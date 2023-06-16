Политолог: Экономика России приобрела дополнительную устойчивость к внешнему давлению

Политолог Мартынов: Путин в выступлении на ПМЭФ подтвердил конец неоколониальной системы Запада

Россия продемонстрировала готовность ответить на действия Запада. Благодаря политике президента, страна смогла не только выйти на рекордные показатели в ряде секторов экономики, но и увеличить внешнеторговый оборот с рядом стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

«В выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ особо важным было отражение корректировки российской экономической политики в связи с условиями, в которых оказался мир. Так, президент РФ отметил переход нашей страны на качественно новый уровень развития – к суверенной экономике, которая не просто реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», – пояснил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

«Глава государства также подтвердил конец неоколониальной системы Запада. Он определил эти глобальные изменения уже как свершившийся факт. По сути, он указал, что западный антироссийский блок уже находится в эндшпиле. Недаром Россия вышла на рекордные показатели в ряде секторов экономики и в разы увеличила внешнеторговый оборот с некоторыми странами, ставшими нашими приоритетными партнерами», – сказал собеседник.

«Нынешнее положение дел в мире США и их сателлиты модерировали сами. Путин с настойчивостью университетского профессора предупреждал Запад о негативных последствиях запущенных ими процессов. Об этом президент говорит еще со времен своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году», – напомнил аналитик.

«События последнего года поспособствовали ускоренному переходу к полной суверенности и дополнительной устойчивости России по отношению к внешнему давлению. Это был ответ Москвы на политику Запада. В итоге мы стали быстрее осваивать передовые технологии, развивать новые современные индустриальные мощности. Все это ведет к экономическому росту, который является инструментом повышения благосостояния наших граждан», – подчеркнул эксперт.

«Залогом успеха является тот факт, что в России ведется ответственная, сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика, наращиваются производительные силы и сфера услуг, укрепляется инфраструктурная сеть, осваиваются передовые технологии, создаются целые отрасли. При этом мы адресно помогаем наиболее нуждающимся слоям общества и занимаемся другими социальными активностями», – добавил политолог.

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сказал что, его речь будет посвящена развитию России и планам страны по самым разным направлениям. Она оказалась рекордной по продолжительности за последние десять лет – около 1 часа и 20 минут.

Большая часть выступления касалась экономики – президент говорил о том, как экономическая система России выстояла под давлением санкций, о поддержке бизнеса, возможности возврата ушедших мировых брендов, изменениях во внешней торговле и рассказал, какой в целом должна быть новая экономика России.

Глава государства указал: на международных рынках у России есть недоброжелатели, не желающие конкуренции, они сдерживают новые центры развития. Но этим только «отменяют собственную деловую репутацию». Расширяются расчеты в национальных валютах, в приоритете для Москвы – государства БРИКС и ШОС. С Китаем уже наладили платежи как в рублях, так и в юанях.

Государство, по словам главы государства, также нарастило финансовые возможности для выполнения социальных обязательств. Уязвимым категориям оказывается адресная поддержка, с прошлого года 1,7 млн человек вышли из-за черты бедности. Индексируются социальные выплаты.