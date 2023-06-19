Россия предупредила, что сочтет нападением угрозу миротворцам в Приднестровье

Глава департамента МИД России Полищук предостерег от действий, угрожающих безопасности миротворцев в Приднестровье

Любые действия, которые создадут угрозу для российских военных в Приднестровье, Россия в соответствии с международным правом будет рассматривать как нападение, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук.

Полищук предостерег от «попыток дестабилизации ситуации» в регионе, подчеркнув, что российские силы размещены там на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск, передает ТАСС.

Вооруженные силы России намерены «адекватно реагировать на любые провокации». Полищук заверил, что Россия обеспечит защиту соотечественников, миротворцев и военных складов в Колбасне.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что миротворцы должны покинуть Приднестровье, если хотят жить, Полищук счел свидетельством «агрессивного курса» Украины, «угрозы которого уже переходят границы соседних стран».

Напомним, власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики попросили Москву увеличить число российских миротворцев в связи с ростом рисков безопасности.