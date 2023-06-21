Крупный пожар на заводе в подмосковном Волоколамске локализован

|
21 июня, среда | Последнее обновление — 02:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон нашел еще 6 млрд долларов для Украины
Разделы
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn.
Подробности...
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности.
Подробности...
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу.
Подробности...
В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...
После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Крупный пожар на заводе в подмосковном Волоколамске локализован
МЧС: Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске локализован
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Пожар, вспыхнувший на заводе в подмосковном Волоколамске и распространившийся на площадь 6 тыс. квадратных метров, локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Источник ТАСС сообщил, что локализация пожара объявлена в 01.43 мск.
Пожар на заводе по улице Ямская в Волоколомске вспыхнул вечером вторника. Огонь распространился на продукцию, которая хранилась на улице. О пострадавших не сообщалось.
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
|
|
Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.
«За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.
Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.
Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.
Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.
После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.
Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.
Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.
Один из членов экипажа пропавшего у «Титаника» батискафа вышел на связь
Находящийся в пропавшем у «Титаника» батискафе ирландский исследователь Голден вышел на связь
|
|
Один из членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь в Facebook (признана в РФ экстремистской), пишет ирландская газета Irish Sun.
Голден сообщил, что он в порядке, и попросил не гадать, кто еще находится на борту батискафа, поскольку это «очень нетактично». Исследователь также сообщил, что его возможности по выходу в интернет ограничены, поскольку команда подводного аппарата сейчас сосредоточена на ожидании спасателей, передает РИА «Новости».
По данным Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, который спустился к обломкам «Титаника» в 2000 году.
Поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», проходят в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения подводного аппарата.
В береговой охране сообщили, что в батискафе находятся пять человек. В их числе может быть британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Запаса кислорода в батискафе хватит на 72 часа.
Шойгу предостерег Киев от ударов ракетами HIMARS и Storm Shadow по Крыму
|
|
Руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено ударить по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
Министр подчеркнул, что применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, передает ТАСС.
Говоря о ходе СВО, Шойгу также сообщил, что Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами Североатлантического альянса. Так, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, но все они были отражены, и противник не достиг целей.
Днем ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.
МИД назвал дату завершения зерновой сделки
МИД: Россия считает, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки
Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
При этом он подчеркнул, что Москва не исключает возможности нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, так как большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза, а не в развивающиеся страны.
Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку до 18 июля.
В ООН признали невозможность выполнить требования Москвы по зерновой сделке
Представители ООН во время консультаций в Женеве признали, что ничего не могут сделать для решения ключевых требований Москвы в рамках зерновой сделки, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин напомнил о требованиях России восстановить поставки аммиака на рынок удобрений, снять ограничения на поставки запчастей для техники и переподключить Россельхозбанк к SWIFT, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в ООН заявили, что не могут ничего сделать сейчас и в будущем.
Ранее в МИД назвали дату завершения зерновой сделки.
Читателей Die Welt разозлила оскорбившая переселенцев из арабских стран беженка с Украины
Читатели Die Welt осудили украинскую беженку за оскорбление переселенцев из арабских стран
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутили комментарии украинки, приехавшей в Германию после начала спецоперации на Украине и отказавшейся сравнивать себя с мигрантами из арабских государств.
Die Welt опубликовала статью о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются при устройстве на работу в Германии. В материале также приводится комментарий женщины по имени Ольга, которая в прошлом году приехала из Киева в Берлин с девятилетним сыном. Она пожаловалась, что украинцы не могут найти высокооплачиваемую работу, а из-за учебы сына в школе женщина может работать лишь три-четыре часа в день по ставке 12 евро.
«Немцы не осознают, что украинцы – не беженцы-арабы. У нас дома была нормальная работа, мы не хотим драить полы за 12 евро в час», – заявила женщина, передает РИА «Новости».
Эти слова возмутили читателей Die Welt. Многие из них заявили, что украинцы и так ведут себя в стране неподобающим образом.
«Вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или вообще не платить… Но это заявление – просто верх наглости. Как понимать слова о «беженцах-арабах»? Почему украинцы должны обладать большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это расизм!» – возмутился Marc Mu.
«Почему вы считаете, что украинцы для нас лучше тех, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда вы приехали, а как себя ведете!» – указал Double A. Он напомнил, что Германия обеспечила украинцам безопасность, но вместо благодарности получила претензии.
Комментатор Rudiger A. рассказала о своей знакомой украинке, которая после года жизни в Германии так и не выучила немецкий язык, английский она также не знает, а в Германии «прекрасно живет на пособие по безработице».
«Если кто-то не платит тут налоги, то он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла», – добавил Peter D.
По данным немецких властей, число получивших убежище в Германии украинцев составляет более 1 млн человек.
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
|
|
Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.
Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.
На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.
Маск поддержал статью о провале наступления ВСУ
Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
|
|
Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который высказался о провале украинского контрнаступления.
В статье Сакса, размещенной в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), констатируется, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», передает РИА «Новости».
Сакс отметил также, что на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной могли быть достигнуты договоренности, украинский конфликт мог завершиться, однако этого не произошло.
Автор публикации сравнил происходящее на Украине с Афганистаном, когда американцев «в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там победу. Похоже, Вашингтон приближается к аналогичному финалу и на Украине, резюмировал Сакс, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден будет в состоянии поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
В комментарии под публикацией Сакса Илон Маск написал: «Хорошо сказано».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
|
|
Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.
«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.
В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт рассказал о ключевых боях за Белогоровку в ЛНР
Военный аналитик Онуфриенко: Для ВС РФ важно взять Белогоровку, чтобы открыть путь на Северск
|
|
В ЛНР противник несет колоссальные потери. Российские войска постепенно продвигаются вперед, вытесняя ВСУ из стратегически важных районов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Луганском направлении.
«В настоящий момент наши войска постепенно продвигаются к Купянску. Важной точкой должна стать Синьковка, занятие которой существенно облегчит дальнейший выход к городу. Имеются небольшие успехи в районе Двуречья. Мы шаг за шагом выдавливаем противника, создавая плацдарм на правом берегу Оскола», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Южнее, недалеко от Серебрянского лесничества, также идут бои. ВС РФ пытаются занять участок напротив Григоровки и Белогоровки. Для выполнения данной задачи осуществляется продвижение в районе Тернов. Остается несколько километров, но пройти их будет непросто – противник осознает важность этих земель для контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Наши военные наносят удары вглубь территории ВСУ – поражаются склады и базы. Известно, что противник несет колоссальный ущерб. Думаю, западным странам будет очень непросто восполнять потерянные Украиной вооружения», – подчеркивает Онуфриенко.
«На район Красного Лимана, что называется, опустился «туман войны», и пока обстановка не до конца ясна. Однако известно, что наши войска плавно движутся вперед. Основные бои в ЛНР ведутся за Белогоровку. Это село имеет ключевое значение для дальнейшего занятия Северска. В настоящий момент артиллерия наносит удары по местному гарнизону. Очень важно выйти к берегу Северского Донца, что позволит разрушить оборону ВСУ на данном участке фронта», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее на Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка ВС РФ удалось пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Общие потери за сутки составили до 45 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве.
На данном участке фронта подразделения ВСУ малыми группами пытаются зайти во фланги ВС РФ с целью прорвать линию обороны. Об этом изданию ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Невского, Макеевки, Терны и Серебрянского лесничества отмечаются единообразные действия ВСУ.
Противник пытается отвлечь наши подразделения на основных направлениях удара, зайти малыми группами во фланги и отсечь часть российских войск. Офицер отметил, что такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба ВС РФ.
Кроме того, украинские военнослужащие на Купянском направлении приступили к дистанционному минированию для сдерживания российских солдат. Об этом Морочко рассказал изданию РИА «Новости». По его словам, противник использует немецкие мины АТ2. Отмечается, что заграждения выявлены в том числе и в окрестностях населенных пунктов, где проживают мирные граждане.
Российская разведгруппа показала уничтоженную бронетехнику ВСУ
Российская разведгруппа показала уничтоженную на Авдеевском направлении бронетехнику ВСУ
|
|
Российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении, в постоянно обстреливаемой зоне, сообщил офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».
Военный рассказал РИА «Новости», что на видео показана бронированная натовская военная техника, поставляемая ВСУ. Она была подбита российскими бронебойщиками и подорвана на российских минных заграждениях, пояснил он.
В частности, на кадры попала американская боевая машина пехоты M2 Bradley, а также несколько подбитых бронетранспортеров производства других стран НАТО.
Все бронированные иномарки, как рассказал военнослужащий, уничтожены российскими силами с начала лета, в период отражения украинского «контрнаступа».
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.
Европа столкнулась с дефицитом материалов для производства боеприпасов
Боррель заявил, что ЕС приходится закупать материалы для производства боеприпасов
У Евросоюза нет достаточного количества материалов для расширения производства боеприпасов, их приходится импортировать, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Как сказал дипломат, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС, для повышения производства боеприпасов Евросоюзу не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать.
«Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», – сказал Боррель, передает ТАСС.
Ранее Боррель говорил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной ВС России
Вооруженные силы Украины при попытке наступления столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии.
Он отметил, что украинцы сталкиваются с российским сопротивлением. По его словам, ВС РФ установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление.
Найдена живой заблудившаяся 18 дней назад в лесу девушка
В Бурятии спасли девушку, пропавшую 18 назад в Тункинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Девушка 18 дней бродила по лесу, ее обнаружили в 15 км от местности Дарки, ее нашли спасатели, передает РИА «Новости».
По данным спасателей, местная жительница заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов. О том, как именно ей удалось выжить, не сообщается. Девушку госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
|
|