Политолог: Экономика России приобрела дополнительную устойчивость к внешнему давлению

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16 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:27  |  vz.ru
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Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
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Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Политолог: Экономика России приобрела дополнительную устойчивость к внешнему давлению

    Политолог Мартынов: Путин в выступлении на ПМЭФ подтвердил конец неоколониальной системы Запада
    		   
    16 июня 2023, 23:04
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия продемонстрировала готовность ответить на действия Запада. Благодаря политике президента, страна смогла не только выйти на рекордные показатели в ряде секторов экономики, но и увеличить внешнеторговый оборот с рядом стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

    «В выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ особо важным было отражение корректировки российской экономической политики в связи с условиями, в которых оказался мир. Так, президент РФ отметил переход нашей страны на качественно новый уровень развития – к суверенной экономике, которая не просто реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», – пояснил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

    «Глава государства также подтвердил конец неоколониальной системы Запада. Он определил эти глобальные изменения уже как свершившийся факт. По сути, он указал, что западный антироссийский блок уже находится в эндшпиле. Недаром Россия вышла на рекордные показатели в ряде секторов экономики и в разы увеличила внешнеторговый оборот с некоторыми странами, ставшими нашими приоритетными партнерами», – сказал собеседник.

    «Нынешнее положение дел в мире США и их сателлиты модерировали сами. Путин с настойчивостью университетского профессора предупреждал Запад о негативных последствиях запущенных ими процессов. Об этом президент говорит еще со времен своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году», – напомнил аналитик.

    «События последнего года поспособствовали ускоренному переходу к полной суверенности и дополнительной устойчивости России по отношению к внешнему давлению. Это был ответ Москвы на политику Запада. В итоге мы стали быстрее осваивать передовые технологии, развивать новые современные индустриальные мощности. Все это ведет к экономическому росту, который является инструментом повышения благосостояния наших граждан», – подчеркнул эксперт.

    «Залогом успеха является тот факт, что в России ведется ответственная, сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика, наращиваются производительные силы и сфера услуг, укрепляется инфраструктурная сеть, осваиваются передовые технологии, создаются целые отрасли. При этом мы адресно помогаем наиболее нуждающимся слоям общества и занимаемся другими социальными активностями», – добавил политолог.

    Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сказал что, его речь будет посвящена развитию России и планам страны по самым разным направлениям. Она оказалась рекордной по продолжительности за последние десять лет – около 1 часа и 20 минут.

    Большая часть выступления касалась экономики – президент говорил о том, как экономическая система России выстояла под давлением санкций, о поддержке бизнеса, возможности возврата ушедших мировых брендов, изменениях во внешней торговле и рассказал, какой в целом должна быть новая экономика России.

    Глава государства указал: на международных рынках у России есть недоброжелатели, не желающие конкуренции, они сдерживают новые центры развития. Но этим только «отменяют собственную деловую репутацию». Расширяются расчеты в национальных валютах, в приоритете для Москвы – государства БРИКС и ШОС. С Китаем уже наладили платежи как в рублях, так и в юанях.

    Государство, по словам главы государства, также нарастило финансовые возможности для выполнения социальных обязательств. Уязвимым категориям оказывается адресная поддержка, с прошлого года 1,7 млн человек вышли из-за черты бедности. Индексируются социальные выплаты.

    Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом
    		   
    16 июня 2023, 17:47
    Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства.

    Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений».

    Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости».

    Президент пояснил, что киевский режим понимает –  успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело».

    Коментарии (64)
    Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
    		   
    16 июня 2023, 16:38
    Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

    «У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин.

    Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы.

    «Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства.

    Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС.

    Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ.

    Коментарии (65)
    Путин назвал число потерянных Украиной танков
    		   
    16 июня 2023, 16:37
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    «По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении.

    «По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент.

    Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет».

    Коментарии (10)
    Путин: У ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления
    		   
    16 июня 2023, 16:42
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я недавно встречался с нашими военными корреспондентами и, отвечая примерно на такой же вопрос, напомнил, что война на Украине была начата украинским режимом при поддержке из спонсоров на Западе в 2014 году. Об этом никто старается не говорить на Западе, но я вынужден напомнить. Эта война продолжалась почти девять лет. А потом наши так называемые партнеры публично отказались от урегулирования мирными средствами», – сказал Путин.

    «И если кто-то пытается с больной головы на здоровую перевалить, то это попытки сделать это негодными средствами. Это не мы водили за нос партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, ничего не собирались делать. То есть мы вынуждены были использовать силу… в попытке прекратить это вооруженное противостояние», – добавил он.

    Россия, по его словам, видит, что западные страны предпринимают максимальные усилия, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя.

    «Но мы поставили перед собой задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией этих территорий. Но смотрите – Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне. Так много не навоюешь», – добавил Путин.

    У России при этом оборонная промышленность раскручивается изо дня в день: предприятия ОПК работают в несколько смен.

    Говоря о так называемом контрнаступлении, Путин отметил, что где-то украинским войскам удается дойти до первой линии, где-то не удается. «Они используют так называемые стратегические резервы: первые – для прорыва обороны, вторые – для закрепления территорий. Ни на одном из участков они не достигли своей цели», – подчеркнул Путин.

    «Самое главное, что нет успехов ни на одном направлении», – сказал он.

    Коментарии (5)
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    		   
    16 июня 2023, 16:29
    Фото: Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экономика России в дальнейшем должна стать экономикой высоких заработных плат россиян, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

    Правительству необходимо разрешить задачу по обеспечению опережающего роста доходов граждан, сказал глава государства, передает ТАСС.

    Меры государственной поддержки предприятий должны быть связаны с зарплатами сотрудников, и руководству страны необходимо обратить на это особое внимание, цитирует Путина РИА «Новости».

    Россия продолжит укреплять суверенитет во всех областях, но страна остается открытой для равноправного партнерства со всеми странами, подчеркнул президент.

    Нынешние же сложности – это стимул наращивать темпы и качество преобразований, заключил он.

    Коментарии (59)
    Путин: 50% покинувших Россию уже вернулись домой
    		   
    16 июня 2023, 17:59
    Фото: Ольга Смольская/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Порядка половины покинувших Россию граждан уже вернулись обратно, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

    «50%, по нашим скромным подсчетам, из тех, кто выехал [из России], уже вернулись. Этот процесс продолжается. Но кто-то если хочет жить в другом месте – ради бога», – сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что это скорее позитивный процесс, чем негативный, так как он служит элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нее и так развиваются экономические и гуманитарные контакты.

    Коментарии (11)
    Путин назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом
    		   
    16 июня 2023, 16:20
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом – разбой и средневековье, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    Вместе с тем глава государства предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России.

    «Ситуация, когда средства зарабатываются в России, а оседают потом на зарубежных счетах, несет очевидные и часто неприемлемые не только для государства, но и для самого российского бизнеса риски. Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда увидели, что на Западе оказались заморожены счета и активы. В голову раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства – разбой. Просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Средневековье какое-то», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Также президент запустить механизм защиты прав граждан и юрлиц, которые владеют отечественными компаниями через «зарубежные прослойки».

    Коментарии (39)
    Путин рассказал о реплике экс-президента Франции Ширака в адрес американцев
    		   
    16 июня 2023, 18:30
    Фото: picture alliance/SvenSimon/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал свой диалог с бывшим президентом Франции Жаком Шираком о США.

    «Что касается Ширака, это был человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова. Российский лидер назвал его крупным политическим деятелем, добавив, как однажды спросил его: «Почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях?» «Он (Ширак – прим. ВЗГЛЯД) мне по-русски ответил: «Потому что некультурные», – уточнил Путин, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Путин начал выступление с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент России заявил, что его выступление на экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.

    Коментарии (0)
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным
    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Владимиром Путиным
    		   
    16 июня 2023, 13:40
    Фото: Alexei Druzhinin/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

    Кнайсль рассказала о том, как ранее «не очень умный интервьюер» Би-би-си почти 15 минут расспрашивал ее о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. «Спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. Я ответила: да. Он был в шоке», – отметила экс-глава МИД Австрии.

    «И вам говорю: да, станцевала бы», – заявила она ТАСС на полях ПМЭФ.

    По словам Кнайсль, ее танец с Путиным помнят «все русские, австрийцы и весь ЕС». Она рассказал, что даже слышала о выходе научных работ, посвященных этому танцу. «И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», – рассказала Кнайсль.

    Экс-глава МИД также выразила мнение, что дипломатия в последние 20 лет сильно пострадала из-за отсутствия общего языка и «находится в какой-то коме». По ее словам, язык, который используется, например, главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, «не поможет выйти из украинского кризиса».

    Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.

    Коментарии (3)
    Путин заявил о планах построить на российских верфях до 2028 года 260 судов
    		   
    16 июня 2023, 15:42
    Фото: Сергей Михеев/Российская газета/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

    Страна в ближайшие пять лет обновит торговый флот, для этого привлекут средства из Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.

    «Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния», – сказал Путин.

    Ранее президент говорил о планах увеличить объем экспортных перевозок по маршруту «Север – Юг».

    Коментарии (5)
    Путин: Выбранная российскими властями экономическая стратегия сработала и набирает силу
    Путин заявил, что российские власти выбрали верную экономическую стратегию, она сработала и набирает силу
    		   
    16 июня 2023, 15:12
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в рамках выступления с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал самым трудным периодом для российской экономики второй квартал 2022 года, но добавил, что выбранная тогда стратегия сработала.

    По словам президента, второй квартал прошлого года стал самым сложным для отечественной экономики и бизнеса. Тогда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, «перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни».

    Однако, отметил глава государства, стратегия, выбранная российскими властями и бизнесом, сработала и набирает силу. Президент подчеркнул, что власти смогли сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику, передает ТАСС.

    Так, сообщил Путин, уже в апреле 2023 года ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 1,5-2%. Президент подчеркнул, что это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира.

    «Выступая в прошлом году на форуме, сформировал наши ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу. Хочу сказать … все, о чем я говорил, и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Коментарии (12)
    Путин назвал процессы, которые станут «началом конца для доллара»
    		   
    16 июня 2023, 17:26
    Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не ставит себе целью дедолларизацию собственной экономики, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

    «У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», – сказал он.

    «Влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты», – добавил Путин.

    Резервы стран мира в долларах при этом сокращаются каждый год, как и расчеты, сказал глава государства, передает ТАСС.

    США подрывают свое собственное могущество в сфере мировых финансов, используя доллар как «инструмент вооруженной борьбы», подчеркнул он.

    Если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в американской валюте, это станет «началом конца для доллара», отметил президент России.

    Коментарии (9)
    Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет вне зависимости от дохода семьи
    Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет весь период, независимо от дохода семьи
    		   
    16 июня 2023, 15:54
    Фото: Alexander Legky/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил выплачивать пособия на ребенка и единое детское пособие весь период, на который они назначены, даже при увеличении доходов семьи.

    Так, Путин предложил расширить условия выплаты пособий на детей. По мнению главы государства, семьи должны получать эти деньги даже в случае увеличения доходов. «Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой», – заявил президент, передает ТАСС.

    Он предложил пособия на ребенка до 1,5 лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

    Президент также предложил поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. «Сегодня они имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие», – заявил Путин.

    Он предложил снять эти ограничения, а «именно — сохранить пособия по уходу при частичной занятости таких граждан».

    Путин также заявил, что считает необходимым дать четкое определение «частичной занятости» в законодательстве. Он поручил парламенту «как можно быстрее принять соответствующие нормы».

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    Путин резко ответил на попытки Запада склонить Россию к сокращению ядерного оружия
    		   
    16 июня 2023, 18:18
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если появится угроза территориальной целостности, независимости и существованию России.

    Но сейчас нет необходимости использовать ядреное оружие, добавил Путин, передает ТАСС.

    Также президент России ответил на попытки Запада склонить Россию к переговорам по сокращению ядерного оружия фразой «хрен им».

    Глава страны отметил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, поэтому хотят, чтобы его сократили.

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    Путин вновь предупредил Киев о создании «санитарного кордона» на территории Украины

    16 июня 2023, 18:23

    Текст: Алексей Дегтярев

    Если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории, заявил президент Владимир Путин.

    «Если вот эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжены, мы рассмотрим возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории. Они должны просто понимать, к чему это все ведет. Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности и большой мощности и добиваемся успехов», – сказал Путин на ПМЭФ.

    Он попросил обратить внимание на то, как уничтожаются украинские склады с вооружением, расположение личного состава, включая иностранных наемников.

    Ответ на террористические атаки киевского режима «всегда есть», но Россия его «не пиарит», но он чувствителен, и в Киеве знают о нем, заключил глава государства.

    Во вторник Путин на встрече с военкорами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

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