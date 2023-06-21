Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка» Песков: Путин поздравит Собянина с днем рождения по телефону 21 июня 2023, 13:22 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин выскажет поздравления мэру столицы Сергею Собянину с 65-летием по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит», – сказал Песков, передает ТАСС. Он также не смог уточнить, что мог бы президент подарить градоначальнику на день рождения. Представитель Кремля отметил, что успехи Собянина как главы Москвы «очевидны», поскольку российская столица стала одним из лучших городов мира, «который стремительно развивается, причем не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового потенциала, промышленного потенциала, туристического потенциала». Песков добавил, что Путин виделся с Собяниным 20 июня на церемонии запуска новых электрических трамваев по Москве-реке, но глава государства не поздравлял мэра, так как «в России так не принято». Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне». «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией». В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент. Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим. Сенатор: Встреча с Путиным показала, что Африка просыпается Сенатор Долгов: Африка всерьез намерена внести вклад в урегулирование на Украине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

Африка пытается быть полезной при урегулировании конфликта на Украине. Более того, континент заботится о глобальной безопасности и мировом продовольственном рынке. Западным странам это не нравится, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине. «Африканская мирная инициатива продиктована заботой о глобальной безопасности, а также о мировом продовольственном рынке. Континент всерьез намерен внести свой вклад в урегулировании конфликта», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Не сомневаюсь в том, что намерения Африки совершенно искренни. Они действительно пытаются быть полезными в этом вопросе. Однако придется признать, что ни о каком мирном урегулировании пока говорить не приходится, поскольку это попросту не нужно Вашингтону, который полностью диктует политику Украине», – замечает собеседник. «Из заявлений Столтенберга понятно, что на Западе не готовы останавливаться. В их понимании «справедливые мир» – это мир без России. И до тех пор, пока из США не поступит четкого приказа о дипломатическом урегулировании, ситуация не сдвинется с мертвой точки», – полагает сенатор. Заключая, Долгов отметил, что встреча африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается». «Они больше не хотят быть зоной монопольного западного влияния», – резюмировал парламентарий. Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда. В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон. В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас». Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса. Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта. Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев. Новости СМИ2 Политолог: Африка озабочена действиями Запада на Украине Политолог Мартынов: Страны Африки беспокоит затягивание Западом конфликта на Украине

Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

Россия всегда стремилась к дипломатическому диалогу со всеми странами. И встреча с африканской делегацией стала тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине. Также были впервые продемонстрированы парафированные Украиной документы с переговоров в Стамбуле. «Надо признать, что сегодня нет недостатка в мирных инициативах по Украине – мы знаем и план Китая по этому поводу, и идею Бразилии, в том числе. Вместе с тем, Россия открыта к дипломатическому диалогу со всеми странами мира. Наша страна на протяжении десятилетий уважительно и равноправно относилась ко всем государствам, в том числе и Африке. И прошедшая встреча – яркое тому подтверждение», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Стоит отметить, что в отличие от западных стран, мы не относимся к Африке как к своим колониям, как к странам третьего мира, как к потенциальным или действующим рабам. Для нас Африка – это полноценный партнер, игрок и даже точка роста», – продолжает собеседник. «Напомню, Запад декламировал помощь голодающим странам. Но история с зерновой сделкой показала, что из предназначенного для стран Африки зерна огромная доля в буквальном смысле ушла на корм свиньям. Все это демонстрирует лицемерную политику Запада. Более того, во всем мире все нормальные страны беспокоятся по поводу того, что США и их сателлиты планомерно искусственно затягивают конфликт на Украине», – акцентирует политолог. «И несмотря на то, что Африка находится далеко от зоны ведения боевых действий, она озабочена тем, что действия Запада негативно сказываются на качестве жизни других стран. Но ни в Штатах, ни в Европе никак не могут принять тот факт, что период неоколониальной политики ушел в прошлое. Там боятся сильную, суверенную, образованную Африку, способную к динамичному развитию», – считает эксперт. «Встреча в Санкт-Петербурге также подтвердила готовность нашей страны и лично президента Путина открыто и планомерно доводить позицию государства до всего мира. Подтверждением этому служит демонстрация главой государства парафированного Украиной соглашения со стамбульских переговоров», – указывает собеседник. «Да, документ не был секретным. И президент об этом сказал. Но показывать такие соглашения не принято. Вместе с тем, если Украина и Запада не соблюдают правила и традиции международных дипломатических отношений, то мы вынуждены такими способами бороться с текущими оттуда потоками лжи в наш адрес», – заключил Мартынов. Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда. В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Среди прочего они предполагают «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН», «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас» и «освобождение военнопленных с обеих сторон». В рамках встречи президент России Владимир Путин первые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин. Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции. Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу. Депутат рассказал о значении МРОТ при построении в России социального государства Депутат Исаев: Закон о МРОТ помог выстроить систему соцзащиты в стране

Фото: Денис Гуков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Подписание президентом закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) сыграло очень важную роль в наполнении понятия социального государства, которое прописано в нашей Конституции, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. В понедельник исполняется 23 года с момента подписания Владимиром Путиным закона о МРОТ. «До решения президента, который 19 июня 2000 года подписал федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ, установленный Госдумой второго, самого левого созыва, оставался неизменным на протяжении четырех лет и был равен 83 руб. 49 коп., что на тот момент было меньше, чем три доллара США», – вспоминает Андрей Исаев, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. По его словам, МРОТ тогда «использовался для расчетов чего угодно, кроме реальной заработной платы». «В МРОТах измерялась уголовная ответственность, назначались штрафы, пени. Это была экономическая единица, которая практически ничего не давала трудящимся. И тогда было принято решение, что МРОТ нужно дать его изначальное социальное значение. Президент принял решение о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда, чтобы он соответствовал только заработной плате», – говорит депутат. Исаев также напомнил, что в 2006 году между «Единой Россией» и Минфином возникли разногласия по темпам повышения МРОТ и президент провел специальное совещание. «Было выработано компромиссное решение – МРОТ подняли на гораздо большую величину. Он перевалил за тысячу рублей в месяц. Став председателем правительства в 2008 году, Владимир Путин в качестве одного из первых решений предложил установить МРОТ на уровне прожиточного минимума. Это было постоянным требованием российских профсоюзов», – отметил депутат. Однако в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, наращивание заработной платы грозило увеличением безработицы и «поэтому опять наметилось отставание МРОТ от величины прожиточного минимума». «В 2018 году президент вновь принимает волевое решение о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума, а в 2020 году это решение было закреплено как обязательное требование в Конституции Российской Федерации. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, президент обозначил, что МРОТ должен расти темпами, опережающими инфляцию. С первого января 2024 года он увеличится на 18,5%. А к 2025 году на 30% превысит прожиточный минимум трудоспособного человека», – добавил Исаев. Депутат особо подчеркнул, что МРОТ является «важнейшим элементом в определении политики заработных плат в нашей стране». «Ниже минимального размера оплаты труда за полный рабочий день платить нельзя. Выше – можно. Это касается всех регионов. Над МРОТ надстраивается целая система. Минимальные зарплаты не могут быть ниже МРОТ, а только выше. Таким образом показатель является основой, на которой выстраивается система заработных плат», – пояснил Исаев.От отметил, что повышение МРОТ означает повышение реальных зарплат тех, кто получает в районе минимального размера оплаты труда, а в России таких около двух млн человек. «Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент сказал, что мы должны создать экономику высоких зарплат. Это очень правильный подход. У нас выстроенная система социальной защиты в стране. Пособия, пенсии являются производными от заработной платы, с которой берутся взносы и налоги, на основании которых в дальнейшем формируются социальные выплаты», – подчеркнул депутат. В ходе своего выступления на форуме Путин также отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. Президент выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом. На этот год минимальный размер оплаты труда установлен в размере 16 тыс. 242 рублей. Таким образом, с 1 января 2024-го он вырастет до 19 тыс. 242 рублей. Новости СМИ2 В Саудовской Аравии рассказали о реакции Путина на африканскую инициативу по Украине Asharq al-Awsat: Путин позитивно оценил сбалансированную позицию Африки по Украине 18 июня 2023, 14:11 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на африканскую инициативу по урегулированию украинского кризиса, пишет авторитетная межарабская газета Asharq al-Awsat (Саудовская Аравия). В статье Asharq al-Awsat говорится, что российский президент заявил об открытости страны для конструктивного диалога со всеми сторонами, желающими достичь мира на основе принципов справедливости и с учетом законных интересов двух сторон, передает ТАСС. Посредники из африканских государств представили Москве свой план на следующий день после аналогичной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «настаивал на отказе от переговоров с Россией», говорится в публикации. Между тем президент Сенегала Маки Саль на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил российскому лидеру благодарность за радушный прием и готовность вести диалог с представителями африканской миротворческой миссии об украинском урегулировании. В заявлении президента Сенегала сказано, что мир на Украине важен для избежания риска глобальной катастрофы. Во время переговоров в Санкт-Петербурге Маки Саль подчеркнул, мир между Украиной и Россией возможен на основе диалога и компромисса. Ранее политолог Вадим Трухачев отмечал, что Африка, предлагая инициативу по Украине пытается разрушить стереотип о «континенте нерешаемых проблем». Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта на Москве-реке Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта на Москве-реке

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский», передает РИА «Новости». «Гудит, как настоящий», – заметил Собянин. «И есть настоящий», – прокомментировал отправление судна Путин, передает ТАСС. Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 км связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15–16 тыс. пассажиров в сутки, говорится на сайте Кремля. По маршруту будут ходить восемь электросудов, названых в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Глава государства поднялся на борт одного из них – Сходни, он ознакомился с оснащением пассажирского салона. Помимо этого президент осмотрел выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале. Экспозиция рассказывает об истории вокзала, эволюции отечественного судостроения и развитии речных маршрутов. Ранее Собянин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня. Новости СМИ2 Анонсирована встреча Путина с выпускниками военных вузов Путин на следующей неделе встретится в Кремле с выпускниками военных вузов 18 июня 2023, 16:58 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня в День памяти и скорби, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Отмечается, что глава государства также проведет на неделе совещание по развитию внутренних водных путей и совещание с членами правительства и членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости». Путин поручил подумать над систематизацией сбора новых идей по СВО 18 июня 2023, 15:40 Текст: Ольга Никитина

Отдельная рабочая группа при администрации президента (АП) для систематизации новых идей по спецоперации не нужна, но было бы здорово собирать информацию по наиболее перспективным техническим средствам, считает президент России Владимир Путин. Глава государства, в частности, отметил, что «рабочую группу создавать бессмысленно», но «нужно какую-то системную работу наладить». Об этом он заявил в закрытой части встречи с военкорами, фрагменты которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Надо подумать. Создать какую-то группу [при] администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров… Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете. Как только появится какая-то рабочая группа, да еще напрямую от президента… Это тонкая вещь, но то, что собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим, конечно, было бы очень здорово. Подумайте, пожалуйста, если идеи есть – дайте мне их, ладно?» – приводит его слова ТАСС. Он также напомнил «известную сентенцию: хотите загубить дело – создайте рабочую группу». «Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать», – заключил президент. В этой связи он обратил внимание, что представители АП и правительства и так лично посещают новые территории: «[первый замруководителя администрации президента России Сергей] Кириенко не вылезает оттуда, [вице-премьер] Марат Хуснуллин там постоянно, [вице-премьер – глава Минпромторга Денис] Мантуров там постоянно, представители промышленности постоянно», – перечислил глава государства. «Но вы правы в том, что надо бы поиск и селекцию [идей] осуществлять», – подытожил Путин. Глава государства также сказал военкорам, через кого ему передавать такие предложения. «У него прямая связь ко мне. Он мне – тык – в любую секунду. Я спать ложусь в полтретьего, он раньше меня уходит с работы, потому он в любую секунду со мной свяжется», – пояснил Путин, однако имя, которое он назвал военкорам, осталось за кадром. Также Путин заявил, что российские власти стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников. Новости СМИ2 Путин отметил заслуги СМИ в сплочении российского общества

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в закрытой части встречи с военными корреспондентами отметил большую роль СМИ в выстраивании единства российского общества. Фрагменты встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Глава государства подчеркнул, что сплоченность населения в период спецоперации стала большим преимуществом для страны. Он отметил, что представители средств массовой информации внесли огромный вклад в консолидацию общества. «И оно (единство – прим. ВЗГЛЯД) в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», – приводит его слова РИА «Новости». Также Путин заявил, что информационная работа является одним из самых важных боевых участков. По его словам, каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства. Путин назвал героической работу военных России в Марьинке 18 июня 2023, 13:48 Текст: Валентина Григоренко

Работа российских военных в Марьинке является героической, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «На Марьинке работают ребята героически, это правда – абсолютно» – сказал глава государства во время встречи с военкорами, передает РИА «Новости». Президент рассказал, что он звонил командиру в Марьинке. «Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: «Как у вас с ребятами выстроены отношения?» И он, не задумываясь: «Я в них абсолютно уверен! Братья» – в эту же секунду», – отметил Путин. «Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! «Абсолютно уверен!» – подчеркнул он. Российский лидер также поблагодарил добровольцев в зоне спецоперации за мотивацию и готовность защищать Родину. «Вы знаете, я в контакте с ними», – уточнил Путин. Ранее Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении. Новости СМИ2 Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве 20 июня 2023, 17:22 Президент России Владимир Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве, его сопровождает мэр города Сергей Собянин. Путин и Собянин дадут запуск движению речных электросудов, передает ТАСС. Глава государства также проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов правительства, губернаторов и представителей бизнеса. Напомним, в 2021 году Северный речной вокзал Москвы был признан одним из лучших в мире проектов архитектуры и дизайна в рамках международного конкурса A`Design Awards. Путин заявил о стимулировании промышленности на разработку БПЛА Путин заявил о стимулировании военной промышленности на разработку беспилотников 18 июня 2023, 15:06 Текст: Ольга Никитина

Российские власти стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников, заявил президент России Владимир Путин. Журналист Евгений Поддубный в ходе закрытой части встречи главы российского государства с военкорами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», попросил больше стимулировать военную промышленность для разработки беспилотников. «Мы делаем это», – передает РИА «Новости» ответ Путина. Ранее Путин поручил кабинету министров интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, в том числе с помощью цифровизации отрасли. Новости СМИ2 Путин: Для работы с бойцами нужны гражданские специалисты, психологи и историки 18 июня 2023, 16:00 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин считает необходимым привлечение гражданских специалистов к работе с военнослужащими. Об этом он заявил в закрытой части общения с военкорами, фрагменты которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Отвечая на вопрос об улучшении работы «политруков», глава государства отметил, что постоянно говорит на эту тему с коллегами из Минобороны. «Привлекать – я бы не стеснялся – гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят. Психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело. Это влияет», – приводит его слова ТАСС. В пример он привел режиссера, народного артиста России Владимира Бортко. «Вот Бортко послушаешь… Из Питера он выступает. Я сам заслушался <…> Я все знаю, о чем он говорит. Но как он излагает? Достоверно, доходчиво и убедительно! И вот такие нужны воспитатели», – отметил президент. В ответ на вопрос про недовольство женщин долгим отсутствием мужей глава государства также обратил внимание, что «надо работать с людьми». «Если чего-то как-то непонятно, какие-то вопросы возникают – надо обязательно с людьми работать», – убежден он. Обращаясь к участникам встречи, Путин добавил: «Вы мне просто скажите, где и что происходит». Кроме того, российский лидер поручил подумать над систематизацией сбора новых идей по СВО. Путин: Частные интересы в информационной работе не должны становиться выше государственных 18 июня 2023, 15:22 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что информационная работа является одним из самых важных боевых участков, но каждое действие должно работать на укрепление работоспособности государства и нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше, это прозвучало в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия1», где были показаны кадры общения главы государства с военкорами. «Информационная работа – один из самых важных боевых участков. И поэтому лучше вот как Андрей сейчас или вот как Максим... Мы встречаемся, вы мне говорите и вы, наверное, видите, что я стараюсь это реализовать… Я буду это делать. Но в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства. И ни в коем случае нельзя поддаваться тому, где частные интересы становятся выше государственных. Не тот случай и не то время», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что российские власти стимулируют военную промышленность для разработки беспилотников. Новости СМИ2 Трамп заявил об «отличных отношениях» с Путиным Трамп заявил о крепких отношениях с Путиным, хоть они давно не разговаривали 20 июня 2023, 13:24 Текст: Алина Власенко

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным, и он бы легко убедил его прекратить спецоперацию на Украине. Как заявил Трамп интервью телеканалу Fox News, у него отличные и крепкие отношения с Путиным, хотя они «какое-то время» не разговаривали.

При этом бывший американский президент заявляет, что его разговор с Путиным отсрочил начало спецоперации на несколько лет. Кроме того, Трамп уверен, что Москва не начала бы СВО, если бы он остался президентом США, передает ТАСС. Одновременно Трамп считает, что ему удалось бы всего за сутки достичь договоренностей по поводу украинского конфликта. «Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. И смерти бы прекратились», – сказал Трамп. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, поскольку «никто не сможет договориться с Владимиром Путиным».