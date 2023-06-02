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2 июня, пятница | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
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Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представить российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.
«Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.
Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.
Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.
Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
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Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.
Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.
Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.
После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
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Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
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Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
В Белом доме назвали сроки наступления Киева
Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.
Россия обвинила США в «правовом волюнтаризме»
Посольство в Вашингтоне приняло к сведению решение США не передавать Москве информацию о вооружениях в рамках СНВ-3
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Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений не изменит позицию Москвы в вопросе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщило российское посольство в Вашингтоне.
Посольство подчеркнуло в Telegram, что заявления властей США «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг» СНВ-3. По мнению российской стороны, США отказываются «признавать незыблемость международного права», поскольку им «всегда был присущ правовой волюнтаризм».
Российские дипломаты заявили, что учтут «объявленные США контрмеры», но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы. Россия считает, что возобновление действия СНВ-3 невозможно без отказа США от «враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». При этом Россия «продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере».
Напомним, Госдеп сообщил, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО.
Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
Сенатор Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
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В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку дронов на Москву, заявила, что США не поддерживают использование американской техники для атак по России.
«Все заявления американцев о том, что они якобы не поддерживают теракты, устраиваемые ВСУ на территории России – это даже не лицемерие, а наглая ложь. Они врут и даже не краснеют», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вся финансовая и военная помощь Соединенных Штатов, поставляемая Украине, направлена, в первую очередь, на нанесение максимального ущерба нашей стране. В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, используется украинскими военными, что называется, «без разбора», и зачастую против гражданских объектов», – отметил он.
«Все страны, которые сегодня поддерживают Украину, в том числе США и европейские государства, являются пособниками терроризма. Но, если у европейцев нет возможности контролировать применение поставляемого ими оружия, то у США она есть, но делать этого они не хотят», – акцентировал собеседник.
«Более того, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично поддержал удары Украины по российскому Крыму. А после этого пресс-секретарь Белого дома говорит, что США не поддерживают теракты? Что это, если не ложь?», – возмутился Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявила, что американские власти якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. По ее словам, США очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
Напомним, рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей».
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников.
Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье. В МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. Он также выразил уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоят украинские власти.Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник, а также проанализировала, стоит ли в России вводить запрет на съемку и публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов.
США перестали передавать России информацию о стратегических вооружениях
Госдеп сообщил о прекращении Вашингтоном передачи Москве информации о стратегических вооружениях в рамках СНВ-3
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С 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил Госдеп.
В Госдепе сообщили, что США отменяют выданные российским специалистам визы для осуществления инспекций по СНВ-3 и не собираются выдавать новые. Кроме того, США прекращают передавать Москве телеметрические данные, которые затрагивают пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, Вашингтон заранее предупредил Москву о вводимых контрмерах в рамках СНВ-3. В США заявили о готовности к конструктивному диалогу для его возобновления, передает РИА «Новости».
США заявили, что их действия «полностью соответствуют международному праву», которое «допускает возможность применения таких мер, чтобы побудить другое государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств». По словам Госдепа, принятые Вашингтоном меры носят «пропорциональный и обратимый характер».
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Вашингтон заявлял, что хочет возврата Москвы в СНВ-3. Однако в Москве указали, что США следовало раньше договариваться с Россией, сейчас это невозможно, так как курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности.
В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России
Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России.
Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада».
Антонов обвинил США в поощрении украинских террористов к атакам России
Посол РФ в США Антонов: Заявления Вашингтона об атаке беспилотников в Москве поощряют украинских террористов
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Заявления Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В российском диппредставительстве процитировали Антонова, который заявил, что в Москве обратили внимание на заявления Вашингтона относительно террористического акта в Москве с задействованием беспилотников. Он подчеркнул, что, по сути, это поощрение украинских террористов, передает ТАСС.
Он задался вопросом, неужели в администрации США не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории. Российский дипломат обратил внимание, что слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно. Антонов заявил, что Соединенные Штаты сознательно и безвозвратно втягиваются в пучину военных действий в Европе. Дипломат отметил, что столкнуть НАТО и Россию – давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве.
Антонов подчеркнул, что террористическая атака киевского режима не имела никакого военного смысла, так как удар был нанесен по жилым домам россиян, что однозначно и без преувеличения необходимо рассматривать как теракт.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим. В администрации США заявляли, что Вашингтон якобы не поддерживает использование американской техники для атак по России.
Сенатор Грэм похвастался осведомленностью о военных планах ВСУ
Сенатор США Грэм заявил о получении от президента Украины Зеленского информации о планируемом контрнаступлении ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили сенатора США Линдси Грэма во время визита в Киев с планами по проведению контрнаступления, сообщил законодатель в интервью американскому изданию Politico.
По словам сенатора США, во время посещения Киева украинская сторона провела для него «подробный разбор» военных планов. В своем интервью американскому изданию Грэм анонсировал впечатляющую демонстрацию мощи ВСУ в предстоящие дни, передает ТАСС.
Сенатор США сообщил, что Киев уже проводит некие операции по формированию условий для проведения контрнаступления. Он также выразил мнение, что Киев сначала должен сосредоточиться на возвращении некоторых стратегически важных позиций.
Грэм также сообщил, что заверил Зеленского в готовности принимать меры для обеспечения дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».
МИД отреагировал на сбор спецслужбами США данных интернет-пользователей
МИД: Спецслужбы США десятилетиями собирают данные интернет-пользователей без их ведома
Вашингтон десятилетиями осуществляет масштабный сбор данных интернет-пользователей без их ведома, заявили в МИД, комментируя выявление ФСБ очередного факта глобальной слежки спецслужб США за гражданами своей и других стран.
В МИД напомнили, что уже неоднократно сообщали о том, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. В этой связи Москва неоднократно ставила на всех профильных международных площадках вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере, однако в Вашингтоне к этим предложениям прислушиваться не готовы, указали в МИД
В ведомстве отметили, что США – это государство, которое ставит себя выше закона. «Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Министерство призвало все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех стран и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий. «Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», – указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple.
Песков: Для НАТО Россия всегда фигурировала как противник
Кремль отреагировал на информацию о подготовке НАТО секретного плана столкновения с Россией
В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник, это не новация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, комментируя информацию о секретных планах НАТО, подчеркнул, что у альянса всегда были планы по противодействию России, передает РИА «Новости».
Ранее американское аналитическое издание Responsible Statecraft написало, что в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что Россия не должна оставлять без внимания информацию о подготовке НАТО проекта прямого столкновения с Россией.
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