектами и городами всей России с использованием открывающихся возможностей единого культурно-образовательного и просветительского пространства для самореализации творческих людей. Кроме того, ожидаются проекты «Народное единство», направленные на укрепление российских духовно-нравственных ценностей, усиление цивилизационного влияния Русского мира, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, единства и сплоченности России.

По информации организатора, в день запуска конкурса 21 июня Фонд организует вебинар, посвященный правилам и особенностям участия в грантовом конкурсе, его проведет генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.