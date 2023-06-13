Стали известны крупнейшие плательщики дивидендов в бюджет России

Умер Сильвио Берлускони

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни, сообщили СМИ.

Как пишет Corriere della Sera, Берлускони умер в больнице в Милане, передает ТАСС.

Отмечается, что в медучреждение съехались все пять его детей. Первые соболезнования близким политика начали поступать от соратников и политических оппонентов.

Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники «Сан-Раффаэле», где он находился более одного месяца.

Напомним, СМИ сообщили, что госпитализированному с пневмонией в Милане Берлускони диагностировали лейкемию. В апреле стало известно, что форма хронической лейкемии, от которой страдает экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони, поддается лечению.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Изначально был удачливым бизнесменом, в 1994 году, после периода успешной предпринимательской деятельности в сфере строительства и телекоммуникаций, будучи миллионером, Берлускони начал политическую карьеру, трижды возглавлял правительство. После второго избрания в 2001 году Берлускони стал единственным до сих пор в послевоенной республиканской истории Италии главой правительства, сохранявшим пост на протяжении всего установленного пятилетнего срока. В третий раз Берлускони становился премьером в 2008 году.

Всегда был ярым противником коммунизма и сторонником либеральной капиталистической модели, что не помешало ему стать, как говорили, «адвокатом России». В годы его правления «Группа семи» расширилась за счет России до «восьмерки». Впервые российский лидер был приглашен на саммит, который прошел в 1996 году в Неаполе. За годы встреч на высшем уровне Берлускони выстроил дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Долгие годы Берлускони был владельцем футбольного клуба «Милан», а недавно купил «Монцу», которую вывел в серию А.





