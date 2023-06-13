Белоусов назвал налог на сверхприбыль идеей бизнеса

Первый вице-премьер Белоусов заявил, что инициатором налога на сверхприбыль стал бизнес, а не власти

Инициаторами введения налога на сверхприбыль в 300 млрд рублей стали сами предприниматели, а не власти, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Идея этого налога, про 300 млрд рублей, принадлежит бизнесу, а не государству», – заявил Белоусов РБК. По его словам, предприниматели, у которых скопились «колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы», пошли на это, чтобы власти не повышали налоговые ставки.



При этом первый вице-премьер выразил сомнение, что бизнес изъявит желание повторно уплатить взнос в 2024 году, поскольку его доходы очень сильно просели. Белоусов уточнил, что общая прибыль растет меньше, чем на 1% в текущих ценах.

Среди причин снижения доходов бизнеса Белоусов назвал ситуацию на рынке труда. По его словам, низкая безработица приводит к дефициту рабочей силы, что в свою очередь провоцирует увеличение затрат на фонд оплаты труда.

Между тем Минюст подготовил заключение к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет, признав ряд его пунктов не соответствующими Конституции и не согласившись с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога.