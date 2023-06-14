Шойгу проверил новую систему контроля за космосом

Министр обороны Сергей Шойгу посетил новый объект системы контроля космического пространства в ходе поездки в войска Западного военного округа, сообщили в Минобороны.

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко доложил главе ведомства технические и функциональные характеристики объекта, и изложил перспективы его развития, говорится в Telegram-канале министерства.

Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной РЛС для обнаружения малоразмерных космических объектов. Ему сообщили, что станция способна автоматически искать, обнаруживать и следить за такими объектами в околоземном космическом пространстве.

Головко пояснил, что ввод новой РЛС позволил увеличить число отслеживаемых малоразмерных космических аппаратов в четыре раза, а минимальный размер космического объекта уменьшился до 10 сантиметров. Вдвое сократилось и время обнаружения подобных объектов.

Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска и маневра сократится в четыре раза, а время определения назначения иностранных космических аппаратов – в два раза.

Генеральный конструктор и замгендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов пояснил, что сегодня в мире не существует аналогов такой специализированной российской РЛС.