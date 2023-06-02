ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 80%

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину не изменился и составляет 80%

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю не изменился и составляет 80%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составил 76,3%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.



В то же время работу российского правительства одобряют 49,9% опрошенных (минус 0,7 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 52,9% респондентов (плюс 0,6 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,3% опрошенных (плюс 0,3 п. п.).

Отвечая на вопрос об отношении к главам парламентских партий, о доверии председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову сообщили 36,9% (плюс 0,8 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову доверяют 33,4% (плюс 1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,8% (плюс 1,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,6% (плюс 0,8 п. п.).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9% (без изменений), КПРФ – 10,5% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 9,3% (-0,1 п. п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,8% (+0,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,3 п. п. за неделю).

Опрос проводился посредством телефонного интервью с 22 по 28 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.