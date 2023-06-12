Белый дом допустил возможность вступления Украины в НАТО

Сотрудник администрации США Кирби допустил возможность вступления Украины в НАТО в будущем

Украина может стать членом НАТО в будущем, решение об этом было принято в Бухаресте еще в 2008 году и с тех пор «ничего не изменилось», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая ответ на вопрос, поддерживает ли Вашингтон приглашение Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле, Кирби отметил, что (на саммите альянса) в Бухаресте (в 2008 году) была принята декларация, в которой говорится, что Украина в какой-то момент в будущем будет состоять в НАТО. При этом он выступил с утверждением, что с тех пор «ничего не изменилось», передает ТАСС.

По его словам, политика Соединенных Штатов относительно членства в НАТО остается неизменной, США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей в Североатлантический альянс. Он также добавил, что обсуждения на этот счет должны вестись между 31 страной НАТО и присоединяющейся к альянсу страной. При этом Кирби ушел от ответа на вопрос о возможности приглашения Украины в НАТО в ближайшие месяцы, сказав, что США «не занимают какой-либо позиции» по этому вопросу.

В свою очередь вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне выразил мнение, что создание Совета Украина – НАТО могло бы стать первым шагом на пути Киева к членству в альянсе, передает ANSA.

Как считает Таяни, Киеву и НАТО нужно продолжать следовать по пути, который был начат уже несколько лет назад, чтобы Украина стала действующим членом альянса, и первый шаг в этом направлении – создание Совета Украина – НАТО.

В минувшую субботу постпред США при НАТО Джулианн Смит назвала маловероятным приглашение Украине в альянс до окончания военного конфликта.