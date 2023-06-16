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Песков: Путин даст оценки ситуации в мире на пленарке ПМЭФ
Представитель Кремля Песков заявил, что Путин даст оценки ситуации в мире и обозначит планы на пленарке ПМЭФ
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Российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки мировой ситуации и обозначит планы на перспективу, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, ожидается интересное и насыщенное выступление, подготовлен достаточно солидный материал, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике, в мировых экономических процессах и обозначены планы на ближнее и среднесрочное будущее, передает ТАСС.
Также Песков отметил, что модерировать пленарку с участием Путина будет почетный президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс.
Кроме того, согласно плану, позднее Путин встретится с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее полета.
«Очень важная встреча, у них теплые отношения, Путин безгранично уважает Валентину Терешкову, сегодня вечером планирует пообщаться», – заключил Песков.
Напомним, 14 июня Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ, после чего состоится большая дискуссия.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
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Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.
При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал – 25-30% от поставленной техники уничтожено», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, включая США
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, в том числе и США
В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе победить не смогут и США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» Штатов в случае угрозы третьей мировой войны обеспечено.
Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки
Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Путин подчеркнул, что большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза.
«Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку), чтобы поддержать развивающиеся страны – наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, а коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», – отметил он.
По словам Путина, Россия готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который сейчас идет с Украины, в случае входа из зерновой сделки Москвы.
Ранее Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки.
Путин запустил автодороги в обход Аксая и Краснодара
Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт началу движения автомобилей по новым участкам дорог в обход города Аксая в Ростовской области и в обход Краснодара.
«Марат Шакирзянович, запускаем?» – обратился президент к вице-премьеру Марату Хуснуллину, передает ТАСС.
«Прошу разрешения на запуск», – сказал чиновник.
Глава государства разрешил запуск, и Хуснуллин запустил дороги. После этого начался торжественный проезд колонн строительной техники по новым участкам.
Дороги предназначены для разгрузки трафика на подъездах к Ростову-на-Дону и Краснодару, это поспособствует улучшению экологической ситуации в городах. Также они должны ускорить автомобильный поток по трассе М-4.
Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.
Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки.
Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства».
Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе
Военкор Коц: Путин сопоставляет информацию об СВО из разных источников и держит руку на пульсе
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Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине, сообщил один из участников встречи, военкор Александр Коц.
Как пишет Коц в Telegram, «в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами». Однако, по его словам, новая встреча прошла в «расширенном» составе – прежде «встречи были не такие многочисленные».
По мнению Коца, Путин продемонстрировал искренность и заинтересованность, поскольку осознает, что военкоры задают не только собственные вопросы, но и вопросы «от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой», от мирных жителей как новых территорий, так и приграничных старых территорий России.
Коц, комментируя формат общения с президентом, заявил, что произошли «обмен мнениями» и «сверка часов». По словам военкора, на одной из прошлых встреч Путин назвал журналистов «передовым разведотрядом». «То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно», – говорится в сообщении.
«Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру – это не того уровня государственный деятель», – подчеркнул Коц, отметив, что разговор при этом шел «о тех болевых точках», которые военкоры видели «своими глазами» и «о которых говорят люди». В связи с чем беседа была «возможностью что-то оперативно донести», в том числе информацию о ситуации на Запорожском направлении.
«При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе – очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах», – отметил Коц. Как подчеркнул военкор, Путин «показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня», а «иногда и ниже».
Напомним, провел встречу с военными корреспондентами. Во встрече участвовали корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов
Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
Путин и Скворцова в Кремле обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
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В Кремле прошла рабочая встреча главы российского государства Владимира Путина с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Скворцова рассказала о ситуации вокруг Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.
Открывая встречу, Путин завил: «Начнем с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС». Скворцова доложила о ситуации в новых регионах России, передает ТАСС.
В частности, она сообщила, что превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Скворцова сообщила об обнаружении нескольких случаев туберкулеза в зоне разрушенной Каховской ГЭС. В регион направлены специалисты с мобильным флюорографом. При этом, как подтвердила Скворцова, с ситуацией вокруг ГЭС туберкулез не связан. Однако она подчеркнула, что эвакуированные находятся в пунктах временного размещения, поэтому нужно предотвратить риски для других людей. Путин согласился с ней и отметил, что «угроза возрастает».
Также Скворцова заявила о необходимости расширить присутствие психологов в Херсонской области после затопления территории. Она рассказала, что, по предварительным данным, в пробах воды из водопровода патологических культур нет. Проводится вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.
Глава ФМБА рассказала, как идет сооружение крупного медицинского центра в Мариуполе. Начало работы ожидается к 1 декабря. Она сообщила, что «сейчас уже 74 процента готовности» и пригласила Путина на открытие. Оборудование для медцентра уже полностью приобрели. Скворцова сообщила: «90% – российское, очень высокого качества, 10% – белорусское и китайское». Речь идет о «первой очереди медцентра»: лечебно-диагностическом корпусе, 11 операционных, реанимации и многом другом. «Второй этап начнется на следующий год», – сообщила Скворцова.
Скворцова также сообщила, что ФМБА за 2022 год «разработало несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам и новые радиопротекторные препараты, некоторые симптоматические препараты». По словам главы ведомства, «они все в удобной форме, в преднаполненных шприцах, и быстрое введение через рот – фактически новая укладка», сделанная по заказу Министерства обороны.
Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, пострадали более 40 человек, 17 человек погибли. Администрация Запорожской АЭС, оценивая ситуацию после разрушения Каховской ГЭС, сообщили, что АЭС находится в безопасном состоянии, нарушений условий эксплуатации не зафиксировано, консервация не требуется.
Путин провел встречу с военными корреспондентами
Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече участвуют корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов, передает ТАСС.
В июне прошлого года сообщалось, что Путин провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами. Тогда глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой».
Анонсировано участие Путина в открытии участка М-4 «Дон»
Песков анонсировал участие Путина в удаленном режиме в открытии участка М-4 «Дон»
Президент Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин по видеосвязи поучаствует в открытии автомобильного движения в обход города Аксай и так называемом дальнем западном обходе Краснодара, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Президенту доложат о развитии транспортных коридоров там вот по этим обходам вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, губернаторы Краснодарского края и Ростовской области Вениамин Кондратьев и Василий Голубев, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Все участники мероприятия будут выходить на связь из Петербурга, где они работают в рамках ПМЭФ.
Путин: Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий
К Украине следует относиться с уважением, но России с российских же исторических территорий не нужны угрозы, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть, и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения», – цитирует Путина ТАСС.
Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, желают жить в отдельном независимом государстве, нужно относиться к этому с уважением, подчеркнул президент.
«Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? Если хотят жить на наших исторических территориях, тогда нужно повлиять на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивать отношения нормальные с Россией, чтобы нам никто с этих территорий не угрожал. В этом же проблема», – заключил Путин.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин назвал число принятых на службу контрактников и добровольцев
Контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
«Сейчас на данный момент времени набрали свыше 150 тысяч, а вместе с добровольцами 156 тыс. человек. А у нас мобилизация была 300 тыс., как мы помним. Добровольно люди приходят. Фактически работа началась с февраля... И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тыс. человек», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что работа по набору контрактников проходит «очень неплохо». Их подготовкой занимается один из заместителей министра обороны.
Ранее он заявлял, что планы по отправке солдат срочной службы в зону специальной военной операции отсутствуют.