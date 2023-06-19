Расчет «Торнадо-С» уничтожил американскую РСЗО HIMARS

Сенатор: Встреча с Путиным показала, что Африка просыпается

Сенатор Долгов: Африка всерьез намерена внести вклад в урегулирование на Украине

Африка пытается быть полезной при урегулировании конфликта на Украине. Более того, континент заботится о глобальной безопасности и мировом продовольственном рынке. Западным странам это не нравится, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.

«Африканская мирная инициатива продиктована заботой о глобальной безопасности, а также о мировом продовольственном рынке. Континент всерьез намерен внести свой вклад в урегулировании конфликта», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Не сомневаюсь в том, что намерения Африки совершенно искренни. Они действительно пытаются быть полезными в этом вопросе. Однако придется признать, что ни о каком мирном урегулировании пока говорить не приходится, поскольку это попросту не нужно Вашингтону, который полностью диктует политику Украине», – замечает собеседник.

«Из заявлений Столтенберга понятно, что на Западе не готовы останавливаться. В их понимании «справедливые мир» – это мир без России. И до тех пор, пока из США не поступит четкого приказа о дипломатическом урегулировании, ситуация не сдвинется с мертвой точки», – полагает сенатор.

Заключая, Долгов отметил, что встреча африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается». «Они больше не хотят быть зоной монопольного западного влияния», – резюмировал парламентарий.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.

В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».

Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.

Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.

Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.