Глава СПЧ призвал выделить деньги из бюджета на обучение детей мигрантов русскому

Глава СПЧ Фадеев призвал выделить деньги из бюджета на обучение детей мигрантов русскому

Дети мигрантов должны проходить обучение на курсах перед зачислением в школы, финансирование на это следует выделять из бюджета, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Не знающий русского языка ребенок не может проходить обучение в школе, его нужно выучить русскому на специальных курсах, для этого необходимо платить зарплаты учителям, на это следует выделить деньги из бюджета, сказал Фадеев, передает ТАСС.

Когда в Россию приглашаются мигранты, то за это необходимо платить, но кому-то это «не понравится», добавил он.

По словам главы СПЧ, нужно подумать о квотах для мигрантов в школах, поскольку, по словам преподавателей, страдает учебный процесс, если иностранцев в классе более 20%.

Ранее Фадеев также призывал изучить возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что в российских школах доля учеников, не умеющих говорить на русском языке, может доходить до 10–20%, такие школьники нередко собираются в этнические группы и агрессивно себя ведут.