Путин заявил, что продовольственный кризис обоснован не СВО, а действиями Запада

Кризис на рынке продовольствия в мире появился не из-за спецоперации на украинской территории, а из-за действий стран Запада, сказал президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки.

Кризис мирового продовольственного рынка не является следствием СВО, он начал складываться до ситуации на Украине, сказал глава российского государства, передает ТАСС.

«И возник он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», – подчеркнул Путин.

В конце мая ООН сообщала, что нехватка продовольствия усилится «в масштабах и остроте» в 18 очагах голода, которые включают в себя 22 страны.