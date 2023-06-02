Чемпиона мира по рукопашному бою задержали с наркотиками в Москве

Врач-терапевт объяснил частые падения Байдена

Терапевт Воробьев рассказал, почему президент США Байден часто спотыкается и падает

Паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.

Американский президент Джо Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Самостоятельно главе Соединенных Штатов подняться не удалось, ему помогли охранники. А вернувшись в Вашингтон из Колорадо, президент Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке».



«Падение у пожилых людей имеет много разных причин. Во-первых, это могут быть неудобные какие-то ступеньки, полы, переходы, порожки в дверных проходах, неровные ковры и т. д. Очень часто пожилому человеку довольно трудно помнить обо всех этих препятствиях. Ведь молодой человек не смотрит под ноги, когда ходит: он достаточно высоко поднимает ноги, интуитивно все переступает, у него рассеянный взор. Пожилые в большинстве случаев при ходьбе шаркают ногами и смотрят вниз», – говорит Воробьев.

Во-вторых, не замечать различного рода препятствия люди в возрасте могут из-за нарушения зрения, продолжает врач. К тому же многие используют бифокальные очки, которые спасают от возрастной дальнозоркости. Их человек не носит на постоянной основе, а лишь надевает, чтобы прочесть надпись или почитать книгу. Поэтому при ходьбе, даже смотря под ноги, пожилой человек действительно может не заметить какой-то порожек и упасть. В связи с этим в общественных местах принято маркировать все выступы, ступеньки и прочее на полу ярко-желтой линией.

«В-третьих, причиной падений может быть патология суставов. У пожилого болят суставы, подкашиваются ноги – это реальный факт. И наверняка все не раз слышали от человека в возрасте, что его шатнуло. Для пожилых это очень характерная история. Если к этому быть готовым, можно ухватиться за стенку или что-то такое. Конечно, здесь тоже есть риск упасть, разбиться, особенно, если не быть к этому готовым», – делится терапевт.

Также пожилые люди могут упасть с кресла, дивана, если они «просижены» и имеют скос вниз, предупреждает специалист. Более того, после падения многие не могут самостоятельно подняться. Пролежать в таком состоянии они могут несколько часов, ощущая слабость. Наиболее часто данная проблема встречается у людей от 85 лет. Таким людям врач настоятельно рекомендует приобрести тревожную кнопку, на которую в случае чего можно нажать, чтобы кто-то мог ему помочь подняться, либо все время держать рядом с собой мобильный телефон.

«Причем никаких тяжелых поражений во всех этих случаях нет. Это просто слабость и неуклюжесть, не на что опереться, и человек не может встать. Все падения по вышеперечисленным причинам – это ни о чем не говорящий признак, тревогу забивать из-за них не надо. Однако, если проблема все-таки беспокоит, стоит обратиться к своему лечащему врачу», – подчеркивает Воробьев.

Если же пожилой человек, будучи здоровым, хорошо ходящим, упал без причины, ни обо что не споткнулся, то это также может быть признаком инсульта, микроинсульта или так называемая ишемическая атака, предупреждает терапевт. В таком случае его необходимо обследовать на предмет инсульта: проверить, связная ли у него речь, попросить улыбнуться и отследить, не кривится ли лицо и губы при улыбке, попросить его пожать обеими руками руку (рукопожатия здорового человека должны быть примерно одной силы, а не разной). Если есть подозрения на инсульт, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

«Еще падения свойственны людям, страдающим неврологическими заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Также паркинсоники (люди с болезнью Паркинсона) благополучно падают, как, например, Байден, который заваливается везде. У него все признаки паркинсонизма налицо», – заключил терапевт.

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