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ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 80%
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину не изменился и составляет 80%
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Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю не изменился и составляет 80%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составил 76,3%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
В то же время работу российского правительства одобряют 49,9% опрошенных (минус 0,7 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 52,9% респондентов (плюс 0,6 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,3% опрошенных (плюс 0,3 п. п.).
Отвечая на вопрос об отношении к главам парламентских партий, о доверии председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову сообщили 36,9% (плюс 0,8 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову доверяют 33,4% (плюс 1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,8% (плюс 1,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,6% (плюс 0,8 п. п.).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9% (без изменений), КПРФ – 10,5% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 9,3% (-0,1 п. п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,8% (+0,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,3 п. п. за неделю).
Опрос проводился посредством телефонного интервью с 22 по 28 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу
Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.
Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин.
«Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин выразил уверенность в победе России
Путин заявил, что не сомневается в победе России, которая защищает своих людей, ценности и землю
Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.
Слова Путина поддержал и один из участников встречи. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», – сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».
«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», – согласился Путин. Президент добавил, что Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей, ценности и землю, передает ТАСС.
Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.
Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
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Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.
«Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.
«Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.
Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин рассказал о своем распорядке дня
Президент России Владимир Путин рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.
«Конечно, как и все люди сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Об этом президент рассказал во время встречи с многодетными семьями. Глава государства также отметил важность большой семьи для благополучия страны.
Песков разъяснил фразу Путина «есть над чем работать» по поводу ПВО
Российская система ПВО показала себя эффективной, но будет продолжать совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать, что имел в виду президент Владимир Путин, сказав, что система ПВО Москвы показала себя удовлетворительно, но «есть над чем работать», передает ТАСС.
По словам Пескова, глава государства говорил о том, что есть пространство для повышения эффективности ПВО, эта работа будет продолжаться.
Вопрос, имеется ли у властей информация о том, откуда были запущены атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники, представитель Кремля переадресовал Минобороны.
Ранее Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.
Губернатор Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в регионе.
Гладков рассказал, что задержался на 30 минут на запланированную прямую линию с жителями региона, поскольку докладывал президенту о текущей обстановке, сообщает РИА «Новости».
Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения (ПВР) с мирными жителями Белгородской области погиб один человек, еще двое получили ранения.
22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента
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Глава страны Владимир Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента.
Президент во время встречи с многодетными семьями ответил на вопросы одного из детей про Деда Мороза, передает ТАСС.
Путин отметил, что этот персонаж существует, а также добавил, что Дед Мороз – главнее президента.
«Дед Мороз, я думаю, главнее, потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. <…> Мы все люди грешные, нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны», – отметил он.
Президент также рассказал, как можно добиться успеха в жизни.
«Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов, – это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успехов в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути», – подчеркнул Путин.
Ранее глава государства отметил важность большой семьи для благополучия страны.
Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток
Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России.
Путин: Украину после распада СССР контролировали руководимые Западом люди
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Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания «анти-России» с подачи Запада, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил в преддверии встречи с представителями креативных индустрий в центре «Зотов».
«В основном территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые с Запада. Они встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории «анти-России», – указал он.
Также Путин добавил, что конкуренция между Москвой и Киевом после распада Советского Союза была неизбежна, сообщает ТАСС.
«После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Это само собой разумеющееся, но, видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности – исторической, культурно-языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», – сказал он.
Путин заявил, что Россия была вынуждена ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе.
Ранее в Кремле заявили, что страны Запада во всех сферах ведут войну против России.
Путин процитировал высказывание Александра II об управлении Россией
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Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями привел слова одного из российских императоров о том, что управлять Россией совсем не сложно, но абсолютно бесполезно, а от себя добавил, что главное для успеха необходимо любить семью, Родину и свое дело.
Размышляя о госуправлении, Путин напомнил о словах Александра II. «Один из наших императоров (Александр II) как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной – Россией, сказал: «Управлять Россией совсем не сложно, но совершенно бесполезно», – привел пример президент, а также добавил, что с тех пор очень многое изменилось, передает ТАСС.
«Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум, результата, а нужно стремиться к хорошему результату, – это заниматься любимым делом… В моем случае и в практически любом другом деле неотъемлемой частью этого процесса является любовь к Родине, к Отечеству. Любовь к семье, к Родине, к своему делу – это три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех», – дал он совет всем семьям страны.
Ранее Путин на детский вопрос ответил, что Дед Мороз главнее президента.
В ЮАР объяснили влияние иммунитета для участников встреч БРИКС на ордер МУС
МИД: Иммунитет для участников встреч БРИКС в ЮАР не отменяет ордер международного суда
Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики собираются предоставить участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита, намеченного на август, не отменяет действие ордера, выданного международным судом, сообщило министерство иностранных дел ЮАР.
В заявлении внешнеполитического ведомства страны, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), говорится, что иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции, передает ТАСС.
Ранее правительство ЮАР сообщило, что министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор решила предоставить участникам мероприятий БРИКС, которые пройдут в стране в начале июня и во второй половине августа, дипломатический иммунитет.
Также Пандор пригласила на саммит БРИКС президента России Владимира Путина.
Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина.
Политолог назвал главные задачи России по защите детей
Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России
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Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей.
«Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник.
«Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт.
«В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии.
В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей».
Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране».
Путин приехал в московский центр «Зотов» на Ходынке
Путин приехал в центр «Зотов» на Ходынке для встречи с представителями креативной сферы
Президент России Владимир Путин во вторник посетил центр «Зотов» – памятник архитектуры конструктивизма. Сейчас там находится культурно-образовательный кластер.
Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во вторник пообщается с представителями креативных индустрий: с людьми, ведущими «предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, издательского дела, IT – всего, что так или иначе подпадает под определение «креативной экономики», передает ТАСС.
Современный центр «Зотов» – многофункциональное пространство, рассчитанное на посетителей разных возрастов. Среди его проектов – выставки, экспозиции, перформансы современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей. Комплекс объединяет два просторных выставочных пространства, два кинозала, детский клуб, общественную зону с книжным отделом, кафе, лекторий и другие площадки.
Путин: Удары Киева по жилым домам в России – явный признак террористической деятельности
Киев выбрал путь запугивания россиян путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности, заявил президент Владимир Путин во вторник во время посещения центра «Зотов».
Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. «В ответ киевский режим выбрал другой путь – [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.