Песков заявил, что власти Германии решили следовать в фарватере США

Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе вещей дизайнера-русофоба

Анатолий Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе одежды украинского дизайнера, оскорбляющего Россию

Антироссийски настроенный бизнес не должен иметь возможность зарабатывать деньги в России. И если граждане РФ выступят с инициативой, власти смогут заняться проработкой нормативно-правовой базы для запрета, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее в ЦУМе появилась новая коллекция оскорбляющего Россию украинского дизайнера Светланы Таккори.

«Это далеко не первый случай, когда антироссийски настроенные бизнесмены зарабатывают деньги на гражданах РФ. Поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о том, чтобы пресечь такие возможности для тех, кто враждебно настроен по отношению к России», – пояснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«К сожалению, у нас почти отсутствует законодательная база для таких решений. Именно это направление нам, вероятно, стоит развивать и усиливать. Но многое тут зависит от самих граждан. Конечно, они могут начать отказываться от вещей марки Tak.Ori. Но лучший способ в данном случае – отправлять обращения на сайте Госдумы», – отметил он.

«Такие случаи кажутся мелкими и незначительными в масштабах всего российского общества и государства. Этим пользуются русофобы. И как раз сигналами депутатам рядовые граждане могут это исправить. Такие случаи подпадают под профиль как минимум комитетов по безопасности и предпринимательству. Они и будут совершенствовать законодательство, если такая работа запустится», – подчеркнул депутат.

Ранее в московском ЦУМе заметили в продаже новую коллекцию марки Tak.Ori, созданную украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко). Она после начала СВО заняла жесткую антироссийскую позицию.

Пользователи в соцсетях спрашивали Таккори, почему она продает свои вещи в столице нелюбимой страны. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала.

«Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори. Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», дизайнер ответила: «Я, украинка, когда-то по-другому говорила?» Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах».

В России одежда Tak.Ori продается 10 лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционирует себя как «итальянский дизайнер русского происхождения» – она училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заметили, что украинский президент продал страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье». В комментариях недовольные позицией Таккори обещали, что откажутся от бренда и «выкинут шапки».

Хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.



Стоит отметить, что в самом ЦУМе не ответили на запрос газеты ВЗГЛЯД по поводу того, почему сеть считает возможным предоставлять площадку для реализации бизнес-интересов человека с антироссийской и русофобской позицией.

