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Путин отметил хорошие показатели Новгородской области в сфере строительства
Путин на встрече с Новгородским губернатором Никитиным отметил хорошие показатели региона в сфере строительства
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Президент Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным обратил внимание на хорошие показатели развития сферы строительства в регионе.
«У вас, я смотрю, стройка хорошо себя чувствует. … Инвестиции продолжаются. Есть чем отчитаться и чем порадовать», – сказал Путин, отметив, что некоторые проблемы все еще требуют решения. В частности, по словам президента, 63% школ в регионе нуждается в ремонте и в реконструкции.
Кроме того, Путин обратил внимание Никитина на высокую смертность на дорогах в регионе, и поинтересовался, с чем связана эта печальная статистика.
«Владимир Владимирович, с федеральными дорогами это связано, к сожалению. У нас трасса М-10 проходит, и там коллеги планируют большие работы, и она сейчас расширяется активно. То есть в основном, если посмотреть внутри этой статистики, это М-10 и то, что там надо просто проводить мероприятия по безопасности», – пояснил Никитин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Путин предположил, где может находиться Залужный
Путин: Залужный может находиться за границей
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.
Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.
Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом
Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства.
Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений».
Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости».
Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело».
Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».
«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин.
Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы.
«Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства.
Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС.
Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ.
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».
Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».
В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.
Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Путин назвал число потерянных Украиной танков
Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
«По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении.
«По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент.
Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет».
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа
Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.
Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.
В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине
Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине
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В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости».
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована».
Сенатор: Встреча с Путиным показала, что Африка просыпается
Сенатор Долгов: Африка всерьез намерена внести вклад в урегулирование на Украине
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Африка пытается быть полезной при урегулировании конфликта на Украине. Более того, континент заботится о глобальной безопасности и мировом продовольственном рынке. Западным странам это не нравится, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.
«Африканская мирная инициатива продиктована заботой о глобальной безопасности, а также о мировом продовольственном рынке. Континент всерьез намерен внести свой вклад в урегулировании конфликта», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Не сомневаюсь в том, что намерения Африки совершенно искренни. Они действительно пытаются быть полезными в этом вопросе. Однако придется признать, что ни о каком мирном урегулировании пока говорить не приходится, поскольку это попросту не нужно Вашингтону, который полностью диктует политику Украине», – замечает собеседник.
«Из заявлений Столтенберга понятно, что на Западе не готовы останавливаться. В их понимании «справедливые мир» – это мир без России. И до тех пор, пока из США не поступит четкого приказа о дипломатическом урегулировании, ситуация не сдвинется с мертвой точки», – полагает сенатор.
Заключая, Долгов отметил, что встреча африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается». «Они больше не хотят быть зоной монопольного западного влияния», – резюмировал парламентарий.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
Путин: У ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления
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Вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении, заявил президент России Владимир Путин.
«Я недавно встречался с нашими военными корреспондентами и, отвечая примерно на такой же вопрос, напомнил, что война на Украине была начата украинским режимом при поддержке из спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом никто старается не говорить на Западе, но я вынужден напомнить. Эта война продолжалась почти девять лет. А потом наши так называемые партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами», – сказал Путин.
«И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Это не мы водили за нос партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, ничего не собирались делать. То есть мы вынуждены были использовать силу… в попытке прекратить это вооруженное противостояние», – добавил он.
Россия, по его словам, видит, что западные страны предпринимают максимальные усилия, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя.
«Но мы поставили перед собой задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но смотрите – Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне. Так много не навоюешь», – добавил Путин.
У России при этом оборонная промышленность раскручивается изо дня в день: предприятия ОПК работают в несколько смен.
Говоря о так называемом контрнаступлении, Путин отметил, что где-то украинским войскам удается дойти до первой линии, где-то не удается. «Они используют так называемые стратегические резервы: первые – для прорыва обороны, вторые – для закрепления территорий. Ни на одном из участков они не достигли своей цели», – подчеркнул Путин.
«Самое главное, что нет успехов ни на одном направлении», – сказал он.
Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
Экономика России в дальнейшем должна стать экономикой высоких заработных плат россиян, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Правительству необходимо разрешить задачу по обеспечению опережающего роста доходов граждан, сказал глава государства, передает ТАСС.
Меры государственной поддержки предприятий должны быть связаны с зарплатами сотрудников, и руководству страны необходимо обратить на это особое внимание, цитирует Путина РИА «Новости».
Россия продолжит укреплять суверенитет во всех областях, но страна остается открытой для равноправного партнерства со всеми странами, подчеркнул президент.
Нынешние же сложности – это стимул наращивать темпы и качество преобразований, заключил он.
Путин рассказал о реплике экс-президента Франции Ширака в адрес американцев
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал свой диалог с бывшим президентом Франции Жаком Шираком о США.
«Что касается Ширака, это был человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова. Российский лидер назвал его крупным политическим деятелем, добавив, как однажды спросил его: «Почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях?» «Он (Ширак – прим. ВЗГЛЯД) мне по-русски ответил: «Потому что некультурные», – уточнил Путин, передает РИА «Новости».
В пятницу Владимир Путин начал выступление с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент России заявил, что его выступление на экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.
Путин: Россия вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни
Российская сторона легально вывозила детей с украинской территории, и она никогда не была против их воссоединения с семьями, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки.
Россия вывозила детей с украинской территории абсолютно легально, и никогда не выступала против их воссоединения с семьями, заявил глава российского государства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что детей вывозили из зоны конфликта, спасая их жизни.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом
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Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом – разбой и средневековье, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
Вместе с тем глава государства предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России.
«Ситуация, когда средства зарабатываются в России, а оседают потом на зарубежных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски. Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства – разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также президент запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».