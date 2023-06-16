Песков: Путин даст оценки ситуации в мире на пленарке ПМЭФ

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин даст оценки ситуации в мире и обозначит планы на пленарке ПМЭФ

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ожидается интересное и насыщенное выступление, подготовлен достаточно солидный материал, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и обозначены планы на ближнее и среднесрочное будущее, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что модерировать пленарку с участием Путина будет почетный президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс.

Кроме того, согласно плану, позднее Путин встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета.

«Очень важная встреча, у них теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться», – заключил Песков.

Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия.